Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Vijay rally Stampede: ग्राउंड में 10,000 लोगों का था स्पेस, एक्टर को देखने पहुंच गई 50,000 की भीड़!

'पाकिस्तान ने अपना बेस्ट बचाकर रखा है...', भारत के खिलाफ फाइनल से पहले पाक कप्तान सलमान आगा ने दिया बड़ा बयान

Actor Vijay Karur Rally Stampede Live: तमिलनाडु में एक्टर विजय की रैली में भगदड़, 31 लोगों की मौत, 58 से ज्यादा घायल

Asia Cup 2025 फाइनल से पहले कितनी बार भारत-पाकिस्तान के बीच हुआ खिताबी मुकाबला? रिजल्ट उड़ा देगा होश

30KM दूर से ही कर देगा खात्मा... दुश्मनों की नींद उड़ाने आ रहा 'अनंत शस्त्र', सेना ने कर डाली ₹30,000 करोड़ की डील

अभिषेक बनाम शाहीन से लेकर सूर्या बनाम रऊफ तक, एशिया कप फाइनल में इन खिलाड़ियो के बीच होगी जंग

Train Ticket New Rule: 1 अक्‍टूबर से बदल जाएंगे ट्रेन टिकट के नियम, पहले 15 मिनट सिर्फ इन लोगों का होगा रिजर्वेशन

Asia Cup 2025 Final: अगर भारत-पाकिस्तान मैच में हुई बारिश, तो कौन बनेगा चैंपियन? जानिए क्या कहता है नियम

प्रसार भारती मौजूद होगा देश का पहला AI बैंड 'त्रिलोक', वेव्स ओटीटी पर करिए एंजॉय 

Delhi BMW Accident Case: गगनप्रीत कौर को मिली बड़ी राहत, पटियाला हाउस कोर्ट इन शर्तों पर दी जमानत

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Karur Stampede: क्या देरी की वजह से विजय की रैली में मची भगदड़?

Karur Stampede: क्या देरी की वजह से विजय की रैली में मची भगदड़?

Vijay rally Stampede: ग्राउंड में 10,000 लोगों का था स्पेस, एक्टर को देखने पहुंच गई 50,000 की भीड़!

Vijay rally Stampede: ग्राउंड में 10,000 लोगों का था स्पेस, एक्टर को देखने पहुंच गई 50,000 की भीड़!

'पाकिस्तान ने अपना बेस्ट बचाकर रखा है...', भारत के खिलाफ फाइनल से पहले पाक कप्तान सलमान आगा ने दिया बड़ा बयान

'पाकिस्तान ने अपना बेस्ट बचाकर रखा है...', भारत के खिलाफ फाइनल से पहले पाक कप्तान सलमान आगा ने दिया बड़ा बयान

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
अभिषेक बनाम शाहीन से लेकर सूर्या बनाम रऊफ तक, एशिया कप फाइनल में इन खिलाड़ियो के बीच होगी जंग

अभिषेक बनाम शाहीन से लेकर सूर्या बनाम रऊफ तक, एशिया कप फाइनल में इन खिलाड़ियो के बीच होगी जंग

Train Ticket New Rule: 1 अक्‍टूबर से बदल जाएंगे ट्रेन टिकट के नियम, पहले 15 मिनट सिर्फ इन लोगों का होगा रिजर्वेशन

Train Ticket New Rule: 1 अक्‍टूबर से बदल जाएंगे ट्रेन टिकट के नियम, पहले 15 मिनट सिर्फ इन लोगों का होगा रिजर्वेशन

IND vs PAK Final Tickets: एशिया कप 2025 के फाइनल का टिकट कितने रुपये का है? यहां मिलेगी कीमत समेत सभी जानकारी

IND vs PAK Final Tickets: एशिया कप 2025 के फाइनल का टिकट कितने रुपये का है? यहां मिलेगी कीमत समेत सभी जानकारी

Homeभारत

भारत

Actor Vijay Karur Rally Stampede Live: तमिलनाडु में एक्टर विजय की रैली में भगदड़, 31 लोगों की मौत, 58 से ज्यादा घायल

Karur Rally Stampede Live Updates | एक्टर विजय रैली भगदड़ लाइव: हादसा उस वक्त हुआ जब विजय मंच से भाषण दे रहे थे. आयोजकों ने 10,000 लोगों के आने की उम्मीद जताई थी, लेकिन अभिनेता की झलक पाने के लिए 50,000 से ज्यादा फैंस पहुंच गए.

Latest News

रईश खान

Updated : Sep 27, 2025, 10:26 PM IST

Actor Vijay Karur Rally Stampede Live: तमिलनाडु में एक्टर विजय की रैली में भगदड़, 31 लोगों की मौत, 58 से ज्यादा घायल

एक्टर विजय की रैली में भगदड़

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Actor Vijay Rally Stampede Live in Hindi: तमिलनाडु के करूर में एक्टर से नेता बने विजय (Vijay) की रैली में भगदड़ मच गई है. इस हादसे में अब तक 31 लोगों के मारे जाने की खबर है. जबकि 58 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं. जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. भगदड़ की वजह से लोगों की दम घुट गया. साउथ सुपरस्टार ने पिछले साल अक्टूबर में तमिलगा वेत्री कड़गम (टीवीके) नाम से बनाई थी और तमिलनाडु में चुनाव लड़ने का ऐलान किया था. 

