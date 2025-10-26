DU की सेकंड ईयर की छात्रा पर एसिड अटैक, लक्ष्मीबाई कॉलेज के पास 3 लड़कों ने फेंका तेजाब

Delhi student acid attack: छात्रा पर हमला उस वक्त हुआ जब वो कॉलेज जा रही थी. बाइक पर आए तीन युवकों ने तेजाब की बोतल निकाली और छात्रा के ऊपर फेंक दी. गनीमत रही कि पीड़िता ने अपना चेहरा ढक लिया.

नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के लक्ष्मीबाई कॉलेज के पास दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां दिल्ली यूनिवर्सिटी की सेकंड ईयर की छात्रा पर एसिड अटैक हुआ है. कॉलेज जा रही छात्रा पर तीन बाइक सवार युवकों ने तेजाब फेंक दिया और मौके से फरार हो गए. जिसमें लड़की के दोनों हाथ झुलस गए. गनीमत यह रही कि पीड़िता ने अपना चेहरा बचा लिया. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

दिल्ली पुलिस ने बताया कि दीप चंद बंधु हॉस्पिटल से उनके पास एक कॉल आया था, जिसमें बताया गया कि दिल्ली के मुकुंदपुर की रहने वाली 20 साल की एक युवती पर एसिड अटैक हुआ. उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और पीड़िता का बयान लिया.

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वह सेकंड ईयर (नॉन-कॉलेज) की स्टूडेंट है. अपनी क्लास के लिए वह लक्ष्मी बाई कॉलेज, अशोक विहार जा रही थी. तभी रास्ते में उसके जान पहचान वाला जितेंद्र अपने दो दोस्तों ईशान और अरमान के साथ बाइक पर आया, उसे रोककर बहसबाजी करने लगा. जब उसने विरोध किया तो ईशान ने अरमान को एक बोतल दी. जिसने उस पर एसिड फेंक दिया.

पीड़िता ने अपना चेहरा बचाने की कोशिश की, लेकिन उसके दोनों हाथ झुलस गए. आरोपी मौके से फरार हो गए. वहां मौजूद लोग पीड़ित छात्रा को अस्पताल लेकर गए और पुलिस को इसकी सूचना दी.

एक महीने से पीछा कर रहा था आरोपी जितेंद्र

पीड़िता ने आगे बताया कि जितेंद्र उसका पीछा करता था. लगभग एक महीने पहले इसको लेकर जितेंद्र से उसकी बहस भी हुई थी.

On 26.10.2025, a call was received from Deep Chand Bandhu Hospital regarding the admission of a 20-year-old woman r/o Mukundpur, Delhi, with acid burn injuries. The victim stated that she is a 2nd-year (non-college) student and had gone to Laxmi Bai College, Ashok Vihar, for her… — ANI (@ANI) October 26, 2025

क्राइम टीम और FSL टीम ने क्राइम सीन का मुआयना किया. छात्रा के बयान और चोटों की प्रकृति के आधार पर आरोपियों के खिलाफ BNS की संबंधित धाराओं के तहत एक मामला दर्ज कर लिया है. आरोपियों की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है.

