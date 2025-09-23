विमान के लैंडिंग गियर में छिपकर काबुल से लड़का पहुंचा दिल्ली, भेजा गया वापस स्वदेश 

Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

नरेंद्र मोदी के बाद कौन बन सकता है देश का प्रधानमंत्री? सर्वे में सामने आए चौंकाने वाले नाम

दिल्ली पुलिस में करियर बनाने के इच्छुक लोगों के लिए सुनहरा मौका, 7 हजार से ज्यादा पदों पर चल रहीं भर्तियां

Azam Khan: 23 महीने बाद रिहा होंगे सपा नेता आजम खान, पुलिस-प्रशासन अलर्ट, जानें किन मामलों में हुई थी कार्रवाई

सुधा मूर्ति को आधार कार्ड और अश्लील वीडियो को लेकर धमकी भरा फोन आया, एफआईआर दर्ज

Delhi: दिल्ली के सरिता विहार में STF का बड़ा ऑपरेशन, कुख्यात माया गैंग लीडर सागर एनकाउंटर में हुआ घायल

इंदौर में तीन मंजिला इमारत का हिस्सा गिरने से दो लोगों की मौत, 12 घायल, राहत अभियान जारी

Durga Saptashati Path Niyam: नवरात्रि पर दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के नियम और विधि जानते हैं आप?, यहां जाने पूजा नियम

Fake Salt: कहीं आप नकली नमक तो नहीं खा रहे? इस तरह से जांच लीजिए, पता चल जाएगा कि नमक शुद्ध है या अशुद्ध

टैरिफ और H-1B वीजा विवाद के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से मिले एस. जयशंकर, जानें किन मुद्दों पर हुई चर्चा

Navratri 2nd Day: नवरात्रि के दूसरे दिन करें देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा, जानें पूजा विधि, बीज मंत्र से लेकर आरती तक और मंत्र

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
नरेंद्र मोदी के बाद कौन बन सकता है देश का प्रधानमंत्री? सर्वे में सामने आए चौंकाने वाले नाम

नरेंद्र मोदी के बाद कौन बन सकता है देश का प्रधानमंत्री? सर्वे में सामने आए चौंकाने वाले नाम

दिल्ली पुलिस में करियर बनाने के इच्छुक लोगों के लिए सुनहरा मौका, 7 हजार से ज्यादा पदों पर चल रहीं भर्तियां

दिल्ली पुलिस में करियर बनाने के इच्छुक लोगों के लिए सुनहरा मौका, 7 हजार से ज्यादा पदों पर चल रहीं भर्तियां

Azam Khan: 23 महीने बाद रिहा होंगे सपा नेता आजम खान, पुलिस-प्रशासन अलर्ट, जानें किन मामलों में हुई थी कार्रवाई

23 महीने बाद रिहा होंगे सपा नेता आजम खान, पुलिस-प्रशासन अलर्ट, जानें किन मामलों में हुई थी कार्रवाई

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
2 इंच से ज्यादा ऊंची हील्स पहनने पर होगी जेल, इस शहर में सरकार ने लागू किया अजीबोगरीब नियम

2 इंच से ज्यादा ऊंची हील्स पहनने पर होगी जेल, इस शहर में सरकार ने लागू किया अजीबोगरीब नियम

अब अंतरिक्ष में भी तैनात होगा 'बॉडीगार्ड', Space में सैटेलाइटों की सुरक्षा के लिए ISRO बनाने जा रहा गजब का हथियार

अब अंतरिक्ष में भी तैनात होगा 'बॉडीगार्ड', Space में सैटेलाइटों की सुरक्षा के लिए ISRO बनाने जा रहा गजब का हथियार

दुनिया के इन देशों में बच्चों समेत कर्मचारियों की रहती है बल्ले-बल्ले, मिलती हैं सबसे ज्यादा छुट्टी

दुनिया के इन देशों में बच्चों समेत कर्मचारियों की रहती है बल्ले-बल्ले, मिलती हैं सबसे ज्यादा छुट्टी

Homeभारत

भारत

विमान के लैंडिंग गियर में छिपकर काबुल से लड़का पहुंचा दिल्ली, भेजा गया वापस स्वदेश 

लड़के ने अधिकारियों को बताया कि वह काबुल हवाई अड्डे में घुस गया और किसी तरह विमान के सेंट्रल लैंडिंग गियर में छिप गया और नई दिल्ली पहुंच गया.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Sep 23, 2025, 06:45 AM IST

विमान के लैंडिंग गियर में छिपकर काबुल से लड़का पहुंचा दिल्ली, भेजा गया वापस स्वदेश 

विमान के लैंडिंग गियर में छिपा अफगानी लड़का दिल्ली पहुंचा

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

समाचार एजेंसी पीटीआई ने सोमवार को आधिकारिक सूत्रों के हवाले से बताया कि एक आश्चर्यजनक घटना में, एक 13 वर्षीय अफगान लड़का किसी तरह काबुल से उड़ान भरने वाले एक विमान के लैंडिंग गियर डिब्बे के अंदर पहुंचने में कामयाब रहा और दिल्ली में उतरा.

