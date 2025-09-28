Vijay Karur Rally Stampede: एक्टर विजय की रैली में भगदड़ पर पीएम मोदी से लेकर राहुल गांधी तक, जानें किसने क्या कहा

Karur Rally Stampede Latest Updates: एक्टर विजय की रैली में भगदड़ उस समय मची जब वो मंच से भाषण दे रहे थे. आयोजकों के अनुमान से चार गुना भीड़ एक्टर की एक झलक देखने के लिए पहुंच गई.

तमिलनाडु के करूर में एक्टर और टीवीके पार्टी के प्रमुख विजय की रैली में शनिवार को अचानक भगदड़ मच गई. इस हादसे में 38 लोगों ने जान गंवा दी, जबकि 50 से ज्यादा घायल हो गए. इस घटना को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने दुख जताया. आइये जानते किस नेता क्या कहा.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने लिखा, 'तमिलनाडु के करूर में भगदड़ जैसी स्थिति की वजह से हुई मौतों के मैं स्तब्ध और आहत हूं. शोकाकुल परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं और प्रार्थना है कि घायलों को जल्द से जल्द स्वास्थ्यलाभ मिले.'

Anguished to know about the tragic loss of lives in a stampede-like unfortunate incident in Karur district of Tamil Nadu. I extend my deepest condolences to the bereaved family members and pray for early recovery of those injured. — President of India (@rashtrapatibhvn) September 27, 2025

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर दुख जताते हुए एक्स पर पोस्ट किया, 'तमिलनाडु के करूर में राजनीतिक रैली के दौरान हुई दुखद घटना से बहुत दुख हुआ है. मेरा दिल उन पीड़ित परिवारों के साथ है, जिन्होंने अपनों को खो दिया. इस मुश्किल घड़ी में उन्हें हिम्मत देने की कामना करता हूं. सभी घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं.'

The unfortunate incident during a political rally in Karur, Tamil Nadu, is deeply saddening. My thoughts are with the families who have lost their loved ones. Wishing strength to them in this difficult time. Praying for a swift recovery to all those injured. September 27, 2025

गृहमंत्री अमित शाह ने पोस्ट किया, 'करुर में हुई भगदड़ में हुई मौतों से आहत हूं. मृतकों के परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं हैं. ईश्वर से प्रार्थना है कि उन्हें यह दुख सहने की शक्ति दें. कामना है कि घायलों को जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ मिले.'

Deeply pained by the tragic loss of lives in a stampede in Karur, Tamil Nadu. My heartfelt condolences to the families of the deceased. I pray to the Almighty to give them the strength to bear this grief and for the speedy recovery of the injured. — Amit Shah (@AmitShah) September 27, 2025

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने X पर लिखा, 'करुर में पॉलिटिकल रैली में हुई घटना से दुखी हूं. मृतकों के परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं और कामना है कि घायलों को जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ मिले. मेरी कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं से अपील है कि वो इस हादसे का शिकार हुए परिवारों की हरसंभव सहायता करें. राहत और बचाव कार्य में अथॉरिटीज़ की हरसंभव सहायता करें.'

Deeply saddened by the tragic incident at a political rally in Karur, Tamil Nadu, that has taken so many precious lives. My heart goes out to their loved ones, and I wish a swift recovery to all those injured.



I urge Congress workers and leaders to extend every possible support… — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 27, 2025

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिखा, 'तमिलनाडु के करुर में हुई दुर्घटना से आहत हूं. इस दुखद घटना ने नई ज़िंदगियां छीन लीं. अपने परिजन को खोने वाले परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं. प्रभु श्री राम उन्हें शक्ति दें और मृतकों की आत्मा को शांति दें. घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना है.'

Deeply anguished to hear about the tragic accident in Karur, Tamil Nadu. This saddening incident has snatched away precious lives.



I extend my heartfelt condolences to the bereaved families. May Prabhu Shri Ram give them strength and peace to the departed souls. Prayers for the… — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) September 27, 2025

आम आदमी पार्टी संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लिखा, 'करूर में हुई इस भीषण भगदड़ में कई मासूम लोगों ने अपनी जान गंवा दी. महिलाओं और बच्चों की मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया है. ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को शांति दें और शोकाकुल परिवारों को यह असहनीय दुख सहने की शक्ति प्रदान करें.'