अब यही जिंदगी है… दिल्ली दंगा केस में सुप्रीम कोर्ट से जमानत खारिज होने पर उमर खालिद की पहली प्रतिक्रिया

दिल्ली दंगा साजिश मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया. फैसले के बाद उमर खालिद की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है.

साल 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े साजिश मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया है. शीर्ष अदालत ने एक्टिविस्ट उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट का कहना है कि दोनों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत पहली नजर में मामला बनता है. हालांकि इसी केस में पांच अन्य आरोपियों को राहत देते हुए जमानत मंजूर की गई है. इस फैसले के बाद उमर खालिद की पहली प्रतिक्रिया भी सामने आई है.

उमर खालिद की प्रतिक्रिया सामने आई

जमानत याचिका खारिज होने के बाद उमर खालिद की प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसे उनके पार्टनर बानोज्योत्सना लाहिड़ी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया. पोस्ट के अनुसार, उमर खालिद ने कहा कि जिन लोगों को इस मामले में जमानत मिली है, उनके लिए वह दिल से खुश हैं और उन्हें राहत महसूस हो रही है. बातचीत के दौरान बानोज्योत्सना ने उनसे मुलाकात के लिए आने की बात कही, जिस पर उमर ने जवाब दिया, “आ जाना, अब यही जिंदगी है."

"I am really happy for the others, who got bail! So relieved", Umar said.



"I'll come tomorrow for Mulaqat", I replied.



"Good good, aa jana. Ab yahi zindagi hai".#UmarKhalid — banojyotsna ... (@banojyotsna) January 5, 2026

ट्रायल में देरी अपने आप में जमानत का आधार नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि ट्रायल में देरी अपने आप में जमानत का आधार नहीं हो सकती. कोर्ट के मुताबिक, अगर कानून के तहत आरोप बनते हैं, तो सिर्फ देरी के कारण कानूनी सुरक्षा को खत्म नहीं किया जा सकता. अदालत ने यह टिप्पणी करते हुए साफ किया कि हर मामले को उसके तथ्यों और आरोपों के आधार पर देखा जाना चाहिए. बताते चलें, इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने पांच अन्य आरोपियों को राहत दी है. जिन लोगों को जमानत मिली है, उनमें गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद शामिल हैं. कोर्ट ने इन आरोपियों की भूमिका और परिस्थितियों को देखते हुए उन्हें सशर्त जमानत देने का फैसला किया है.

एक बार फिर यह मामला चर्चा में

गौरतलब है कि फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे. इस मामले में कुल सात आरोपियों पर दंगों की साजिश रचने और मास्टरमाइंड होने के आरोप लगाए गए थे. सभी पर UAPA और भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद एक बार फिर यह मामला चर्चा में आ गया है.

