जम्मू-कश्मीर में AAP सांसद संजय सिंह हाउस अरेस्ट, मेहराज मलिक की गिरफ्तारी के विरोध में पहुंचे थे श्रीनगर

AAP Sanjay Singh: श्रीनगर में संजय सिंह के गेस्ट हाउस के बाहर भारी पुलिसबल तैनात कर रखा है. AAP सांसद को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है. न ही उनसे किसी को मिलने की इजाजत है.

जम्मू-कश्मीर में आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया है. संजय सिंह AAP विधायक मेहराज मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ आवाज उठाने कश्मीर पहुंचे थे. वह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही उनको नजरबंद कर दिया गया. इस मामले में पूर्व सीएम और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है.

संजय सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'बहुत दुःख की बात है, जम्मू कश्मीर के कई बार मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर फारूख अब्दुल्ला पुलिस द्वारा मुझे हाउस अरेस्ट किए जाने की खबर पाकर मुझसे मिलने सरकारी गेस्ट में आए उन्हें मिलने नहीं दिया गया. ये तानाशाही नहीं तो और क्या है? लोकतंत्र में हक के लिए आवाज उठाना आंदोलन करना हमारा संवैधानिक अधिकार है.'

गेस्ट हाउस छावनी में तब्दील

संजय सिंह ने कहा, 'मेहराज मलिक के खिलाफ श्रीनगर में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस और धरना था, लेकिन सरकारी गेस्ट हाउस को पुलिस ने छावनी बना दिया है. मुझे, इमरान हुसैन और अन्य साथियों को गेस्ट हाउस से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है.

केजरीवाल ने साधा निशाना

पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल बीजेपी का नाम लिए बगैर मोदी सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने ने कहा, 'पूर्व मुख्यमंत्री जो कि मौजूदा मुख्यमंत्री के पिता जी हैं, उन्हें भी संजय सिंह से उन्ही के राज्य में मिलने नहीं दिया जा रहा? ये सरासर गुंडागर्दी और तानाशाही है.'

क्या है पूरा मामला?

डोडा निर्वाचन क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के विधायक मेहराज मलिक को 8 सितंबर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था. आरोप है कि उन्होंने डीएम हरविंदर सिंह के खिलाफ आपत्तिजनक और गाली-गलौज की. इसके बाद DM ने उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई. मलिक के खिलाफ सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (PSA) लगाया गया है. 2024 में हुए जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव में मेहराज मलिक ने बीजेपी के अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 4,538 वोटों से हराया था और केंद्र शासित प्रदेश में AAP की पहली जीत दर्ज की.

