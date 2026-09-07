आज का मौसम 7 सितंबर: दिल्ली-यूपी समेत इन राज्यों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट, 70 की स्पीड से चलेंगी हवाएं

मौसम विभाग ने दिल्ली-एनसीआर, यूपी, बिहार और एमपी समेत 15 राज्यों के लिए भारी बारिश, बिजली गिरने और 70 किमी/घंटे की रफ्तार से आंधी चलने का अलर्ट जारी किया है.

देशभर में मानसून एक बार फिर रफ्तार पकड़ रहा है. मौसम विभाग ने आज यानी 7 सितंबर को दिल्ली-एनसीआर, यूपी और बिहार समेत देश के 15 राज्यों के लिए भारी बारिश, बिजली गिरने और 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चलने का अलर्ट जारी किया है.

पहाड़ों पर लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ गया है, वहीं नदियों का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में पानी भरने और फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका है. इसके अलावा, अगले दो दिनों में बंगाल, झारखंड और ओडिशा के ऊपर लो-प्रेशर एरिया बनने से बारिश और तेज हो सकती है.

दिल्ली-एनसीआर में कैसा रहेगा मौसम?

दिल्ली-एनसीआर में आज मौसम का मिजाज बदला रहेगा. राजधानी और आसपास के इलाकों जैसे- नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद, में मध्यम दर्जे की बारिश के साथ तेज आंधी चलने की संभावना है. इस दौरान 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, जिससे लोगों को उमस से राहत तो मिलेगी लेकिन गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग सकता है.

यूपी, राजस्थान का हाल

पश्चिमी यूपी में 7 सितंबर को और पूर्वी यूपी में 7 से 8 सितंबर के बीच ज्यादातर हिस्सों में गरज-चमक के साथ मूसलाधार बारिश का अनुमान है. वहीं पूर्वी राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में 7 सितंबर को बारिश और आंधी के आसार बने हुए हैं. उत्तराखंड में 7 सितंबर और फिर 10 से 12 सितंबर के बीच भारी बारिश और भूस्खलन की चेतावनी है. हिमाचल में भी 7 तारीख को बादल बरसेंगे.

एमपी और छत्तीसगढ़ का मौसम

मध्य प्रदेश में 7 सितंबर और पूर्वी एमपी में 7-8 तथा 11-12 सितंबर को जोरदार बारिश का अलर्ट है. छत्तीसगढ़ में 8 से 12 सितंबर के बीच और महाराष्ट्र के विदर्भ में 10 से 12 सितंबर के दौरान तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो सकती है.

बिहार, झारखंड और बंगाल का मौसम

बिहार में 7 सितंबर को तेज बारिश और बिजली गिरने का खतरा है. वहीं झारखंड में 8 से 11 सितंबर के बीच अच्छी बारिश देखने को मिलेगी. बंगाल के मैदानी इलाकों में 7 से 10 सितंबर और पहाड़ों (सिक्किम समेत) में 7-8 और 11-12 सितंबर को भारी बारिश होगी. ओडिशा में 10 से 12 सितंबर के बीच मानसून का असर दिखेगा.

पूर्वोत्तर भारत का हाल

अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 7 से 12 सितंबर के बीच लगभग हर जगह मध्यम से भारी बारिश होगी. वहीं असम और मेघालय में 9 और 10 सितंबर को कुछ जगहों पर बारिश के आसार हैं.

तटीय इलाकों में तेज हवाएं

तटीय कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के इलाकों में 7 से 10 सितंबर के बीच तेज सतही हवाएं चलेंगी. 11 और 12 सितंबर को आंध्र प्रदेश में भारी बारिश हो सकती है. तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना और रायलसीमा में 7 से 12 सितंबर के दौरान छिटपुट बारिश होगी.

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