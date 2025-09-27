Actor Vijay Karur Rally Stampede Live: तमिलनाडु में एक्टर विजय की रैली में भगदड़, 31 लोगों की मौत, 58 से ज्यादा घायल

Vijay rally Stampede: ग्राउंड में 10,000 लोगों का था स्पेस, एक्टर को देखने पहुंच गई 50,000 की भीड़!
Karur Rally Stampede Live Updates | एक्टर विजय रैली भगदड़ लाइव: हादसा उस वक्त हुआ जब विजय मंच से भाषण दे रहे थे. आयोजकों ने 10,000 लोगों के आने की उम्मीद जताई थी, लेकिन अभिनेता की झलक पाने के लिए 50,000 से ज्यादा फैंस पहुंच गए.
Actor Vijay Rally Stampede Live in Hindi: तमिलनाडु के करूर में एक्टर से नेता बने विजय (Vijay) की रैली में भगदड़ मच गई है. इस हादसे में अब तक 31 लोगों के मारे जाने की खबर है. जबकि 58 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं. जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. भगदड़ की वजह से लोगों की दम घुट गया. साउथ सुपरस्टार ने पिछले साल अक्टूबर में तमिलगा वेत्री कड़गम (टीवीके) नाम से बनाई थी और तमिलनाडु में चुनाव लड़ने का ऐलान किया था.
हादसा उस वक्त हुआ जब विजय मंच से भाषण दे रहे थे. बताया जा रहा है कि आयोजकों ने 10,000 लोगों के आने की उम्मीद जताई थी, लेकिन अभिनेता की झलक पाने के लिए 50,000 से ज्यादा फैंस पहुंच गए. कम जगह होने की वजह से लोगों का दम घुटने लगा और बेहोश होकर गिरने लगे. स्थिति बिगड़ने पर विजय ने अपना भाषण बीच में ही रोक दिया और कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने की अपील की.
Vijay rally stampede in Tamil Nadu: मृतकों में बच्चे और महिलाएं भी शामिल
मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने हादसे पर दुख प्रकट करते हुए प्रभावित लोगों को तुरंत इलाज देने के निर्देश दिए हैं. डीएमके मंत्री सेंथिल बालाजी और जिला कलेक्टर ने अस्पताल जाकर हालात का जायजा लिया है. करूर से विधायक सेंथिल बकालाजी ने दावा किया कि भगदड़ में अब तक 31 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं. मृतकों में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं.
#WATCH | Tamil Nadu: A large number of people attended the campaign of TVK (Tamilaga Vettri Kazhagam) chief and actor Vijay in Karur— ANI (@ANI) September 27, 2025
A stampede-like situation reportedly occurred here. Several people fainted and were taken to a nearby hospital. More details are awaited.… pic.twitter.com/4f2Gyrp0v5
Vijay rally stampede in Tamil Nadu: पीएम मोदी ने जताया दुख
एक्टर विजय की रैली में हुए इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, 'तमिलनाडु के करूर में राजनीतिक रैली के दौरान हुई दुखद घटना से बहुत दुख हुआ है. मेरा दिल उन पीड़ित परिवारों के साथ है, जिन्होंने अपनों को खो दिया. इस मुश्किल घड़ी में उन्हें हिम्मत देने की कामना करता हूं. सभी घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं.'
