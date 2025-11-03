FacebookTwitterYoutubeInstagram
सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स की हड़ताल. सरकारी अस्पतालों की OPD भी बंद रहेंगी

Weather Update: आज दिल्ली-एनसीआर में रहेगा खुला मौसम, पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड के जिलों में होगी बारिश और बर्फबारी

राजधानी दिल्ली में हवा और जहरीली होती जा रही है; वायु गुणवत्ता 'गंभीर' स्थिति में पहुंच गई है...

Womens ODI World Cup 2025: पीएम मोदी-सुंदर पिचाई से सचिन तेंदुलकर तक, टीम इंडिया के वर्ल्ड चैंपियन बनने पर इन हस्तियों ने दी बधाई

Womens ODI World Cup Winners List: पहली बार भारत ने अपने नाम किया वर्ल्ड कप खिताब, यहां देखें अब तक किन टीमों ने जीती ट्रॉफी

ICC Women's World Cup 2025 Award: दीप्ति शर्मा बनीं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, शेफाली वर्मा ने भी बल्ले के साथ गेंद से दिखाया कमाल

IND-w vs SA-W Final: दीप्ति शर्मा-स्मृति मंधाना से लेकर लौरा वोल्वार्ड्ट तक, एक-दो नहीं बल्कि फाइनल में बने 10 रिकॉर्ड्स

भारत

भारत

Weather Update: आज दिल्ली-एनसीआर में रहेगा खुला मौसम, पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड के जिलों में होगी बारिश और बर्फबारी

नवंबर की शुरुआत में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिससे देश के कई हिस्सों में आंधी-तूफान और बारिश के साथ ठंड बढ़ेगी. मौसम विभाग के अनुसार, 3 से 5 नवंबर के बीच कई राज्यों में बारिश से न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट आएगी.

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Nov 03, 2025, 07:53 AM IST

Weather Update: आज दिल्ली-एनसीआर में रहेगा खुला मौसम, पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड के जिलों में होगी बारिश और बर्फबारी
देश भर के कई राज्यों में 5 नवंबर तक मौसम में उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा. इसे देखते हुए, मौसम विभाग (IMD) ने पूर्वोत्तर और दक्षिण-पूर्व के कुछ राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत में बारिश के साथ-साथ कड़ाके की ठंड पड़ने का अनुमान है. वहीं दिल्ली-एनसीआर, पंजाब और हरियाणा समेत उत्तर-पश्चिम भारत में इस पूरे सप्ताह मौसम शुष्क रहेगा. इन राज्यों में न्यूनतम तापमान 15 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है. यह सामान्य से थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन सुबह और देर रात हल्की ठंड का एहसास होने लगेगा.

एक नया पश्चिमी विक्षोभ

नवंबर की शुरुआत में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिससे देश के कई हिस्सों में आंधी-तूफान और बारिश के साथ ठंड बढ़ेगी. मौसम विभाग के अनुसार, 3 से 5 नवंबर के बीच कई राज्यों में बारिश से न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट आएगी, जिससे नवंबर के दूसरे हफ्ते से कड़ाके की ठंड पड़ने लगेगी.

मौसम में उतार-चढ़ाव रहेगा तापमान में गिरावट

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 1 से 5 नवंबर 2025 के बीच मौसम में उतार-चढ़ाव रहेगा. आईएमडी ने पूर्वोत्तर और दक्षिण-पूर्वी क्षेत्रों के कुछ राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जबकि उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत में बारिश नहीं हो सकती है, लेकिन तेज शीतलहर चलने की आशंका है. उत्तर प्रदेश मौसम विभाग के अनुसार, पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश के कारण तापमान में गिरावट जारी रहेगी, जिससे सुबह और शाम को ठंड बढ़ेगी.

इन इलाकों में होगी बारिश

राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है. वहीं पूर्वी राजस्थान के कोटा, उदयपुर और अजमेर संभाग में गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना है. हालांकि, 5 नवंबर से पूरे राज्य में मौसम शुष्क हो जाएगा और न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी, जिससे ठंड बढ़ जाएगी. मौसम विभाग के अनुसार, 3 नवंबर को तटीय आंध्र प्रदेश में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. इसके अतिरिक्त, उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में वर्षा की गतिविधि कम हो जाएगी और न्यूनतम तापमान में उल्लेखनीय गिरावट के साथ ठंड शुरू हो जाएगी.

बर्फबारी की संभावना

पहाड़ी राज्यों की बात करें तो 3 से 5 नवंबर के बीच जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में एक नया पश्चिमी विक्षोभ विकसित हो रहा है. इसके चलते ऊपरी इलाकों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश की संभावना है. दक्षिण भारत के केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में छिटपुट बारिश जारी रह सकती है, लेकिन कोई बड़ा अलर्ट नहीं है. गुजरात में इस दौरान मौसम शुष्क रहने और रात के तापमान में मामूली गिरावट की संभावना है.

IND-w vs SA-w Final: 52 साल में ट्रॉफी जीतने वाली पहली कप्तान बनीं हरमनप्रीत कौर, फाइनल के बाद दिया बड़ा बयान
Lucknow: ज्वेलरी शोरूम से 2.5 KG सोना लेकर फुर्र हो गई महिला कर्मचारी, CCTV से खुला राज
Womens ODI World Cup Winners List: पहली बार भारत ने अपने नाम किया वर्ल्ड कप खिताब, यहां देखें अब तक किन टीमों ने जीती ट्रॉफी
ICC Women's World Cup 2025 Award: दीप्ति शर्मा बनीं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, शेफाली वर्मा ने भी बल्ले के साथ गेंद से दिखाया कमाल
IND-w vs SA-W Final: दीप्ति शर्मा-स्मृति मंधाना से लेकर लौरा वोल्वार्ड्ट तक, एक-दो नहीं बल्कि फाइनल में बने 10 रिकॉर्ड्स
मात्र 80,000 रुपये से गांव में शुरू किया बिजनेस, आज खुद का ब्रांड और लाखों की इनकम; आप भी ले सकते हैं सीख
FASTag अपडेट अब मिनटों में! NHAI का नया KYC सिस्टम करेगा काम आसान
पसंदीदा वीडियो
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
