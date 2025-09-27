Karur Stampede: क्या देरी की वजह से विजय की रैली में मची भगदड़?
Vijay rally Stampede: ग्राउंड में 10,000 लोगों का था स्पेस, एक्टर को देखने पहुंच गई 50,000 की भीड़!
Actor Vijay Karur Rally Stampede Live: तमिलनाडु में एक्टर विजय की रैली में भगदड़, 31 लोगों की मौत, 58 से ज्यादा घायल
Karur Rally Stampede Updates | एक्टर विजय रैली भगदड़: एक्टर से पॉलिटिशियन बने विजय की रैली में मची भगदड़ में 31 लोगों की मौत हो गई है. खबर सामने आ रही है कि देरी की वजह से वेन्यू पर भीड़ बढ़ी और इस वजह से भगदड़ मच गई.
Actor Vijay Rally Stampede: तमिलनाडु के करुर में एक्टर से पॉलिटिशियन बने विजय की रैली में भगदड़ मच गई. इस भगदड़ में महिलाओं और बच्चों समेत करीब 34 लोगों की मौत हो गई है. वहीं 40 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, रैली में देरी की वजह से बड़ी संख्या में लोग वेन्यू पर इकट्ठे हो गए थे, भीड़ और देरी की वजह से मौके पर भगदड़ मची और ये हादसा हो गया.
कई घंटे देर से पहुंचे विजय
तमिलगा वेट्री कज़गम (TVK) के अध्यक्ष और एक्टर विजय की रैली 27 सितंबर की दोपहर को होने वाली थी. उन्हें करीब 12 बजे करुर पहुंचना था. लेकिन उन्हें पहुंचने में करीब छह घंटे की देरी हुई. वह शाम को करीब छह बजे पहुंचे. जब तक वो पहुंचे तब तक बड़ी संख्या में लोग वेन्यू पर इकट्ठे हो चुके थे. पुलिस के मुताबिक, 30 हजार से ज्यादा लोग मौके पर इकट्ठे हो गए थे.
जब एक्टर विजय मौके पर पहुंचे तो उन्हें करीब से देखने के लिए वहां मौजूद कई लोग उनकी बस की तरफ जाने लगे. इसी दौरान भगदड़ मच गई. इस भगदड़ की वजह से करीब 34 लोग मारे गए और 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए. भीड़ इतनी ज्यादा थी कि घायलों को अस्पताल ले जाने के लिए आए एम्बुलेंस को बाहर निकलने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा.
गृह मंत्रालय ने मांगा जवाब
गृह मंत्रालय ने इस भगदड़ को लेकर तमिलनाडु सरकार से जवाब मांगा है. वहीं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने मुआवजे का ऐलान किया है. उन्होंने मृतकों के परिवार को 10 लाख रुपये के मुआवजे और घायलों के लिए 1 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है. उन्होंने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं. इसके लिए हाई कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस अरुणा जगदीशन का एक सदस्यीय पैनल बनाया है.
घटना पर क्या बोले एक्टर विजय
रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिनभर की तेज़ गर्मी और धूप की वजह से वहां मौजूद लोगों की तबीयत खराब होने लगी. वो बेहोश होकर गिरने लगे. जब एक्टर विजय ने ये देखा तो अपना भाषण बीच में रोककर वो भीड़ की तरफ पानी की बोतलें फेंकने लगे. घटना के बाद एक्टर विजय त्रिचि गए और वहां से उन्होंने चेन्नई के लिए फ्लाइट ली. उन्होंने इस घटना पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया.
