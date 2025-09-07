Add DNA as a Preferred Source
1 एपिसोड के लिए इतने पैसे लेते हैं 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के जेठालाल, सलमान खान की फिल्म से किया था बॉलीवुड डेब्यू

Uric Acid Remedy: जोड़ों और हड्डियों में फंसे क्रिस्टल को तोड़ देंगी ये 5 चीजें, ये है यूरिक एसिड का रामबाण देसी इलाज

कौन हैं AI में भारत की अगली क्रांति के जनक मितेश खपरा? Times की टॉप 100 लिस्ट में आया इस IITian प्रोफेसर का नाम

Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में मचा धमाल, कौन होगा बिग बॉस के घर से बाहर आइए जानते है पूरी खबर

Normal Blood Sugar Level: उम्र के हिसाब से कितना होना चाहिए आपका ब्लड शुगर? डायबिटीज में कितना ग्लूकोज लेवल माना जाता खतरनाक 

Chandra Grahan 2025: आज लगने वाला है चंद्र ग्रहण, क्या भारत में देख सकेंगे ब्लड मून? जानें ग्रहण की टाइमिंग

Pitru Paksha 2025: आज से शुरू हो गया पितरों के तर्पण का दिन, यहां जानें पितृ पक्ष श्राद्ध की महत्वपूर्ण तिथियां

Shardiya Navratri Devi Sawari: शारदीय नवरात्रि में किस वाहन से धरती पर पधारेंगी देवी दुर्गा? मां के आगमन और प्रस्थान वाहन क्या संकेत देते हैं?

कृष्णा अभिषेक से झगड़े के बाद कीकू शारदा ने छोड़ा कपिल का शो? इस नए शो में आएंगे नजर?

BCCI के बैंक बैलेंस का खुलासा, संपत्ति के आंकड़े सुनकर खुली रह जाएंगी आंखें, इनकम टैक्स भरने की तैयारी

भारत

अब पूरे देश में होगी मतदाता सूचियों की जांच, दिल्ली में कल चुनाव आयोग की बैठक में होंगे कई अहम फैसले

बिहार में 65 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से बाहर होने के बाद, चुनाव आयोग पूरे देश में इसी तरह का अभियान शुरू करने की संभावना है.

ऋतु सिंह

Updated : Sep 07, 2025, 06:45 AM IST

अब पूरे देश में होगी मतदाता सूचियों की जांच, दिल्ली में कल चुनाव आयोग की बैठक में होंगे कई अहम फैसले

पूरे देश में होगी अब मतदाता लिस्ट की जांच

बिहार में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण ( एसआईआर ) प्रक्रिया के बाद, चुनाव आयोग अब पूरे देश में इसी तरह का अभियान चलाने पर विचार कर रहा है, सूत्रों ने जानकारी दी है. इस संबंध में, चुनाव आयोग ने 10 सितंबर को दिल्ली में सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों ( सीईओ) की बैठक बुलाई है .
 
इस बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को 10 महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रस्तुतियां देने को कहा गया है . इनमें निम्नलिखित शामिल हैं. 
 
1-क्या मतदाता सूची का डिजिटलीकरण हो गया है ?

2- क्या मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या और पुरानी सूची में मतदाताओं की संख्या का मिलान किया गया है ?

3- मतदाता सूची में केवल भारतीय नागरिकों को ही शामिल करने के लिए अतिरिक्त दस्तावेजों का सुझाव देना
-मतदान केंद्रों का युक्तिकरण (प्रति केंद्र 1,200 मतदाता)

4-युक्तिकरण के बाद मतदान केंद्रों की संख्या

5- इसमें चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति और प्रशिक्षण जैसे मामले शामिल हैं.

बिहार में विशेष सुधार अभियान चला

बिहार में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसलिए चुनाव आयोग ने 24 जून के अपने आदेश में सबसे पहले बिहार में विशेष सुधार अभियान चलाने का निर्देश दिया था . बाद में, उसने पूरे देश में यह अभियान चलाने के संकेत भी दिए थे . जनप्रतिनिधित्व अधिनियम , 1950 की धारा 21 के अनुसार , चुनाव आयोग को विशेष मतदाता सूचियों में सुधार के लिए निर्देश जारी करने का अधिकार है.

65 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से कटे
 
बिहार में यह अभियान 30 सितंबर तक पूरा हो जाएगा. इस अभियान के तहत बिहार के लगभग 65 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से काटे गए हैं . विपक्षी दलों ने इस प्रक्रिया का विरोध करते हुए आरोप लगाया है कि भाजपा बिहार में चुनाव जीतने के लिए पुराने मतदाताओं के नाम हटाने और नए नाम शामिल करने की कोशिश कर रही है. हालाँकि , चुनाव आयोग ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है. कांग्रेस ने चुनाव आयोग में अनियमितताओं की शिकायतें दर्ज कराई हैं . लेकिन यह भी आरोप लगाया है कि उन्हें खारिज कर दिया गया है. हालाँकि, चुनाव आयोग ने कहा है कि कांग्रेस के किसी भी आधिकारिक प्रतिनिधि ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है .
 
अभी तक चुनाव आयोग ने आधिकारिक तौर पर यह घोषणा नहीं की है कि देशभर में यह अभियान कब शुरू होगा . हालांकि, सूत्रों के अनुसार , योजना पूरे देश में एक साथ अभियान शुरू करने की है .

