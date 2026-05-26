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बिहार-महाराष्ट्र के बाद अब यूपी पर AIMIM की नजर, यूपी चुनाव 2027 में ‘डार्क हॉर्स’ बनेंगे ओवैसी?

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बिहार-महाराष्ट्र के बाद अब यूपी पर AIMIM की नजर, यूपी चुनाव 2027 में ‘डार्क हॉर्स’ बनेंगे ओवैसी?

UP Election 2027: असदुद्दीन ओवैसी लगातार यूपी की सियासत में लोकप्रिय हो रहे हैं. पिछले कुछ समय से वो तमाम मुद्दों पर मुखर हैं और अपने संगठन को मजबूत भी कर रहे हैं.

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डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : May 26, 2026, 12:30 AM IST

बिहार-महाराष्ट्र के बाद अब यूपी पर AIMIM की नजर, यूपी चुनाव 2027 में ‘डार्क हॉर्स’ बनेंगे ओवैसी?

Asaduddin Owaisi

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ऋत्विक जायसवाल

उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा गरमाने लगा है. एक ओर जहां बीजेपी सत्ता बचाने की रणनीति बना रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी PDA (पिछड़ा-दलित-अल्पसंख्यक) फॉर्मूले के सहारे वापसी की कोशिश में है. लेकिन इस लड़ाई के बीच एक और नाम लगातार चर्चा में है. AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी. 

असदुद्दीन ओवैसी लगातार यूपी की सियासत में लोकप्रिय हो रहे हैं. पिछले कुछ समय से वो तमाम मुद्दों पर मुखर हैं और अपने संगठन को मजबूत भी कर रहे हैं. उनकी नजर उस वोट बैंक पर है, जो यूपी की राजनीति का सबसे अहम फैक्टर माना जाता है. यानी मुस्लिम वोट.  वहीं, बिहार और महाराष्ट्र के चुनाव के अनुभव भी यही बताते हैं कि ओवैसी की पार्टी यूपी के चुनाव में डार्क हॉर्स साबित हो सकती है. इसका असर भी दिखने लगा है, क्योंकि ओवैसी के बाद अब कई मुस्लिम नेता खुलकर प्रतिनिधित्व की बात कहने लगे हैं.

20% मुस्लिम आबादी… ओवैसी क्यों देख रहे हैं यूपी में बड़ा मौका?

देश में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है. 2011 की जनगणना के मुताबिक प्रदेश में करीब 4 करोड़ मुस्लिम आबादी है, जो कुल आबादी का लगभग 19-20 फीसदी हिस्सा है. यूपी की लगभग 65-70 विधानसभा सीटें ऐसी मानी जाती हैं जहां मुस्लिम वोट सीधे तौर पर निर्णायक भूमिका निभाता है, जबकि 140 से ज्यादा सीटों पर मुस्लिम मतदाता नतीजों को प्रभावित करने की स्थिति में माने जाते हैं.

यानी अगर किसी दल को मुस्लिम वोटों में छोटा सा झुकाव भी मिल जाए, तो कई सीटों का समीकरण बदल सकता है. ओवैसी इसी राजनीतिक संभावना को अवसर के तौर पर देखते हैं.

सपा पर सबसे ज्यादा हमलावर क्यों रहते हैं ओवैसी?

दिलचस्प बात ये है कि यूपी में ओवैसी के राजनीतिक हमले कई बार बीजेपी से ज्यादा समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर केंद्रित दिखाई देते हैं. इसकी वजह भी साफ है. फिलहाल यूपी में मुस्लिम वोट का बड़ा हिस्सा सपा के साथ माना जाता है. लेकिन अब ओवैसी मुस्लिमों के लिए मुस्लिम प्रतिनिधित्व की खुलकर वकालत कर रहे हैं. इसका असर खासकर युवाओं पर देखने को मिल रहा है. कई मुस्लिम नेता भी ओवैसी की बात को समर्थन देते दिखे हैं.

इसका सबसे बड़ा उदाहरण हाल ही में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी का बयान है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि अखिलेश यादव मुसलमानों का हितैषी होने का दिखावा करते हैं. लेकिन असल में वो सिर्फ भाजपा का डर दिखाकर मुस्लिम वोट हासिल करने की राजनीति करते हैं. ओवैसी भी लगातार ये आरोप लगाते रहे हैं कि सपा मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती है.

‘20% आबादी, फिर भी मुस्लिम मुख्यमंत्री क्यों नहीं?’

असदुद्दीन ओवैसी कई मंचों से ये सवाल उठा चुके हैं कि जब यूपी में मुस्लिम आबादी करीब 20 फीसदी है, तो फिर आज तक प्रदेश को मुस्लिम मुख्यमंत्री क्यों नहीं मिला? ओवैसी और उनकी पार्टी के नेता अक्सर ये तर्क देते हैं कि प्रदेश में यादव आबादी करीब 6-7 फीसदी मानी जाती है, जबकि मुस्लिम आबादी उससे कहीं ज्यादा है. फिर सत्ता और नेतृत्व के बड़े पदों पर मुस्लिम प्रतिनिधित्व सीमित क्यों दिखाई देता है?

