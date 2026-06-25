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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

आज का मौसम: दिल्ली-NCR समेत 19 राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट, 60 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं

भारत के दक्षिण पश्चिम में मानसून सक्रिय हो गया है. इसी के प्रभाव से महाराष्ट्र से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जबरदस्त बारिश हो रही है. मौसम विभाग के अनुसार, जल्द ही देश के अन्य राज्यों में मानसून आने से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा. 

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Nitin Sharma

Updated : Jun 25, 2026, 07:51 AM IST

आज का मौसम: दिल्ली-NCR समेत 19 राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट, 60 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं

दिल्ली-NCR समेत 19 राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट

(Credit Image AI)

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.अगले तीन दिनों में दिल्ली-एनसीआर से लेकर यूपी के कई जिलों में आंधी बारिश की संभावना

देश के कई राज्यों में अब मानसून सक्रिय हो गया है. मानसून को असर भी देखने को मिल रहा है. महाराष्ट्र से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जमकर बारिश होने के साथ जलभराव हो गया है. वहीं अब उत्तर प्रदेश, बिहार से लेकर मध्यप्रदेश और राजस्थान समेत कई जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. हालांकि दिल्ली एनसीआर से लेकर उससे सटे कुछ इलाकों में अभी गर्मी जारी रहेगी, लेकिन आईएमडी के अलर्ट के अनुसार, लोगों को आंधी और बारिश से राहत मिलने की उम्मीर है. अब मानसून का प्रभाव 1 या 2 नहीं, बल्कि देश के 19 राज्यों में देखने को मिलेगा. यहां 60 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, जो चिलचिलाती गर्मी और लू से राहत दे सकती है, आइए जानते हैं किन राज्यों में जारी किया गया अलर्ट...

इन राज्यों में जारी किया अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार, मानसून सक्रिय होने के साथ ही मौसम विभाग ने कई जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. इनमें दिल्ली-एनसीआर से लेकर यूपी, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पंजाब, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, गुजराज, सिक्कम, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक शामिल हैं. 

दिल्ली-एनसीआर में आज आंधी के साथ बारिश की संभावना

मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में दिन के पहले पहर में घटा छाई रहेगी. तापमान पहले से कम हो सकता है. दिन के दूसरे या तीसरे पहर यानी दोपहर या शाम के समय आंधी और बारिश हो सकती है. इससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी. वहीं 25 से 29 जून के बीच मौसम का ऐसा ही हाल रहने की संभावना है. दिन के किसी पहर में गर्मी तो किसी में आंधी और बारिश से थोड़ी राहत मिलेगी. 

उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक के मौसम का हाल

आज उत्तर प्रदेश से लेरक बिहार के कई इलाकों में आंधी और बारिश देखने को मिल सकती है. आईएमडी ने साफ चेतावनी दी है कि यूपी के मथुरा, आगरा, बुलंदशहर से लेकर झांसी, फिरोजाबाद, गोरखपुर, प्रयागराज में 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने के साथ ही भारी बारिश की संभावना है. वहीं बिहार में भी अच्छी हवा और आंधी के साथ पश्चिमी चंपारण से लेकर पूर्वी चंपारण, गया, सिवान, मुजफ्फरपुर, सुपौल, नालंदा, सीतामगढ़ी और वैशाली समेत कई जिलों कें हल्की और भारी बारिश हो सकती है. 

महाराष्ट्र में आज भी पड़ेग जोरदार बारिश

महाराष्ट्र में मानसून पहुंच चुका है. यहां मुंबई में जोरदार बारिश का दौर जारी है. रायगढ़ से लेकर पालघर सिंधुदुर्ग और ठाणे समेत कई इलाकों में आंधी तूफान के साथ ही तेज बारिश और बिजली गिरने तक की संभावना है. यहां आंधी की रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटा रहा सकती है. मौसम विभाग के अनुसार, यहां अभी अगले एक से दो दिनों तक झमाझम बारिश रहेगी. 

राजस्थान और गुजराज में के कई क्षेत्रों में येलो अलर्ट

राजस्थान में आज यानी 25 जून से लेकर अगले तीन दिन 28 जून के बीच आंधी तूफान और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग के अनुसार, हनुमानगढ़ से लेकर चूरू, बिकानेर और श्रीगंगानगर समेत आसपास के जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. वहीं जोधपुर से लेकर अजमेर, जयपुर, कोटा, अलवर और भरतपुर में येलो अलर्ट जारी किया गया है. इसी तरह अगले कुछ दिनों तक राजस्थान में इसी प्रकार का मौसम बने रहने की संभावना है. वहीं मानसून का प्रभाव अब गुजरात में देखने को मिलेगा. दक्षिण पश्चिम से मानसून गुजरात के सूरत पहुंच गया है. इसके चलते आसपास के कुछ क्षेत्रों में अगले कुछ घंटों में भारी बारिश की संभावना है. यहां अचानक से मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. 50 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी के साथ ही बारिश की संभावना बनी हुई है. 

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