FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Rashifal 27 October 2025: मिथुन और सिंह वालों को सफलता के साथ होगा धन लाभ, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

DU की सेकंड ईयर की छात्रा पर एसिड अटैक, लक्ष्मीबाई कॉलेज के पास 3 लड़कों ने फेंका तेजाब

क्या है कार्बाइड गन? जिनसे मध्य प्रदेश में छीन ली 300 बच्चों की आंखें

वाशिंग मशीन में कपड़े धोने के बाद आती है बदबू, हर कोई करता है ये एक गलती

'महागठबंधन सत्ता में आया तो वक्फ कानून कूड़ेदान में फेंक देंगे', मुस्लिम बहुल इलाके ऐसा क्यों बोले तेजस्वी यादव

खुद को 'पीस मेकर' बताने वाले Donald Trump वेनेजुएला के पीछे क्यों पड़े? किस पर रखा ₹4378300000 का इनाम

10 से 15 राज्यों में होने वाला है SIR का ऐलान, चुनाव आयोग ने कर ली पूरी तैयारी, यहां जाने नाम

सिडनी से रवाना होने से पहले रोहित शर्मा का इमोशनल पोस्ट, लिखा- एक आखिरी बार....

एक बार फिर JDU ने बागी नेताओं के किया पार्टी से बाहर, पूर्व विधायक महेश्वर यादव समेत इन 5 नेताओं पर गिरी गाज

बलूचिस्तान पर क्या बोल गए भाईजान? पाकिस्तान ने सलमान खान को आतंकी किया घोषित, जानें पूरा मामला

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Rashifal 27 October 2025: मिथुन और सिंह वालों को सफलता के साथ होगा धन लाभ, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

मिथुन और सिंह वालों को सफलता के साथ होगा धन लाभ, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

DU की सेकंड ईयर की छात्रा पर एसिड अटैक, लक्ष्मीबाई कॉलेज के पास 3 लड़कों ने फेंका तेजाब

DU की सेकंड ईयर की छात्रा पर एसिड अटैक, लक्ष्मीबाई कॉलेज के पास 3 लड़कों ने फेंका तेजाब

'महागठबंधन सत्ता में आया तो वक्फ कानून कूड़ेदान में फेंक देंगे', मुस्लिम बहुल इलाके ऐसा क्यों बोले तेजस्वी यादव

'महागठबंधन सत्ता में आया तो वक्फ कानून कूड़ेदान में फेंक देंगे', मुस्लिम बहुल इलाके ऐसा क्यों बोले तेजस्वी यादव

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
क्या है कार्बाइड गन? जिनसे मध्य प्रदेश में छीन ली 300 बच्चों की आंखें

क्या है कार्बाइड गन? जिनसे मध्य प्रदेश में छीन ली 300 बच्चों की आंखें

वाशिंग मशीन में कपड़े धोने के बाद आती है बदबू, हर कोई करता है ये एक गलती

वाशिंग मशीन में कपड़े धोने के बाद आती है बदबू, हर कोई करता है ये एक गलती

7 मिनट, ₹850 करोड़ के गहने और बाइक पर फुर्र... 'Dhoom' स्टाइल में पेरिस के लूव्र म्यूजियम में सबसे बड़ी चोरी

7 मिनट, ₹850 करोड़ के गहने और बाइक पर फुर्र... 'Dhoom' स्टाइल में पेरिस के लूव्र म्यूजियम में सबसे बड़ी चोरी

Homeभारत

भारत

DU की सेकंड ईयर की छात्रा पर एसिड अटैक, लक्ष्मीबाई कॉलेज के पास 3 लड़कों ने फेंका तेजाब

Delhi student acid attack: छात्रा पर हमला उस वक्त हुआ जब वो कॉलेज जा रही थी. बाइक पर आए तीन युवकों ने तेजाब की बोतल निकाली और छात्रा के ऊपर फेंक दी. गनीमत रही कि पीड़िता ने अपना चेहरा ढक लिया.