उनका आरोप रहता है कि चुनाव के समय मुस्लिमों से वोट मांगा जाता है, लेकिन सत्ता, संगठन और नेतृत्व में उन्हें वैसी हिस्सेदारी नहीं मिलती, जिसकी वे अपेक्षा करते हैं. यहीं से ओवैसी की राजनीति का संदेश निकलता है. मुस्लिमों का काम सिर्फ वोट देना नहीं, बल्कि नेतृत्व और सत्ता में हिस्सेदारी हासिल करना भी है.

‘क्या मुस्लिम सिर्फ दरी बिछाने के लिए हैं?’

सपा पर हमला बोलते हुए ओवैसी कई बार तीखी भाषा का इस्तेमाल भी करते रहे हैं. वो आरोप लगाते हैं कि समाजवादी पार्टी मुस्लिमों को सिर्फ चुनावी भीड़ जुटाने और दरी बिछाने तक सीमित रखना चाहती है. ओवैसी का कहना है कि अब मुस्लिम समाज सिर्फ वोट देने की भूमिका में नहीं रहना चाहता, बल्कि वो राजनीतिक प्रतिनिधित्व और निर्णय लेने वाली राजनीति में अपनी जगह चाहता है. यहीं पर उनकी राजनीति सीधे तौर पर सपा के PDA नैरेटिव को चुनौती देती दिखाई देती है.

यूपी का वो इलाका जहां ओवैसी तलाश रहे हैं मौका

इस बात में कोई शक नहीं है कि मुस्लिम वोटर्स और खासकर मुस्लिम युवाओं में ओवैसी बहुत लोकप्रिय हैं. हालांकि, संगठन के स्तर पर AIMIM यूपी में मजबूत नहीं रही है, जिसके चलते सपा को सीधा फायदा होता है. लेकिन अब जब ओवैसी अपने संगठन का विस्तार कर रहे हैं तो उनको फायदा भी होता दिख रहा है. इसीलिए यूपी में AIMIM की संभावनाओं की चर्चा सबसे ज्यादा उन क्षेत्रों को लेकर होती है, जहां मुस्लिम वोट प्रभावशाली भूमिका में है. 

इनमें खास तौर पर पश्चिम यूपी, रुहेलखंड और पूर्वांचल शामिल हैं.

  • पश्चिम यूपी: सहारनपुर, कैराना, मेरठ, बिजनौर और अमरोहा.
  • रुहेलखंड: रामपुर, संभल, मुरादाबाद और बरेली.
  • पूर्वांचल: आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर और जौनपुर बेल्ट.

यही वो इलाके हैं जहां सपा का पारंपरिक मुस्लिम समर्थन मजबूत माना जाता है और अब इन्हीं इलाकों में AIMIM अपने संगठन और कार्यकर्ताओं को मजबूत करने की कोशिश कर रही है.

बिहार मॉडल: जहां ओवैसी ने दिखाया था दम

ओवैसी की राजनीति को राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज्यादा चर्चा बिहार से मिली. 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में AIMIM ने सीमांचल क्षेत्र में पांच सीटें जीतकर सबको चौंका दिया था. इसके बाद जब 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव हुए तो एक बार फिर ओवैसी ने दम दिखाया और 5 सीटें जीत लीं. केवल 25 सीटों पर चुनाव लड़कर ओवैसी ने 5 सीटें जीतीं, जबकि एनडीए की बिहार में लहर थी और आरजेडी जैसी पार्टी भी 25 सीटों पर सिमट कर रह गई. वहीं, कई सीटें ऐसी थीं, जहां ओवैसी की पार्टी ने दमदारी से चुनाव लड़ा और जीत हार का अंतर बेहद मामूली था.

महाराष्ट्र में भी बनाई जगह

बिहार के बाद महाराष्ट्र AIMIM के विस्तार का दूसरा बड़ा केंद्र बना. औरंगाबाद (छत्रपति संभाजीनगर), मालेगांव, धुले और नांदेड़ जैसे इलाकों में पार्टी ने स्थानीय राजनीति में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई. यहां ओवैसी ने मुस्लिम राजनीति के साथ-साथ दलित-मुस्लिम समीकरण बनाने की कोशिश भी की.

क्या 2027 में बदल सकता है यूपी का समीकरण?

ओवैसी दावा कर चुके हैं कि उनकी पार्टी आगामी यूपी विधानसभा चुनाव में करीब 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है. इसके लिए AIMIM स्थानीय चेहरों को तैयार करने पर काम कर रही है. इसका असर भी दिखने लगा है और आए दिन सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते हैं जिसमें मुस्लिम नेता अपने लिए अलग विकल्प और सपा से दूरी की बात कहते हैं. 

ऐसे में ये कहना बिलकुल सही है कि अगर AIMIM 2027 में मुस्लिम प्रतिनिधित्व की बहस को राजनीतिक मुद्दा बना देती है, तो उसका असर बड़ा हो सकता है. फिर AIMIM डार्क हॉर्स बनकर चुनावी गणित बदल सकती है और सबसे बड़ा झटका सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी को लग सकता है.

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं.)

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