FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

सुबह ब्रश करते समय जी मिचलाना या उल्टी का आना किडनी खराबी का भी है संकेत 

Piyush Pandey: 'अबकी बार मोदी सरकार' का नारा देने वाले पीयूष पांडे का निधन, एड गुरु पद्मश्री ने दिये थी ये टैग लाइन

Delhi Police की रेड में फिदायीन हमले की ट्रेनिंग ले रहे 2 आतंकी गिरफ्तार, ISIS से था कनेक्शन 

Bath Before Sleep: रात को सोने से पहले नहाने से कितने फायदे होते हैं?

सोनाक्षी सिन्हा ने दिखाई ससुराल की 14 तस्वीरें, फोटोज में देखें सास-ससुर का प्यार और फैमिली बॉन्डिंग

Cheapest Air Purifier: दमघोंटू, जहरीली हवा में सांस लेना हुआ मुश्किल, घर ले आएं 5000 रुपये से सस्ते ये स्मार्ट एयर प्यूरीफायर

Tulsi Vivah 2025: अगले महीने 2 या 3 नवंबर कब है तुलसी विवाह, जानें इसकी तारीख से लेकर पूजा का शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व

क्या बादलों में भरा जाता है पानी? जानिए कैसे कराई जाती है आर्टिफिशियल रेन...

साड़ी ड्रैपिंग कर गुजरात की इस महिला ने खड़ा किया दुनिया भर में अपना अम्पायर, जानें कैसे बनी ग्लोबल फैशन लीडर?

दिल्ली में 29 अक्टूबर को होगी आर्टिफिशियल बारिश, बुराड़ी में क्लाउड सीडिंग का परीक्षण सफल

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
सुबह ब्रश करते समय जी मिचलाना या उल्टी का आना किडनी खराबी का भी है संकेत 

सुबह ब्रश करते समय जी मिचलाना या उल्टी का आना किडनी खराबी का भी है संकेत

Piyush Pandey: 'अबकी बार मोदी सरकार' का नारा देने वाले पीयूष पांडे का निधन, एड गुरु पद्मश्री ने दिये थी ये टैग लाइन

'अबकी बार मोदी सरकार' का नारा देने वाले पीयूष पांडे का निधन, एड गुरु पद्मश्री ने दिये थी ये टैग लाइन

Delhi Police की रेड में फिदायीन हमले की ट्रेनिंग ले रहे 2 आतंकी गिरफ्तार, ISIS से था कनेक्शन 

Delhi Police की रेड में फिदायीन हमले की ट्रेनिंग ले रहे 2 आतंकी गिरफ्तार, ISIS से था कनेक्शन

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
सोनाक्षी सिन्हा ने दिखाई ससुराल की 14 तस्वीरें, फोटोज में देखें सास-ससुर का प्यार और फैमिली बॉन्डिंग

सोनाक्षी सिन्हा ने दिखाई ससुराल की 14 तस्वीरें, फोटोज में देखें सास-ससुर का प्यार और फैमिली बॉन्डिंग

Cheapest Air Purifier: दमघोंटू, जहरीली हवा में सांस लेना हुआ मुश्किल, घर ले आएं 5000 रुपये से सस्ते ये स्मार्ट एयर प्यूरीफायर

Cheapest Air Purifier: दमघोंटू, जहरीली हवा में सांस लेना हुआ मुश्किल, घर ले आएं 5000 रुपये से सस्ते ये स्मार्ट एयर प्यूरीफायर

क्या बादलों में भरा जाता है पानी? जानिए कैसे कराई जाती है आर्टिफिशियल रेन...

क्या बादलों में भरा जाता है पानी? जानिए कैसे कराई जाती है आर्टिफिशियल रेन...

Homeभारत

भारत

Piyush Pandey: 'अबकी बार मोदी सरकार' का नारा देने वाले पीयूष पांडे का निधन, एड गुरु पद्मश्री ने दिये थी ये टैग लाइन

पीयूष पांडे ने अपनी पहचान एड गुरु के नाम से बनाई थी. उन्होंने राजनीतिक दलों से लेकर कई बड़े ब्रांड्स के लिए टैग लाइन दी. आज 70 साल की उम्र में पीयूष गोयल ने मुंबई में आखिरी  सांस ली.

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Oct 24, 2025, 12:19 PM IST

Piyush Pandey: 'अबकी बार मोदी सरकार' का नारा देने वाले पीयूष पांडे का निधन, एड गुरु पद्मश्री ने दिये थी ये टैग लाइन
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

एड गुरु पद्मश्री पीयूष पांडे का गुरुवार को 70 की उम्र में निधन हो गया. उन्होंने मुंबई में आखिरी सांस ली. पीयूष पांडे ने अबकी बार मोदी सरकार का स्लोगन से लेकर हमारा बजाजा और ठंडा मतलब कोका कोला समेत कई कि​एटिव एड दे चुके हैं. पीयूष पांड को एडवटाईइजिंग की दुनिया का उस्ताद कहा जाता था. 

एड गुरु के नाम से बनाई पहचान

पीयूष पांडे ने अपनी पहचान एड गुरु के नाम से बनाई थी. उन्होंने राजनीतिक दलों से लेकर कई बड़े ब्रांड्स के लिए टैग लाइन दी. आज 70 साल की उम्र में पीयूष गोयल ने मुंबई में आखिरी  सांस ली.  उनके निधन के पीछे की वजह कभी संक्रमण बताया जा रहा है. आज ही पीयूष गोयक अंतिम संस्कार किया जाएगा. 

इन बड़ी कंपनियों के बनाये विज्ञापन

पीयूष पांडे का जन्म 1955 में जयपुर में हुआ था. उन्होंने एड एजेंसी ओगिल्वी इंडिया में चार दशक से भी ज्यादा समय तक काम किया. पीयूष पांडे ही ऐसे हैं, जिन्होंने अंग्रेज़ी के प्रभुत्व वाली विज्ञापन इडस्ट्री में एंट्री की और उसे हमेशा के लिए बदल दिया. पीयूष पांडे ने एशियन पेंट्स “हर खुशी में रंग लाए”, कैडबरी “कुछ खास है”, फेविकोल, हमारा बजाजा, और हच जैसे ब्रांडों के लिए उन्होंने विज्ञापन बनाये थे. इन सब के साथ ही पीयूष पांडे ने ही प्रधानमंत्री मोदी का 'अब की बार, मोदी सरकार' का नारा दिया था. 

भाई हैं डायरेक्टर

पीयूष पांडे 9 भाई बहन थे. पीयूष पांडे कई गाने भी लिख चुके थे. उनके भाई प्रसून पांडे जाने माने डायरेक्टर हैं. वहीं उनकी बहन ईला अरुण भी सिंगर और एक्ट्रेस हैं. पीयूष पांड के पिता बैंक में मैनेजर थे. उन्होंने कई साल तक क्रिकेटर भी खेला था. इसके बाद ही उन्होंने एड एजेंसी में एंट्री की और अपनी अलग पहचान बनाई.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
सोनाक्षी सिन्हा ने दिखाई ससुराल की 14 तस्वीरें, फोटोज में देखें सास-ससुर का प्यार और फैमिली बॉन्डिंग
सोनाक्षी सिन्हा ने दिखाई ससुराल की 14 तस्वीरें, फोटोज में देखें सास-ससुर का प्यार और फैमिली बॉन्डिंग
Cheapest Air Purifier: दमघोंटू, जहरीली हवा में सांस लेना हुआ मुश्किल, घर ले आएं 5000 रुपये से सस्ते ये स्मार्ट एयर प्यूरीफायर
Cheapest Air Purifier: दमघोंटू, जहरीली हवा में सांस लेना हुआ मुश्किल, घर ले आएं 5000 रुपये से सस्ते ये स्मार्ट एयर प्यूरीफायर
क्या बादलों में भरा जाता है पानी? जानिए कैसे कराई जाती है आर्टिफिशियल रेन...
क्या बादलों में भरा जाता है पानी? जानिए कैसे कराई जाती है आर्टिफिशियल रेन...
साड़ी ड्रैपिंग कर गुजरात की इस महिला ने खड़ा किया दुनिया भर में अपना अम्पायर, जानें कैसे बनी ग्लोबल फैशन लीडर?
साड़ी ड्रैपिंग कर गुजरात की इस महिला ने खड़ा किया दुनिया भर में अपना अम्पायर, जानें कैसे बनी ग्लोबल फैशन लीडर?
सोना-चांदी और प्लैटिनम खरीदना छोड़िए, 10 साल में सोने से भी महंगी होगी ये धातु, नाम सुनकर चौंक जाएंगे
सोना-चांदी और प्लैटिनम खरीदना छोड़िए, 10 साल में सोने से भी महंगी होगी ये धातु, नाम सुनकर चौंक जाएंगे
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE