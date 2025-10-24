Piyush Pandey: 'अबकी बार मोदी सरकार' का नारा देने वाले पीयूष पांडे का निधन, एड गुरु पद्मश्री ने दिये थी ये टैग लाइन

सुबह ब्रश करते समय जी मिचलाना या उल्टी का आना किडनी खराबी का भी है संकेत
पीयूष पांडे ने अपनी पहचान एड गुरु के नाम से बनाई थी. उन्होंने राजनीतिक दलों से लेकर कई बड़े ब्रांड्स के लिए टैग लाइन दी. आज 70 साल की उम्र में पीयूष गोयल ने मुंबई में आखिरी सांस ली.
एड गुरु पद्मश्री पीयूष पांडे का गुरुवार को 70 की उम्र में निधन हो गया. उन्होंने मुंबई में आखिरी सांस ली. पीयूष पांडे ने अबकी बार मोदी सरकार का स्लोगन से लेकर हमारा बजाजा और ठंडा मतलब कोका कोला समेत कई किएटिव एड दे चुके हैं. पीयूष पांड को एडवटाईइजिंग की दुनिया का उस्ताद कहा जाता था.
उनके निधन के पीछे की वजह कभी संक्रमण बताया जा रहा है. आज ही पीयूष गोयक अंतिम संस्कार किया जाएगा.
पीयूष पांडे का जन्म 1955 में जयपुर में हुआ था. उन्होंने एड एजेंसी ओगिल्वी इंडिया में चार दशक से भी ज्यादा समय तक काम किया. पीयूष पांडे ही ऐसे हैं, जिन्होंने अंग्रेज़ी के प्रभुत्व वाली विज्ञापन इडस्ट्री में एंट्री की और उसे हमेशा के लिए बदल दिया. पीयूष पांडे ने एशियन पेंट्स “हर खुशी में रंग लाए”, कैडबरी “कुछ खास है”, फेविकोल, हमारा बजाजा, और हच जैसे ब्रांडों के लिए उन्होंने विज्ञापन बनाये थे. इन सब के साथ ही पीयूष पांडे ने ही प्रधानमंत्री मोदी का 'अब की बार, मोदी सरकार' का नारा दिया था.
पीयूष पांडे 9 भाई बहन थे. पीयूष पांडे कई गाने भी लिख चुके थे. उनके भाई प्रसून पांडे जाने माने डायरेक्टर हैं. वहीं उनकी बहन ईला अरुण भी सिंगर और एक्ट्रेस हैं. पीयूष पांड के पिता बैंक में मैनेजर थे. उन्होंने कई साल तक क्रिकेटर भी खेला था. इसके बाद ही उन्होंने एड एजेंसी में एंट्री की और अपनी अलग पहचान बनाई.
