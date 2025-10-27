बिहार के बाद अब अन्य राज्यों में भी लागू हो सकता है SIR? चुनाव आयोग आज कर सकता है अहम घोषणा

चुनाव आयोग आज देश के कई राज्यों में SIR अभियान शुरू करने की घोषणा कर सकता है. बिहार के बाद अब यह प्रक्रिया असम, तमिलनाडु, केरल, बंगाल जैसे राज्यों में लागू होने की संभावना है.

बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के बाद अब देश के अन्य राज्यों में भी इसे लागू करने की तैयारी चल रही है. भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) सोमवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है, जिसमें इस अभियान से जुड़ी अहम घोषणा की जा सकती है. माना जा रहा है कि यह कदम उन राज्यों में उठाया जाएगा जहां आने वाले महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और मतदाता सूची को अपडेट करने की जरूरत है.

10 से 15 राज्यों में हो सकता है SIR

दरअसल, चुनाव आयोग सोमवार को देशभर में SIR अभियान को विस्तार देने की घोषणा कर सकता है. सूत्रों के मुताबिक, आयोग की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम 4:15 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में होगी. इस दौरान आयोग 10 से 15 राज्यों में SIR लागू करने का ऐलान कर सकता है. पहले चरण में असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों को प्राथमिकता दिए जाने की संभावना है, जहां 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं.

विपक्षी दलों ने SIR को वोट चोरी की साजिश बताया था

बिहार में इस अभियान के बाद मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण पूरा किया जा चुका है. राज्य की अंतिम सूची 30 सितंबर को प्रकाशित हुई, जिसमें लगभग 7.42 करोड़ नाम दर्ज हैं. हालांकि, इस प्रक्रिया के दौरान विपक्ष ने आयोग पर गंभीर आरोप लगाए थे. राहुल गांधी, तेजस्वी यादव समेत कई विपक्षी दलों ने SIR को “वोट चोरी” की साजिश बताया था. जिसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुका है.

क्या है मकसद

चुनाव आयोग का कहना है कि SIR का मकसद मतदाता सूची को और अधिक पारदर्शी और सटीक बनाना है. आयोग चरणबद्ध तरीके से सभी राज्यों में यह प्रक्रिया लागू करेगा ताकि चुनावों से पहले मतदाता सूची में किसी भी त्रुटि को दूर किया जा सके. बहरहाल, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयोग इस दिशा में अपने अगले कदम की घोषणा कर सकता है, जिससे देशभर में राजनीतिक हलचल तेज होने की संभावना है.

