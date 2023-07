Sanjay Singh Suspended: आप सांसद संजय सिंह पूरे मानसून सत्र के लिए राज्यसभा से निलंबित, पार्टी बोली- गलत फैसला

डीएनए हिंदी: मणिपुर में पिछले ढाई महीने से जारी हिंसा (Manipur Violence) के बाद संसद के दोनों सदनों में भी इस मुद्दे पर जमकर हंगामा हो रहा है. सोमवार को भी राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसद नारे लगाने लगे और हंगामा होने लगा. इस दौरान आप सांसद संजय सिह नारे लगाते हुए दिख रहे थे. इसके बाद नेता सदन पीयूष गोयल ने इसकी शिकायत सभापति से की. शिकायत पर कार्रवाई करते हुए उन्होंने कहा कि बार-बार मना करने के बाद भी सांसद संजय सिंह नहीं माने. लगातार हंगामा करने और सदन की कार्यवाही बाधित करने के लिए उन्हें पूरे सत्र के लिए निलंबित किया जाता है. आम आदमी पार्टी ने फैसले का विरोध करते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है.

आम आदमी पार्टी ने फैसले पर जताई निराशा

आप सांसद संजय सिंह को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड किए जाने पर निराशा जताते हुए आम आदमी पार्टी ने कहा कि मणिपुर हिंसा पर पूरा देश शर्मसार है और हम पीड़ितों के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं.पूरे सत्र के लिए संजय सिंह को सस्पेंड करने का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है और हम इस पर लीगल तरीके से क्या विकल्प हो सकते हैं उसकी तलाश करेंगे. बता दें कि सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले भी सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि मणिपुर हिंसा पर सदन में चर्चा होनी चाहिए.

SHOCKING N SHAMEFUL - WATCH HOW BJP MURDERS DEMOCRACY !!



Modi Govt against Democracy.. Modi Govt murders Democracy



AAP MP @SanjayAzadSln SUSPENDED from Entire Monsoon Session of Parliament



REASON? :- He demanded discussion on Manipur and answers from PM MODI



Modi Govt… pic.twitter.com/aSOTLRYg53