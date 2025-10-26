AAP नेता सौरभ भारद्वाज का दावा: पीएम मोदी के लिए बनाई जा रही है नकली यमुना, छठ पूजा पर वासुदेव घाट पहुंच सकते हैं PM

FacebookTwitterYoutubeInstagram
AAP नेता सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि PM मोदी के लिए वासुदेव घाट पर नकली यमुना बनाई जा रही है. उन्होंने कहा, ये योजना पूर्वांचली वोटरों को लुभाने के लिए बनाई गई है.

Latest News

राजा राम

Updated : Oct 26, 2025, 03:00 PM IST

AAP नेता और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने रविवार को बड़ा खुलासा किया। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए वासुदेव घाट पर नकली यमुना बनाई जा रही है. उनका कहना है कि वजीराबाद से लाया गया साफ पानी चोरी के जरिए नकली यमुना में भेजा जा रहा है. सौरभ ने कहा कि ये योजना विशेष रूप से पूर्वांचली वोटरों को आकर्षित करने के लिए बनाई गई है. 

फर्जीवाड़े के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं

सौरभ ने एक वीडियो भी साझा किया, जिसमें उन्होंने बताया कि छठ पूजा के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी वासुदेव घाट जा सकते हैं और वहां डुबकी लगाएंगे. उनके अनुसार, असली यमुना का पानी प्रदूषित होने के कारण पीने योग्य पानी की पाइपलाइन से एक नकली घाट तैयार किया जा रहा है. उन्होंने BJP सरकार पर गरीब और पूर्वांचली लोगों की अनदेखी करने का आरोप भी लगाया. उन्होंने कहा, “फर्जीवाड़े के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं. PM के लिए फिल्टर पानी वाली नकली यमुना बनाई गई है, जबकि दिल्ली के गरीबों के लिए यमुना में मल और प्रदूषण वाला पानी छोड़ा गया है.”

BJP पर निशाना

सौरभ ने कहा कि एक झूठ को छिपाने के लिए सरकार को कई झूठ बोलने पड़ रहे हैं. उन्होंने BJP पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने झूठ बोला कि यमुना साफ कर दी गई है. उनके अनुसार, वास्तव में सिर्फ केमिकल डालकर झाग हटाए गए और यमुना अब भी पूरी तरह से साफ नहीं हुई है. DPCC की रिपोर्ट के हवाले से उन्होंने बताया कि पानी पीने या नहाने योग्य भी नहीं है. 

यह भी पढ़ें: दिल्ली-NCR में बढ़ा प्रदूषण का कहर, खतरनाक स्तर पर पहुंचा AQI लेवल, जानें अपने क्षेत्र का हाल

राजनीतिक हलचल तेज

सौरभ ने यह भी कहा कि वही केमिकल जो उनकी सरकार के समय इस्तेमाल होता था, अब BJP के ही विभाग द्वारा यमुना में डाला जा रहा है। उन्होंने बीजेपी की कार्यप्रणाली की आलोचना करते हुए कहा कि जनता को झूठा आश्वासन दिया जा रहा है, जबकि असली स्थिति पूरी तरह अलग है. बहरहाल, सौरभ भारद्वाज का यह दावा चुनावी मौसम में काफी चर्चा में है और इसको लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. 