Latest News

रईश खान

Updated : Oct 26, 2025, 09:20 PM IST

DU की सेकंड ईयर की छात्रा पर एसिड अटैक, लक्ष्मीबाई कॉलेज के पास 3 लड़कों ने फेंका तेजाब

सांकेतिक तस्वीर

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के लक्ष्मीबाई कॉलेज के पास दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां दिल्ली यूनिवर्सिटी की सेकंड ईयर की छात्रा पर एसिड अटैक हुआ है. कॉलेज जा रही छात्रा पर तीन बाइक सवार युवकों ने तेजाब फेंक दिया और मौके से फरार हो गए. जिसमें लड़की के दोनों हाथ झुलस गए. गनीमत यह रही कि पीड़िता ने अपना चेहरा बचा लिया. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

दिल्ली पुलिस ने बताया कि दीप चंद बंधु हॉस्पिटल से उनके पास एक कॉल आया था, जिसमें बताया गया कि दिल्ली के मुकुंदपुर की रहने वाली 20 साल की एक युवती पर एसिड अटैक हुआ. उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और पीड़िता का बयान लिया.

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वह सेकंड ईयर (नॉन-कॉलेज) की स्टूडेंट है. अपनी क्लास के लिए वह लक्ष्मी बाई कॉलेज, अशोक विहार जा रही थी. तभी रास्ते में उसके जान पहचान वाला जितेंद्र अपने दो दोस्तों ईशान और अरमान के साथ बाइक पर आया, उसे रोककर बहसबाजी करने लगा. जब उसने विरोध किया तो ईशान ने अरमान को एक बोतल दी. जिसने उस पर एसिड फेंक दिया.

पीड़िता ने अपना चेहरा बचाने की कोशिश की, लेकिन उसके दोनों हाथ झुलस गए. आरोपी मौके से फरार हो गए. वहां मौजूद लोग पीड़ित छात्रा को अस्पताल लेकर गए और पुलिस को इसकी सूचना दी.

एक महीने से पीछा कर रहा था आरोपी जितेंद्र
पीड़िता ने आगे बताया कि जितेंद्र उसका पीछा करता था. लगभग एक महीने पहले इसको लेकर जितेंद्र से उसकी बहस भी हुई थी.

यह भी पढ़ें- 10 से 15 राज्यों में होने वाला है SIR का ऐलान, चुनाव आयोग ने कर ली पूरी तैयारी, यहां जाने नाम

क्राइम टीम और FSL टीम ने क्राइम सीन का मुआयना किया. छात्रा के बयान और चोटों की प्रकृति के आधार पर आरोपियों के खिलाफ BNS की संबंधित धाराओं के तहत एक मामला दर्ज कर लिया है. आरोपियों की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
क्या है कार्बाइड गन? जिनसे मध्य प्रदेश में छीन ली 300 बच्चों की आंखें
क्या है कार्बाइड गन? जिनसे मध्य प्रदेश में छीन ली 300 बच्चों की आंखें
वाशिंग मशीन में कपड़े धोने के बाद आती है बदबू, हर कोई करता है ये एक गलती
वाशिंग मशीन में कपड़े धोने के बाद आती है बदबू, हर कोई करता है ये एक गलती
7 मिनट, ₹850 करोड़ के गहने और बाइक पर फुर्र... 'Dhoom' स्टाइल में पेरिस के लूव्र म्यूजियम में सबसे बड़ी चोरी
7 मिनट, ₹850 करोड़ के गहने और बाइक पर फुर्र... 'Dhoom' स्टाइल में पेरिस के लूव्र म्यूजियम में सबसे बड़ी चोरी
हर महीने 5500 रुपये की गारंटीड इनकम, पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम बन रही लोगों की पहली पसंद
हर महीने 5500 रुपये की गारंटीड इनकम, पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम बन रही लोगों की पहली पसंद
नीता अंबानी की Audi Chameleon 9 नहीं, ये है भारत की सबसे महंगी कार, जानें कौन है इसका मालिक
नीता अंबानी की Audi Chameleon 9 नहीं, ये है भारत की सबसे महंगी कार, जानें कौन है इसका मालिक
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE