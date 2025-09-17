दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने वाले दोनों आरोपियों का एनकाउंटर, गाजियाबाद पुलिस ने मुठभेड़ में किया ढेर

बरेली में दिशा पाटनी के घर के बाहर हुई फायरिंग के मामले में यूपी एसटीएफ ने दो बदमाशों को एनकाउंटर में मार गिराया है. ये दोनों गोल्डी बरार और रोहित गोदारा गैंग से संबंध रखते थे.

उत्तर प्रदेश के बरेली में दिशा पाटनी के घर के बाहर फायरिंग करने वाले दोनों आरोपियों को यूपी पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान मार गिराया है. बताया जा रहा है कि गाजियाबाद में पुलिस और आरोपियों के बीच काफी देर तक फायरिंग हुई लेकिन अंत में पुलिस ने दोनों आरोपियों का एनकाउंटर कर दिया. दोनों आरोपियों की पहचान रविन्द्र (रोहतक) और अरुण (सोनीपत) के रूप में हुई है. यूपी STF की कार्रवाई में आज बुधवार (17 सितंबर) को गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी में इन आरोपियों का एनकाउंटर हुआ है.

रोहित गोदारा और गोल्डी बरार की गैंग से जुड़े थे तार

जानकारी के मुताबिक आरोपी रविद्र रोहतक और अरुण सोनीपत का रहने वाला हैं. खबर ये भी है इन दोनों आरोपियों के संबंध रोहित गोदारा-गोल्डी बरार गैंग से हैं. एनकाउंटर के बाद एसटीएफ की टीम ने मौके से ग्लॉक, जिगाना पिस्टल और बड़ी मात्रा में कारतूस बरामद किए हैं. बता दें कि 12 सितंबर की अर्ली मॉर्निंग में बरेली के सिविल लाइंस इलाके में दिशा पाटनी के परिवार के घर के बाहर दो बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने 8-10 राउंड फायरिंग की.

योगी आदित्यनाथ से हुई थी बात

पुलिस के अनुसार गोलीबारी सुबह करीब 3 बजकर 45 मिनट के आस-पास हुई थी. हांलाकि इस घटना से कोई हताहत नहीं हुआ था. इस घटना को लेकर दिशा पाटनी के पिता रिटार्ड डीएसपी जगदीश सिंह पाटनी की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हुई थी. सीएम योगी ने उन्हें सुरक्षा का पूरा भरोसा दिया था और अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करने का आदेश भी दिया था. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी, तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और संदिग्ध रास्तों की जांच की गई. इसके साथ ही पड़ोसी राज्यों के क्राइम रिकॉर्ड से मिलान करके दो शातिर बदमाशों की पहचान की गई थी.

