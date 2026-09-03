FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
Gold Silver Price: बाजार खुलते ही सोने-चांदी की कीमतों में आया उछाल, जानें आज गोल्ड-सिल्वर का रेट

बाजार खुलते ही सोने-चांदी की कीमतों में आया उछाल, जानें आज गोल्ड-सिल्वर का रेट

SSC JE Recruitment 2026: इंजीनियर्स ध्यान दें! स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में निकली बंपर भर्तियां, जानें कितनी मिलेगी सैलरी

SSC JE Recruitment 2026: इंजीनियर्स ध्यान दें! स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में निकली बंपर भर्तियां, जानें कितनी मिलेगी सैलरी

पंजाब की वोटर लिस्ट से गायब हुआ राघव चड्ढा का नाम, बोले-'जब से आप छोड़ी है, पार्टी ...'

पंजाब की वोटर लिस्ट से गायब हुआ राघव चड्ढा का नाम, बोले-'जब से आप छोड़ी है, पार्टी ...'

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Duleep Trophy में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम

Duleep Trophy में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम

Duleep Trophy इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, सिर्फ दो ने पार किया 100 का आंकड़ा

Duleep Trophy इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, सिर्फ दो ने पार किया 100 का आंकड़ा

T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला गेंदबाजों की लिस्ट, दीप्ति शर्मा बनीं नंबर-1

T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला गेंदबाजों की लिस्ट, दीप्ति शर्मा बनीं नंबर-1

हिंदी न्यूज़भारत

भारत

पाकिस्तान का F-16 गिराने वाले ग्रुप कैप्टन अभिनंदन ने छोड़ी एयरफोर्स, अब इस प्राइवेट एयरलाइन में आएंगे नजर

पाकिस्तान का F-16 गिराने वाले 'वीर चक्र' विजेता अभिनंदन वर्धमान ने भारतीय वायुसेना छोड़कर प्राइवेट एयरलाइन जॉइन कर ली है. अब वह कॉकपिट से कमर्शियल पैसेंजर प्लेन उड़ाते नजर आएंगे.

Latest News

Gaurav Barar

Updated : Sep 03, 2026, 09:12 AM IST

पाकिस्तान का F-16 गिराने वाले ग्रुप कैप्टन अभिनंदन ने छोड़ी एयरफोर्स, अब इस प्राइवेट एयरलाइन में आएंगे नजर

अभिनंदन वर्धमान (File Photo- ANI)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

भारतीय वायुसेना के पूर्व ग्रुप कैप्टन और वीर चक्र से सम्मानित अभिनंदन वर्धमान अब एक बार फिर आसमान में उड़ान भरने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस बार किसी फाइटर जेट में नहीं, बल्कि एक कमर्शियल पैसेंजर प्लेन में. अभिनंदन ने गोवा की रीजनल एयरलाइन FLY91 को बतौर पायलट जॉइन कर लिया है.

पीटीआई की रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह अगस्त के महीने में ही इस एयरलाइन से जुड़े हैं. हालांकि, कंपनी में उनकी सही भूमिका और जिम्मेदारियों को लेकर अभी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है. जब इस बारे में FLY91 के प्रवक्ता से बात की गई, तो उन्होंने कुछ भी कहने से मना कर दिया और कहा कि अपने कर्मचारियों की पर्सनल जानकारी उजागर न करना कंपनी की पॉलिसी का हिस्सा है. 

रातों-रात बन गए थे पूरे देश के हीरो

अभिनंदन वर्धमान देश के उन फाइटर पायलटों में से हैं, जिन्हें पूरा भारत बहुत अच्छे से पहचानता है. फरवरी 2019 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई हवाई भिड़ंत के बाद वह रातों-रात पूरे देश के हीरो बन गए थे. उस वक्त की घटना को याद करें तो 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में हुए आत्मघाती हमले में हमारे CRPF के 40 जवान शहीद हो गए थे. इसके जवाब में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकियों के ठिकानों पर एयरस्ट्राइक की थी. 

मिग-21 से मार गिराया F-16 फाइटर जेट

एयरस्ट्राइक के ठीक अगले ही दिन पाकिस्तानी वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की. उस समय अभिनंदन विंग कमांडर थे और महज 35 साल के थे. वह अपने पुराने मिग-21 बिसन फाइटर जेट से उड़ान भरकर दुश्मन का सामना करने निकल पड़े. हवाई लड़ाई के दौरान उन्होंने अद्भुत साहस दिखाते हुए पाकिस्तान के बेहद आधुनिक और खतरनाक F-16 फाइटर जेट को मार गिराया. 

पाकिस्तानी सेना ने बना लिया था बंधक

हालांकि, उसी दौरान एक मिसाइल उनके मिग-21 को भी लग गई, जिससे उनका प्लेन क्रैश हो गया. अभिनंदन को तुरंत पैराशूट से नीचे कूदना पड़ा, लेकिन वह सीमा पार यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके में जा गिरे. वहां पाकिस्तानी सेना ने उन्हें बंधक बना लिया. पूरे देश में उनकी सलामती के लिए दुआएं मांगी जाने लगीं और अंतरराष्ट्रीय दबाव के आगे झुकते हुए आखिरकार 60 घंटे बाद, 1 मार्च 2019 को पाकिस्तान ने उन्हें अटारी-वाघा बॉर्डर पर भारत को सौंप दिया. 

वीर चक्र से नवाजा गया

रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि एक पुराने मिग-21 से आधुनिक F-16 को मार गिराना सैन्य इतिहास की बहुत बड़ी उपलब्धि थी. उनके इस अदम्य साहस और देश के प्रति समर्पण के लिए 2021 में उन्हें देश के तीसरे सबसे बड़े वीरता पुरस्कार वीर चक्र से नवाजा गया. अब बात करें उनकी नई एयरलाइन 'FLY91' की, तो यह गोवा में स्थित एक रीजनल एयरलाइन है, जिसने मार्च 2024 में ही अपनी उड़ानें शुरू की हैं. 

इस एयरलाइन के पास फिलहाल छह ATR 72-600 प्लेन हैं. इसका मुख्य मकसद गोवा और हैदराबाद जैसे सेंटरों से देश के छोटे-छोटे शहरों को जोड़ना है. देश के सबसे पसंदीदा फाइटर पायलटों में से एक अभिनंदन वर्धमान का यूं एयरफोर्स की वर्दी से निकलकर कमर्शियल फ्लाइट्स के कॉकपिट में पहुंचना उनके करियर का एक नया अध्याय है. 

ये भी पढ़ें- कांगो में काल बना इबोला, 3000 से ज्यादा लोगों की मौत, जानें क्यों इतना खतरनाक बना ये वायरस और इसके लक्षण

 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Duleep Trophy में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम
Duleep Trophy में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम
Duleep Trophy इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, सिर्फ दो ने पार किया 100 का आंकड़ा
Duleep Trophy इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, सिर्फ दो ने पार किया 100 का आंकड़ा
T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला गेंदबाजों की लिस्ट, दीप्ति शर्मा बनीं नंबर-1
T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला गेंदबाजों की लिस्ट, दीप्ति शर्मा बनीं नंबर-1
Duleep Trophy इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, आकाश चोपड़ा भी लिस्ट में शामिल
Duleep Trophy इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, आकाश चोपड़ा भी लिस्ट में शामिल
कौन हैं लियोनल मेसी की वाइफ? जिनकी खूबसूरती के आगे एक्ट्रेसेस भी फेल, देखें खूबसूरत तस्वीरें
कौन हैं लियोनल मेसी की वाइफ? जिनकी खूबसूरती के आगे एक्ट्रेसेस भी फेल, देखें खूबसूरत तस्वीरें
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement