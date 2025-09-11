Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

जम्मू-कश्मीर में AAP सांसद संजय सिंह हाउस अरेस्ट, मेहराज मलिक की गिरफ्तारी के विरोध में पहुंचे थे श्रीनगर

Diabetes में इस फल के बीज से लेकर पत्ते तक हैं रामबाण उपाय, High Sugar Control करने के लिए जान लें सेवन का सही तरीका

भरोसे और विश्वास पर टिका है भारत-नेपाल के बीच बेटी-रोटी का रिश्ता

Glowing Skin Tips: हल्दी-बेसन के घोल में इन 2 चीजों को मिलाकर लगाएं, चेहरे पर दिखेगा गजब का निखार

कौन हैं कुलमान घीसिंग? नेपाल में Gen Z प्रोटेस्ट के बाद संभाल सकते हैं अंतरिम सरकार की कमान

Shardiya Navratri 2025: पितृपक्ष समाप्ति के अगले दिन से शुरू होंगे शारदीय नवरात्रि, जानें तारीख से लेकर घटस्थापना का शुभ मुहूर्त

क्या फ्लाइट में बच्चों की भी लगती है टिकट? आपमें से ज्यादा लोग नहीं जानते होंगे ये बातें!

DSSSB PRT Vacancy 2025: दिल्ली में सरकारी शिक्षक बनने का सुनहरा मौका, जानें आवेदन के लिए किन योग्यताओं की होगी जरूरत

9/11 in Cricket History:आतंक के लिए ही क्यों याद करें 11 सितंबर, क्रिकेट में भी Ind vs Pak Asia Cup समेत जाने ये खास बातें

ये टेस्ट बताएगा 'Healthy Foods' आपके लिए हेल्दी है या नहीं, करीना कपूर की डायटीशियन ने बताया

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
जम्मू-कश्मीर में AAP सांसद संजय सिंह हाउस अरेस्ट, मेहराज मलिक की गिरफ्तारी के विरोध में पहुंचे थे श्रीनगर

जम्मू-कश्मीर में AAP सांसद संजय सिंह हाउस अरेस्ट, मेहराज मलिक की गिरफ्तारी के विरोध में पहुंचे थे श्रीनगर

भरोसे और विश्वास पर टिका है भारत-नेपाल के बीच बेटी-रोटी का रिश्ता

भरोसे और विश्वास पर टिका है भारत-नेपाल के बीच बेटी-रोटी का रिश्ता

कौन हैं कुलमान घीसिंग? नेपाल में Gen Z प्रोटेस्ट के बाद संभाल सकते हैं अंतरिम सरकार की कमान

कौन हैं कुलमान घीसिंग? नेपाल में Gen Z प्रोटेस्ट के बाद संभाल सकते हैं अंतरिम सरकार की कमान

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Diabetes में इस फल के बीज से लेकर पत्ते तक हैं रामबाण उपाय, High Sugar Control करने के लिए जान लें सेवन का सही तरीका

Diabetes में इस फल के बीज से लेकर पत्ते तक हैं रामबाण उपाय, High Sugar Control करने के लिए जान लें सेवन का सही तरीका

Glowing Skin Tips: हल्दी-बेसन के घोल में इन 2 चीजों को मिलाकर लगाएं, चेहरे पर दिखेगा गजब का निखार

Glowing Skin Tips: हल्दी-बेसन के घोल में इन 2 चीजों को मिलाकर लगाएं, चेहरे पर दिखेगा गजब का निखार

ये टेस्ट बताएगा 'Healthy Foods' आपके लिए हेल्दी है या नहीं, करीना कपूर की डायटीशियन ने बताया

ये टेस्ट बताएगा 'Healthy Foods' आपके लिए हेल्दी है या नहीं, करीना कपूर की डायटीशियन ने बताया

Homeभारत

भारत

जम्मू-कश्मीर में AAP सांसद संजय सिंह हाउस अरेस्ट, मेहराज मलिक की गिरफ्तारी के विरोध में पहुंचे थे श्रीनगर

AAP Sanjay Singh: श्रीनगर में संजय सिंह के गेस्ट हाउस के बाहर भारी पुलिसबल तैनात कर रखा है. AAP सांसद को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है. न ही उनसे किसी को मिलने की इजाजत है.

