Aditya-L1 Mission: आदित्य एल-1 के लॉन्च की तारीख तय, ISRO ने किया ऐलान

डीएनए हिंदी: चंद्रयान-3 की सफल लॉन्चिंग के बाद अब इसरो सूर्य का अध्ययन करने को तैयार है. भारत के सूर्य मिशन आदित्य एल - 1 की लांचिंग की तारीख का ऐलान हो गया है. इंडियन स्पेस रिसर्च आर्गेनाईजेशन (ISRO) ने बताया कि मिशन को भारतीय समयानुसार श्रीहरिकोटा से सुबह 11:50 पर लॉन्च किया जाएगा. देशवासी लॉन्चिंग को लाइव देखने के लिए रजिस्टर कर सकते हैं. इसरो चीफ एस सोमनाथ पहले ही इसको लेकर जानकारी दे चुके हैं.

इसरो ने एक्स पर पोस्ट किया कि PSLV-C57/ आदित्य-L1 मिशन. आदित्य-L1 मिशन, पहली स्पेस आधारित ऑबजर्वेट्री जो सूर्य की स्टडी करेगा. ये दो सितंबर 2023 को भारतीय समयानुसार 11.50 बजे श्रीहरिकोटा से लॉन्च होगा. नागरिक श्रीहरिकोटा लॉन्च व्यू गैलेरी से लॉन्चिंग का गवाह बन सकते हैं. इसके लिए आप https://lvg.shar.gov.in/VSCREGISTRATION/index.jsp पर रजिस्टर कर सकते हैं.

यह भी पढें: अयोध्या परिसर में घूम सकेंगे 1 घंटा, रामलला दर्शन के ​मिलेंगे सिर्फ 20 सेकंड, जानें अब तक का अपडेट

🚀PSLV-C57/🛰️Aditya-L1 Mission:



The launch of Aditya-L1,

the first space-based Indian observatory to study the Sun ☀️, is scheduled for

🗓️September 2, 2023, at

🕛11:50 Hrs. IST from Sriharikota.



Citizens are invited to witness the launch from the Launch View Gallery at… pic.twitter.com/bjhM5mZNrx