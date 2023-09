Aditya L1 Launch: काउंटडाउन शुरू, कुछ ही देर में सूरज की ओर उड़ेगा भारत का आदित्य L1 मिशन

डीएनए हिंदी: भारत आज अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में एक और इतिहास रचने का रहा है. चांद पर सफल लैंडिंग के बाद भारतीय स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन (ISRO) आज सूरज की स्टडी के लिए अपना अहम मिशन Aditya L1 लॉन्च करने जा रहा है. आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में मौजूद सतीश धवन स्पेस सेंटर से यह मिशन दोपहर 11 बजकर 50 मिनट पर लॉन्च किया जाएगा. लॉन्च की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. इसरो का कहना है कि इस मिशन के जरिए हम सूरज को और बेहतर समझ पाएंगे और हमारे पास खुद की अपनी सन ऑब्जर्वेटरी हो जाएगी. इस मिशन को 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करने है जिसमें इसे 4 महीने से ज्यादा का समय लगेगा.

हाल ही में भारत ने चंद्रयान-3 को सफलतापूर्वक चांद पर उतारा था. उसके बाद से ही चांद पर मौजूद लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान तमाम रिसर्च कर रहे हैं जिसका डेटा हर दिन इसरो को मिल रहा है. अभी तक इस चंद्रयान-3 मिशन ने चांद के तापमान, वहां मौजूद ऑक्सीजन, सोडियम और अन्य चीजों का पता लगाया है. साथ ही, चांद पर आने वाले भूकंप जैसी गतिविधियों के बारे में भी चंद्रयान-3 ने अहम जानकारी दी है.

#WATCH | School students at Satish Dhawan Space Centre (SDSC) SHAR, Sriharikota to witness the launch of ISRO's Aditya L-1 mission to study Sun pic.twitter.com/IN7HCQ6Vzz