Latest News

रईश खान

Updated : Sep 11, 2025, 03:56 PM IST

जम्मू-कश्मीर में AAP सांसद संजय सिंह हाउस अरेस्ट, मेहराज मलिक की गिरफ्तारी के विरोध में पहुंचे थे श्रीनगर

संजय सिंह को श्रीनगर के गेस्ट हाउस में नजरबंद किया गया

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

जम्मू-कश्मीर में आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया है. संजय सिंह AAP विधायक मेहराज मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ आवाज उठाने कश्मीर पहुंचे थे. वह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही उनको नजरबंद कर दिया गया. इस मामले में पूर्व सीएम और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है.

संजय सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'बहुत दुःख की बात है, जम्मू कश्मीर के कई बार मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर फारूख अब्दुल्ला पुलिस द्वारा मुझे हाउस अरेस्ट किए जाने की खबर पाकर मुझसे मिलने सरकारी गेस्ट में आए उन्हें मिलने नहीं दिया गया. ये तानाशाही नहीं तो और क्या है? लोकतंत्र में हक के लिए आवाज उठाना आंदोलन करना हमारा संवैधानिक अधिकार है.'

गेस्ट हाउस छावनी में तब्दील
संजय सिंह ने कहा, 'मेहराज मलिक के खिलाफ श्रीनगर में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस और धरना था, लेकिन सरकारी गेस्ट हाउस को पुलिस ने छावनी बना दिया है. मुझे, इमरान हुसैन और अन्य साथियों को गेस्ट हाउस से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है.

यह भी पढ़ें- ये हैं भारत की 5 सबसे पुरानी मिठाई की दुकानें, जानें इनकी 229 साल पुरानी परंपरा की दिलचस्प दास्तां

केजरीवाल ने साधा निशाना
पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल बीजेपी का नाम लिए बगैर मोदी सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने ने कहा, 'पूर्व मुख्यमंत्री जो कि मौजूदा मुख्यमंत्री के पिता जी हैं, उन्हें भी संजय सिंह से उन्ही के राज्य में मिलने नहीं दिया जा रहा? ये सरासर गुंडागर्दी और तानाशाही है.'

क्या है पूरा मामला?
डोडा निर्वाचन क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के विधायक मेहराज मलिक को 8 सितंबर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था. आरोप है कि उन्होंने डीएम हरविंदर सिंह के खिलाफ आपत्तिजनक और गाली-गलौज की. इसके बाद DM ने उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई. मलिक के खिलाफ सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (PSA) लगाया गया है. 2024 में हुए जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव में मेहराज मलिक ने बीजेपी के अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 4,538 वोटों से हराया था और केंद्र शासित प्रदेश में AAP की पहली जीत दर्ज की.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Diabetes में इस फल के बीज से लेकर पत्ते तक हैं रामबाण उपाय, High Sugar Control करने के लिए जान लें सेवन का सही तरीका
Diabetes में इस फल के बीज से लेकर पत्ते तक हैं रामबाण उपाय, High Sugar Control करने के लिए जान लें सेवन का सही तरीका
Glowing Skin Tips: हल्दी-बेसन के घोल में इन 2 चीजों को मिलाकर लगाएं, चेहरे पर दिखेगा गजब का निखार
Glowing Skin Tips: हल्दी-बेसन के घोल में इन 2 चीजों को मिलाकर लगाएं, चेहरे पर दिखेगा गजब का निखार
ये टेस्ट बताएगा 'Healthy Foods' आपके लिए हेल्दी है या नहीं, करीना कपूर की डायटीशियन ने बताया
ये टेस्ट बताएगा 'Healthy Foods' आपके लिए हेल्दी है या नहीं, करीना कपूर की डायटीशियन ने बताया
दुनिया के इन 5 देशों में सबसे ज्यादा सोते हैं लोग? जानें किस नंबर पर आता है भारत
दुनिया के इन 5 देशों में सबसे ज्यादा सोते हैं लोग? जानें किस नंबर पर आता है भारत
IIT-NIT से पढ़े बिना OpenAI की टॉप कुर्सी पर पहुंचे Vijaye Raji, जानें किस इंस्टीट्यूट से ली है डिग्री
IIT-NIT से पढ़े बिना OpenAI की टॉप कुर्सी पर पहुंचे Vijaye Raji, जानें किस इंस्टीट्यूट से ली है डिग्री
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE