पाकिस्तान का F-16 गिराने वाले ग्रुप कैप्टन अभिनंदन ने छोड़ी एयरफोर्स, अब इस प्राइवेट एयरलाइन में आएंगे नजर

पाकिस्तान का F-16 गिराने वाले 'वीर चक्र' विजेता अभिनंदन वर्धमान ने भारतीय वायुसेना छोड़कर प्राइवेट एयरलाइन जॉइन कर ली है. अब वह कॉकपिट से कमर्शियल पैसेंजर प्लेन उड़ाते नजर आएंगे.

भारतीय वायुसेना के पूर्व ग्रुप कैप्टन और वीर चक्र से सम्मानित अभिनंदन वर्धमान अब एक बार फिर आसमान में उड़ान भरने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस बार किसी फाइटर जेट में नहीं, बल्कि एक कमर्शियल पैसेंजर प्लेन में. अभिनंदन ने गोवा की रीजनल एयरलाइन FLY91 को बतौर पायलट जॉइन कर लिया है.

पीटीआई की रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह अगस्त के महीने में ही इस एयरलाइन से जुड़े हैं. हालांकि, कंपनी में उनकी सही भूमिका और जिम्मेदारियों को लेकर अभी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है. जब इस बारे में FLY91 के प्रवक्ता से बात की गई, तो उन्होंने कुछ भी कहने से मना कर दिया और कहा कि अपने कर्मचारियों की पर्सनल जानकारी उजागर न करना कंपनी की पॉलिसी का हिस्सा है.

रातों-रात बन गए थे पूरे देश के हीरो

अभिनंदन वर्धमान देश के उन फाइटर पायलटों में से हैं, जिन्हें पूरा भारत बहुत अच्छे से पहचानता है. फरवरी 2019 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई हवाई भिड़ंत के बाद वह रातों-रात पूरे देश के हीरो बन गए थे. उस वक्त की घटना को याद करें तो 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में हुए आत्मघाती हमले में हमारे CRPF के 40 जवान शहीद हो गए थे. इसके जवाब में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकियों के ठिकानों पर एयरस्ट्राइक की थी.

मिग-21 से मार गिराया F-16 फाइटर जेट

एयरस्ट्राइक के ठीक अगले ही दिन पाकिस्तानी वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की. उस समय अभिनंदन विंग कमांडर थे और महज 35 साल के थे. वह अपने पुराने मिग-21 बिसन फाइटर जेट से उड़ान भरकर दुश्मन का सामना करने निकल पड़े. हवाई लड़ाई के दौरान उन्होंने अद्भुत साहस दिखाते हुए पाकिस्तान के बेहद आधुनिक और खतरनाक F-16 फाइटर जेट को मार गिराया.

पाकिस्तानी सेना ने बना लिया था बंधक

हालांकि, उसी दौरान एक मिसाइल उनके मिग-21 को भी लग गई, जिससे उनका प्लेन क्रैश हो गया. अभिनंदन को तुरंत पैराशूट से नीचे कूदना पड़ा, लेकिन वह सीमा पार यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके में जा गिरे. वहां पाकिस्तानी सेना ने उन्हें बंधक बना लिया. पूरे देश में उनकी सलामती के लिए दुआएं मांगी जाने लगीं और अंतरराष्ट्रीय दबाव के आगे झुकते हुए आखिरकार 60 घंटे बाद, 1 मार्च 2019 को पाकिस्तान ने उन्हें अटारी-वाघा बॉर्डर पर भारत को सौंप दिया.

वीर चक्र से नवाजा गया

रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि एक पुराने मिग-21 से आधुनिक F-16 को मार गिराना सैन्य इतिहास की बहुत बड़ी उपलब्धि थी. उनके इस अदम्य साहस और देश के प्रति समर्पण के लिए 2021 में उन्हें देश के तीसरे सबसे बड़े वीरता पुरस्कार वीर चक्र से नवाजा गया. अब बात करें उनकी नई एयरलाइन 'FLY91' की, तो यह गोवा में स्थित एक रीजनल एयरलाइन है, जिसने मार्च 2024 में ही अपनी उड़ानें शुरू की हैं.

इस एयरलाइन के पास फिलहाल छह ATR 72-600 प्लेन हैं. इसका मुख्य मकसद गोवा और हैदराबाद जैसे सेंटरों से देश के छोटे-छोटे शहरों को जोड़ना है. देश के सबसे पसंदीदा फाइटर पायलटों में से एक अभिनंदन वर्धमान का यूं एयरफोर्स की वर्दी से निकलकर कमर्शियल फ्लाइट्स के कॉकपिट में पहुंचना उनके करियर का एक नया अध्याय है.

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