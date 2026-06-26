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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

आज का मौसम: मानसून ने पकड़ी रफ्तार, महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश तक 22 राज्यों में बारिश का अलर्ट, जानें दिल्ली-NCR का हाल

मानसून ने अब रफ्तार पकड़ ली है. ऐसे में दक्षिण पश्चिमी मानसून अब गुजरात मध्यप्रदेश से होते हुए देश के अन्य राज्यों में पहुंचेगा, जिससे बारिश की संभावनाएं काफी बढ़ गई हैं.

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Nitin Sharma

Updated : Jun 26, 2026, 08:05 AM IST

आज का मौसम: मानसून ने पकड़ी रफ्तार, महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश तक 22 राज्यों में बारिश का अलर्ट, जानें दिल्ली-NCR का हाल

आज का मौसम: मानसून ने पकड़ी रफ्तार

(Credit Image AI)

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TRENDING NOW

.देश के 22 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट
.दिल्ली एनसीआर में कैसा रहेगा मौसम का हाल
.इन राज्यों को गर्मी से मिलेगी राहत, जमकर बरसेगा बादल
​.उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश तक का मौसम

पिछले कई दिनों से मानसून की राह देख रहे आम लोगों से लेकर किसानों तक को जल्द ही बारिश से राहत मिलने की उम्मीद है. मौसम विभाग के अनुसार, अब मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है. महराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश समेत 22 राज्यों में आंधी और झमाझम बारिश की संभावना काफी बढ़ गई हैं, अगले 3 से 4 दिनों में मानसून दक्षिण-पश्चिम मानसून गुजरात, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार के शेष हिस्सों के साथ-साथ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आगे की तरफ बढ़ रहा है. ऐसे में मौसम विभाग ने आंधी और बारिश की संभावन जताई है. आइए जानते हैं किन जगहों पर कैसा रहेगा आज का मौसम, कहां चलेगी आंधी और बारिश...

देश के 22 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, राजस्थान, झारखंड और पश्चिम बंगाल समेत 22 राज्यों में आंधी के साथ ही बारिश का पूर्वानुमान जताया है. इस दौरान राज्यों में 40 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. हालांकि मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों के बीच पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जगहों पर लू चलने का अलर्ट जारी किया गया है.

यूपी-बिहार में कैसा रहेगा मौसम का हाल

मौसम विभाग के अनुसार, आज से ही यूपी और बिहार के लोगों को गर्मी से छुटकारा मिल सकता है. यहां ज्यादातर जिलों में गरज चमक के साथ ही हल्की बारिश होने की संभावना बनी हुई है. आईएमडी के अनुसार, कानपुर से लेकर हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, अयोध्या, लखनऊ और फतेहाबाद समेत समेत दर्जनों जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. वहीं 27 से 28 जून को पश्चिमी यूपी के कई जिले में सूखा रहेगा. वहीं बिहार में आज ​हीटवेव का सामना करना पड़ेगा. हालांकि कुछ जिलों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की संभावना बनेगी. यहां 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, जो तापमान को कम करने में अहम भूमिका निभाएगी. 

​उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश तक का मौसम

मौसम विभाग के अनुसार, उत्तराखंड में मानसून आगे बढ़ने के आसान हैं. ऐसे में यहां 29 जून से 1 जुलाई के बीच अच्छी बारिश की संभावना है. हालांकि आज देहरादून से लेकर हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल और ऊधमसिंह में आंधी के साथ ही हल्की बारिश की संभावना है. वहीं हिमाचल प्रदेश में आज से 29 जून तक अच्छी बारिश होने की संभावना है. यहां तेजी आंधी के साथ ही मूसलाधार बारिश हो सकती है. 

दिल्ली-एनसीआर में कैसा रहेगा मौसम का हाल

मौसम विभाग के अनुसार, आज दिल्ली एनसीआर की सुबह खिले हुए सूरज के साथ होगी. दिन के दूसरे पहर तक चिलमिलाती गर्मी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इसके बाद शाम के समय में घटा छा सकती है. आंधी के साथ ही हल्की बारिश का अनुमान है. 27 जून को भी मौसम का कुछ ऐसा ही हाल रहेगा, लेकिन 28 जून को बारिश को अच्छी बारिश की संभावना है. 

 

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