Afghanistan Earthquake: अफगानिस्तान में भूकंप से मची तबाही, अब तक 509 लोगों की मौत और 1000 से भी ज्यादा लोग हुए घायल 

Afghanistan Earthquake Death Toll: अफगानिस्तान में भूकंप के चलते कई बिल्डिंग ध्वस्त हो गई. इनमें अब तक 509 से ज्यादा लोगों की मौत और 1000 से भी ज्यादा लोग घायल बताये जा रहे हैं.

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Sep 01, 2025, 12:56 PM IST

Afghanistan Earthquake News: पाकिस्तान सीमा से लगे अफगानिस्तान में रविवार देर रात आए भूकंप से हड़कंप मच गया. यहां अचानक ही 6.0 की तीव्रता से आए भूकंप से तबाही मच गई, जिसकी वजह से उत्तरी भारत समेत दिल्ली एनसीआर तक धरती कांप उठी. वहीं रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान में भूकंप के चलते कई बिल्डिंग ध्वस्त हो गई. इनमें अब तक 509 से ज्यादा लोगों की मौत और 1000 से भी ज्यादा लोग घायल बताये जा रहे हैं. वहीं काबूल में ​तालिबान के नेतृत्व वाले स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार, अभी यह संख्या और बढ़ सकती है. 

यह था भूकंप का सेंटर

USGS के अनुसार, भूकंप का सेंटर नंगरहार प्रांत के जलालाबाद के पास था. वहीं इसकी गहराई जमीन की सतह से करीब 8 किलोमीटर नीचे थी. वहीं इसकी तीव्रता करीब 6.0 बताई जा रही है. भूकंप रविवार देर रात करीब 12 बजकर 47 मिनट पर आया. लगभग 20 मिनट बाद उसी प्रांत में दूसरा भूकंप आया, जिसकी तीव्रता 4.5 थी और गहराई 10 किलोमीटर थी. इसने यहां धरती को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया. इसकी वजह से कई इमारतें गिर गई. इनमें मौजूद लोग मलबे के नीचे दबाकर मर गये. 

पहले आ चुके हैं भयंकर भूकंप

आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है, जब अफगानिस्तान में इतना भयंकर भूकंप आया हो, इससे पहले भी यहां 7 अक्टूबर, 2023 को 6.3 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसके बाद तेज झटके आए. तालिबान सरकार की मानें तो उस समय भूकंप के चलते करीब 4,000 लोग मारे गये थे.  वहीं संयुक्त राष्ट्र ने मरने वालों की संख्या लगभग 1,500 कम बताई गई थी. 

दिल्ली एनसीआर तक में महसूस हुआ झटका

अफ​गानिस्तान में भूकंप इतना भयंकर था कि उसके झटके दिल्ली एनसीआर तक में महसूस किए गये हैं. हालांकि यहां किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई, लेकिन अफगानिस्तान में भूकंप का झटका इतना भयंकर था कि वहां तबाही मच गई. यहां लगातार कई एजेंसी और टीम मलबे में दबे लोगों को निकालने में जुटी है.