यह घटना रविवार सुबह करीब 11 बजे की है, जब केएएम एयरलाइंस की उड़ान संख्या आरक्यू-4401 दो घंटे की यात्रा के बाद इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय (आईजीआई) हवाई अड्डे पर पहुंची.

एयरलाइन अधिकारियों ने बताया कि अधिकारियों ने हवाई अड्डे के सुरक्षा नियंत्रण कक्ष को एक 13 वर्षीय लड़के के बारे में सूचना दी थी, जो विमान के उतरने के बाद विमान के पास घूमता हुआ पाया गया था.
 
सूत्रों ने बताया कि किशोर को रविवार को ही उसी उड़ान से अफ़ग़ानिस्तान वापस भेज दिया गया. यह लड़का कुंदुज़ शहर का रहने वाला है और एयरलाइन कर्मियों ने उसे पकड़ लिया था.

उसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवानों को सौंप दिया गया, जो उसे पूछताछ के लिए हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 पर ले आए.

लड़के ने अधिकारियों को बताया कि वह काबुल हवाई अड्डे में घुस गया और किसी तरह विमान के पीछे के केंद्रीय लैंडिंग गियर डिब्बे के अंदर पहुंचने में कामयाब रहा.

उसने आगे बताया कि उसने यह सब जिज्ञासावश किया था. उन्होंने बताया कि पूछताछ के बाद, अफ़ग़ान लड़के को उसी उड़ान से वापस भेज दिया गया जो दोपहर लगभग 12:30 बजे रवाना हुई थी.
 
केएएम एयरलाइन के सुरक्षा अधिकारियों ने लैंडिंग गियर कम्पार्टमेंट की सुरक्षा जाँच की और उन्हें एक छोटा लाल रंग का स्पीकर मिला, जो शायद इस लड़के के पास था. उन्होंने बताया कि गहन निरीक्षण और तोड़फोड़-रोधी जाँच के बाद विमान को सुरक्षित घोषित कर दिया गया.  

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Superfood For Woman: ये सुपरफूड एनर्जी और ब्यूटी का हैं पावरहाउस, 35 प्लस होते ही महिलाएं खाना शुरू कर दें
ये सुपरफूड एनर्जी और ब्यूटी का हैं पावरहाउस, 35 प्लस होते ही महिलाएं खाना शुरू कर दें
CJI Sanjiv Khanna: भारत के 51वें चीफ जस्टिस बने संजीव खन्ना, आर्टिकल 370, इलेक्टोरल बॉन्ड समेत ये हैं उनके 5 ऐतिहासिक फैसले
CJI Sanjiv Khanna: भारत के 51वें चीफ जस्टिस बने संजीव खन्ना, आर्टिकल 370, इलेक्टोरल बॉन्ड समेत ये हैं उनके 5 ऐतिहासिक फैसले
Bigg Boss 18 के घर में एक ही बेड पर Alice-Avinash, यूजर्स ने कहा- 'शर्म कर लो'
Bigg Boss 18 के घर में एक ही बेड पर Alice-Avinash, यूजर्स ने कहा- 'शर्म कर लो'
पेट के निचले हिस्से का दर्द न करें इग्नोर, हो सकता है इन 5 गंभीर बीमारियों का संकेत
पेट के निचले हिस्से का दर्द न करें इग्नोर, हो सकता है इन 5 गंभीर बीमारियों का संकेत
Ayurvedic Remedy: त्वचा रोग से जोड़ों के दर्द तक, इन बीमारियों उखाड़ फेकेंगी ये आयुर्वेदिक जड़ी बूटी 
त्वचा रोग से जोड़ों के दर्द तक, इन बीमारियों उखाड़ फेकेंगी ये आयुर्वेदिक जड़ी बूटी
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
2 इंच से ज्यादा ऊंची हील्स पहनने पर होगी जेल, इस शहर में सरकार ने लागू किया अजीबोगरीब नियम
2 इंच से ज्यादा ऊंची हील्स पहनने पर होगी जेल, इस शहर में सरकार ने लागू किया अजीबोगरीब नियम
अब अंतरिक्ष में भी तैनात होगा 'बॉडीगार्ड', Space में सैटेलाइटों की सुरक्षा के लिए ISRO बनाने जा रहा गजब का हथियार
अब अंतरिक्ष में भी तैनात होगा 'बॉडीगार्ड', Space में सैटेलाइटों की सुरक्षा के लिए ISRO बनाने जा रहा गजब का हथियार
दुनिया के इन देशों में बच्चों समेत कर्मचारियों की रहती है बल्ले-बल्ले, मिलती हैं सबसे ज्यादा छुट्टी
दुनिया के इन देशों में बच्चों समेत कर्मचारियों की रहती है बल्ले-बल्ले, मिलती हैं सबसे ज्यादा छुट्टी
Test में नंबर-5 पर सबसे बड़ी पारी खेलने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में नहीं है किसी भी भारतीय का नाम
Test में नंबर-5 पर सबसे बड़ी पारी खेलने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में नहीं है किसी भी भारतीय का नाम
Test में नंबर-5 पर खेलते हुए सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में इतने भारतीय
Test में नंबर-5 पर खेलते हुए सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में इतने भारतीय
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE