विमान के लैंडिंग गियर में छिपकर काबुल से लड़का पहुंचा दिल्ली, भेजा गया वापस स्वदेश 

समाचार एजेंसी पीटीआई ने सोमवार को आधिकारिक सूत्रों के हवाले से बताया कि एक आश्चर्यजनक घटना में, एक 13 वर्षीय अफगान लड़का किसी तरह काबुल से उड़ान भरने वाले एक विमान के लैंडिंग गियर डिब्बे के अंदर पहुंचने में कामयाब रहा और दिल्ली में उतरा.

यह घटना रविवार सुबह करीब 11 बजे की है, जब केएएम एयरलाइंस की उड़ान संख्या आरक्यू-4401 दो घंटे की यात्रा के बाद इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय (आईजीआई) हवाई अड्डे पर पहुंची.

एयरलाइन अधिकारियों ने बताया कि अधिकारियों ने हवाई अड्डे के सुरक्षा नियंत्रण कक्ष को एक 13 वर्षीय लड़के के बारे में सूचना दी थी, जो विमान के उतरने के बाद विमान के पास घूमता हुआ पाया गया था.



सूत्रों ने बताया कि किशोर को रविवार को ही उसी उड़ान से अफ़ग़ानिस्तान वापस भेज दिया गया. यह लड़का कुंदुज़ शहर का रहने वाला है और एयरलाइन कर्मियों ने उसे पकड़ लिया था.

उसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवानों को सौंप दिया गया, जो उसे पूछताछ के लिए हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 पर ले आए.

लड़के ने अधिकारियों को बताया कि वह काबुल हवाई अड्डे में घुस गया और किसी तरह विमान के पीछे के केंद्रीय लैंडिंग गियर डिब्बे के अंदर पहुंचने में कामयाब रहा.

उसने आगे बताया कि उसने यह सब जिज्ञासावश किया था. उन्होंने बताया कि पूछताछ के बाद, अफ़ग़ान लड़के को उसी उड़ान से वापस भेज दिया गया जो दोपहर लगभग 12:30 बजे रवाना हुई थी.



केएएम एयरलाइन के सुरक्षा अधिकारियों ने लैंडिंग गियर कम्पार्टमेंट की सुरक्षा जाँच की और उन्हें एक छोटा लाल रंग का स्पीकर मिला, जो शायद इस लड़के के पास था. उन्होंने बताया कि गहन निरीक्षण और तोड़फोड़-रोधी जाँच के बाद विमान को सुरक्षित घोषित कर दिया गया.

