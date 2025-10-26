7 मिनट, ₹850 करोड़ के गहने और बाइक पर फुर्र... 'Dhoom' स्टाइल में पेरिस के लूव्र म्यूजियम में सबसे बड़ी चोरी
क्या अब राजधानी, शताब्दी या वंदे भारत जैसी ट्रेनों में नहीं मिलता No Food का ऑप्शन? जानें पूरा सच
ICAI CA September Result 2025: स्टूडेंट्स कब चेक कर पाएंगे अपना सीए का रिजल्ट?
इन राज्यों की तरफ तेजी से बढ़ रहा है Cyclone Montha, सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी रद्द, अलर्ट मोड पर सुरक्षा टीमें
'जो सत्ता के लालच में NDA के साथ, वो आदर्शों...', चिराग पासवान के आरोप पर तेजस्वी यादव का पलटवार
CTET 2026 की परीक्षा कब होगी? जानें कब से भर पाएंगे फॉर्म
NHPC JE Admit Card 2025: एनएचपीसी जूनियर इंजीनियर का एडमिट कार्ड nhpcindia.com पर जारी, 29 अक्टूबर को होगा एग्जाम
AAP नेता सौरभ भारद्वाज का दावा: पीएम मोदी के लिए बनाई जा रही है नकली यमुना, छठ पूजा पर वासुदेव घाट पहुंच सकते हैं PM
धरती का अंत कब होगा? कोई बाबा नहीं, NASA ने खुद बताई सच्चाई, रिसर्च सुनकर आप भी चौंक जाएंगे
हर महीने 5500 रुपये की गारंटीड इनकम, पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम बन रही लोगों की पहली पसंद
भारत
AAP नेता सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि PM मोदी के लिए वासुदेव घाट पर नकली यमुना बनाई जा रही है. उन्होंने कहा, ये योजना पूर्वांचली वोटरों को लुभाने के लिए बनाई गई है.
AAP नेता और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने रविवार को बड़ा खुलासा किया। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए वासुदेव घाट पर नकली यमुना बनाई जा रही है. उनका कहना है कि वजीराबाद से लाया गया साफ पानी चोरी के जरिए नकली यमुना में भेजा जा रहा है. सौरभ ने कहा कि ये योजना विशेष रूप से पूर्वांचली वोटरों को आकर्षित करने के लिए बनाई गई है.
सौरभ ने एक वीडियो भी साझा किया, जिसमें उन्होंने बताया कि छठ पूजा के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी वासुदेव घाट जा सकते हैं और वहां डुबकी लगाएंगे. उनके अनुसार, असली यमुना का पानी प्रदूषित होने के कारण पीने योग्य पानी की पाइपलाइन से एक नकली घाट तैयार किया जा रहा है. उन्होंने BJP सरकार पर गरीब और पूर्वांचली लोगों की अनदेखी करने का आरोप भी लगाया. उन्होंने कहा, “फर्जीवाड़े के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं. PM के लिए फिल्टर पानी वाली नकली यमुना बनाई गई है, जबकि दिल्ली के गरीबों के लिए यमुना में मल और प्रदूषण वाला पानी छोड़ा गया है.”
सौरभ ने कहा कि एक झूठ को छिपाने के लिए सरकार को कई झूठ बोलने पड़ रहे हैं. उन्होंने BJP पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने झूठ बोला कि यमुना साफ कर दी गई है. उनके अनुसार, वास्तव में सिर्फ केमिकल डालकर झाग हटाए गए और यमुना अब भी पूरी तरह से साफ नहीं हुई है. DPCC की रिपोर्ट के हवाले से उन्होंने बताया कि पानी पीने या नहाने योग्य भी नहीं है.
फ़िल्टर पानी वाली नक़ली यमुना— Saurabh Bharadwaj (@Saurabh_MLAgk) October 26, 2025
Vs
पूर्वांचलियों के लिए प्रदूषित यमुना pic.twitter.com/q9k1z8N7hq
यह भी पढ़ें: दिल्ली-NCR में बढ़ा प्रदूषण का कहर, खतरनाक स्तर पर पहुंचा AQI लेवल, जानें अपने क्षेत्र का हाल
सौरभ ने यह भी कहा कि वही केमिकल जो उनकी सरकार के समय इस्तेमाल होता था, अब BJP के ही विभाग द्वारा यमुना में डाला जा रहा है। उन्होंने बीजेपी की कार्यप्रणाली की आलोचना करते हुए कहा कि जनता को झूठा आश्वासन दिया जा रहा है, जबकि असली स्थिति पूरी तरह अलग है. बहरहाल, सौरभ भारद्वाज का यह दावा चुनावी मौसम में काफी चर्चा में है और इसको लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से