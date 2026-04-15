'अशोक मित्तल के घर पर ED रेड के पीछे राघव चड्ढा का हाथ', AAP नेता अनुराग ढांडा का चौंकाने वाला दावा

अनुराग ढांडा ने कहा कि पंजाब में सांसद अशोक मित्तल के यहां ईडी की छापेमारी हुई. इससे यह साबित हो गया है कि भाजपा ने पंजाब में अपना चुनाव अभियान शुरू कर दिया है.

पंजाब में आम आदमी पार्टी के सांसद और राज्यसभा में उपनेता डॉ. अशोक मित्तल के घर पर ईडी की रेड के लिए पार्टी ने सांसद राघव चड्ढा को जिम्मेदार बताया है. पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने कहा कि डॉ. अशोक मित्तल के घर पर ईडी की रेड के पीछे राघव चड्ढा का हाथ है. ये चर्चा जोरों पर है कि कुछ दिन पहले राघव चड्ढा ने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की थी. उसी बैठक में यह तय हुआ था कि डॉ. अशोक मित्तल के यहां ईडी की छापेमारी कराई जाएगी और इसी के साथ भाजपा का पंजाब में चुनाव अभियान का भी आगाज होगा. ईडी की रेड के बीच केंद्र सरकार का राघव चड्ढा को जेड प्लस सुरक्षा देना महज एक संयोग नहीं है, बल्कि प्रयोग है.

AAP के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने कहा कि अभी कुछ दिन पहले ही डॉ. अशोक मित्तल को राज्यसभा में आम आदमी पार्टी का उपनेता बनाया गया. इससे पहले यह पद राघव चड्ढा के पास होता था. यह बताया जा रहा है कि राघव चड्ढा इस बात को लेकर बहुत नाराज थे कि उन्हें हटाकर डॉ. अशोक मित्तल को उपनेता क्यों बनाया गया? क्या यह महज संयोग हो सकता है कि राघव चड्ढा उस पद से हटे, डॉ. अशोक मित्तल उपनेता बने और उसके कुछ ही दिन बाद डॉ. अशोक मित्तल के घर पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की छापेमारी हो गई तथा राघव चड्ढा को केंद्र सरकार की तरफ से जेड प्लस सुरक्षा मिल गई? क्या यह महज एक संयोग हो सकता है?

अनुराग ढांडा ने कहा कि सूत्र यह बता रहे हैं कि पिछले दिनों राघव चड्ढा की भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात हुई है. उसी बैठक में यह तय हो गया था कि डॉ. अशोक मित्तल के यहां ईडी की छापेमारी कराई जाएगी और इसी से भाजपा के पंजाब चुनाव अभियान का आगाज होगा. राघव चड्ढा इस बात को लेकर बेहद नाराज थे कि डॉ. अशोक मित्तल को उनकी जगह उपनेता क्यों बनाया गया. इसीलिए उन्होंने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से मिलकर सबसे पहली मांग यही की कि डॉ. अशोक मित्तल के यहां ईडी की छापेमारी कराई जाए और उन्हें डराने की कोशिश की जाए.

अनुराग ढांडा ने कहा कि बुधवार को पंजाब में सांसद अशोक मित्तल के यहां ईडी की छापेमारी हुई. इससे यह साबित हो गया है कि भाजपा ने पंजाब में अपना चुनाव अभियान शुरू कर दिया है. जहां-जहां विपक्ष की सरकार है, वहां भाजपा पहले ईडी भेजती है और फिर चुनाव प्रचार के लिए अपने नेताओं को भेजती है. अभी हाल ही में अशोक मित्तल को राज्यसभा में राघव चड्ढा की जगह उपनेता बनाया गया था. जैसे ही वे उपनेता बने, उनके घर पर छापेमारी हो गई.

अनुराग ढांडा ने बताया कि ईडी की एक दबिश तो राघव चड्ढा पर भी पड़ी थी, लेकिन वे उससे इतना घबरा गए कि उन्होंने पार्टी से ही गद्दारी कर ली. भाजपा के कई नेता और सूत्र यह कह रहे थे कि राघव चड्ढा की बैठक भाजपा के नेताओं के साथ हुई थी और उनके कहने पर ही यह छापेमारी की गई है. पहले तो मुझे इस बात पर भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि कई सूत्रों ने मुझे यह पहले ही बता दिया था. लेकिन आज जब हमने मीडिया में देखा कि केंद्र में बैठी भाजपा सरकार द्वारा राघव चड्ढा को सुरक्षा दी गई है, तब लगा कि वे सूत्र बिल्कुल सही कह रहे थे. आज राघव चड्ढा को यह सुरक्षा इसलिए दी गई है ताकि जब-जब भाजपा को उनकी जरूरत पड़े, वे उनका उपयोग कर सकें.

अनुराग ढांडा ने कहा कि राघव चड्ढा भी यह बेहतर तरीके से जानते हैं कि “आप” नेता जेल जाने से नहीं डरते हैं और न ही ईडी की छापेमारी से डरते हैं. हमारे सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल जेल से होकर आ गए हैं, तो अब जेल से क्या डरना? सच्चाई के रास्ते पर बाधाएं जरूर आती हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी एक चट्टान की तरह खड़ी है. भाजपा की इस तरह की हर ओछी हरकत का मुंहतोड़ जवाब अरविंद केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी के लोग मिलकर देंगे.

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