हादसा उस वक्त हुआ जब विजय मंच से भाषण दे रहे थे. बताया जा रहा है कि आयोजकों ने 10,000 लोगों के आने की उम्मीद जताई थी, लेकिन अभिनेता की झलक पाने के लिए 50,000 से ज्यादा फैंस पहुंच गए. कम जगह होने की वजह से लोगों का दम घुटने लगा और बेहोश होकर गिरने लगे. स्थिति बिगड़ने पर विजय ने अपना भाषण बीच में ही रोक दिया और कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने की अपील की.

Vijay rally stampede in Tamil Nadu: मृतकों में बच्चे और महिलाएं भी शामिल
मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने हादसे पर दुख प्रकट करते हुए प्रभावित लोगों को तुरंत इलाज देने के निर्देश दिए हैं. डीएमके मंत्री सेंथिल बालाजी और जिला कलेक्टर ने अस्पताल जाकर हालात का जायजा लिया है. करूर से विधायक सेंथिल बकालाजी ने दावा किया कि भगदड़ में अब तक 31 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं. मृतकों में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं.

Vijay rally stampede in Tamil Nadu: पीएम मोदी ने जताया दुख
एक्टर विजय की रैली में हुए इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, 'तमिलनाडु के करूर में राजनीतिक रैली के दौरान हुई दुखद घटना से बहुत दुख हुआ है. मेरा दिल उन पीड़ित परिवारों के साथ है, जिन्होंने अपनों को खो दिया. इस मुश्किल घड़ी में उन्हें हिम्मत देने की कामना करता हूं. सभी घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं.'

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Cholesterol Control Tea: खून में रचे-बसे कोलेस्ट्रॉल को अपने साथ बहा लाएगी इस फल के छिलके की चाय, वसा मुक्त होंगी नसें
खून में रचे-बसे कोलेस्ट्रॉल को अपने साथ बहा लाएगी इस फल के छिलके की चाय, वसा मुक्त होंगी नसें
Viral Video: एस्केलेटर पर साइकिल लिए ही चढ़ गए अंकल, वीडियो देख लोगों ने पकड़ा माथा, कहा- 'बिहार इज नॉट फॉर बिगिनर्स'
एस्केलेटर पर साइकिल लिए ही चढ़ गए अंकल, वीडियो देख लोगों ने पकड़ा माथा, कहा- 'बिहार इज नॉट फॉर बिगिनर्स'
UP: इंटरव्यू के लिए सिलवाने जा रहे थे कपड़े... तेज रफ्तार कार चालक ने मामूली कहासुनी पर घोंपा चाकू
UP: इंटरव्यू के लिए सिलवाने जा रहे थे कपड़े... तेज रफ्तार कार चालक ने मामूली कहासुनी पर घोंपा चाकू
Bihar: बेवफा पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर रचा खूनी षड्यंत्र, कई बार पति को स्कॉर्पियो कार से रौंदा
Bihar: बेवफा पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर रचा खूनी षड्यंत्र, कई बार पति को स्कॉर्पियो कार से रौंदा
IND vs AUS: 'युगों की लड़ाई', ऑस्ट्रेलियाई अखबार में हिंदी में छपी खबर; फ्रंट पेज पर विराट कोहली का पोस्टर
'युगों की लड़ाई', ऑस्ट्रेलियाई अखबार में हिंदी में छपी खबर; फ्रंट पेज पर विराट कोहली का पोस्टर
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
अभिषेक बनाम शाहीन से लेकर सूर्या बनाम रऊफ तक, एशिया कप फाइनल में इन खिलाड़ियो के बीच होगी जंग
अभिषेक बनाम शाहीन से लेकर सूर्या बनाम रऊफ तक, एशिया कप फाइनल में इन खिलाड़ियो के बीच होगी जंग
Train Ticket New Rule: 1 अक्‍टूबर से बदल जाएंगे ट्रेन टिकट के नियम, पहले 15 मिनट सिर्फ इन लोगों का होगा रिजर्वेशन
Train Ticket New Rule: 1 अक्‍टूबर से बदल जाएंगे ट्रेन टिकट के नियम, पहले 15 मिनट सिर्फ इन लोगों का होगा रिजर्वेशन
IND vs PAK Final Tickets: एशिया कप 2025 के फाइनल का टिकट कितने रुपये का है? यहां मिलेगी कीमत समेत सभी जानकारी
IND vs PAK Final Tickets: एशिया कप 2025 के फाइनल का टिकट कितने रुपये का है? यहां मिलेगी कीमत समेत सभी जानकारी
IND vs PAK Head to Head: एशिया कप में भारत या पाकिस्तान किसका पलड़ा भारी, यहां देखें T20I के हेड टू हेड आंकड़े
IND vs PAK Head to Head: एशिया कप में भारत या पाकिस्तान किसका पलड़ा भारी, यहां देखें T20I के हेड टू हेड आंकड़े
आंसू क्यों आते हैं? वजह- खुशी, दर्द या कुछ और... जानें चौंकने वाला राज
आंसू क्यों आते हैं? वजह- खुशी, दर्द या कुछ और... जानें चौंकने वाला राज
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE