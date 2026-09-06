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आज का मौसम 6 सितंबर: दिल्ली-यूपी समेत 14 राज्यों के लिए अगले 9 घंटे बेहद भारी! बारिश-आंधी का अलर्ट

आज का मौसम 6 सितंबर: दिल्ली-यूपी समेत 14 राज्यों के लिए अगले 9 घंटे बेहद भारी! बारिश-आंधी का अलर्ट, 65 की रफ्तार से चलेंगी हवाएं

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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

आज का मौसम 6 सितंबर: दिल्ली-यूपी समेत 14 राज्यों के लिए अगले 9 घंटे बेहद भारी! बारिश-आंधी का अलर्ट

देश के 14 राज्यों में आज भारी बारिश और तूफानी हवाओं का अलर्ट है. जानिए दिल्ली, यूपी, बिहार, उत्तराखंड और हिमाचल में आज कैसा रहेगा मौसम.

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Gaurav Barar

Updated : Sep 06, 2026, 07:36 AM IST

आज का मौसम 6 सितंबर: दिल्ली-यूपी समेत 14 राज्यों के लिए अगले 9 घंटे बेहद भारी! बारिश-आंधी का अलर्ट

कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (Image- ANI)

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देशभर में मानसून पूरी रफ्तार पकड़ चुका है और मौसम विभाग ने एक बार फिर चिंता बढ़ाने वाली खबर दी है. ताजा अपडेट के मुताबिक, आज यानी 6 सितंबर को दिल्ली, यूपी और बिहार समेत देश के 14 राज्यों में भारी बारिश और तेज तूफान का अलर्ट जारी किया गया है. इस दौरान 60 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं.

पहाड़ों पर भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है, वहीं उत्तर और पूर्वी भारत की नदियों में पानी का स्तर तेजी से बढ़ सकता है. तेज हवाओं और ओलावृष्टि की वजह से खेतों में खड़ी फसलों को भी नुकसान पहुंचने की आशंका है. मध्य प्रदेश और यूपी के सीमावर्ती इलाकों में बने कम दबाव के क्षेत्र की वजह से आज पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश हो सकती है. 

14 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने जिन 14 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी दी है, उनमें यूपी, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ शामिल हैं. इन इलाकों में 65 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने और बाढ़ जैसा माहौल बनने का खतरा है.

दिल्ली-एनसीआर का हाल

दिल्ली में आज देर शाम तक बारिश के साथ तेज आंधी आने की संभावना है. हवाओं की रफ्तार 30 से 40 किमी प्रति घंटा रह सकती है. दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज 

यूपी के गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, मेरठ, सहारनपुर, कानपुर, गोरखपुर, प्रयागराज, लखनऊ, बनारस और आसपास के जिलों में 50 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और बारिश होगी. राजधानी लखनऊ में अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहेगा.

बिहार में भारी बारिश की आशंका

बिहार के पटना, गया, बक्सर, रोहतास, भागलपुर, समस्तीपुर, दरभंगा समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है. यहां 70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चल सकती हैं और बिजली गिरने का भी भारी खतरा है. पटना में तापमान 27 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा.

हरियाणा का हाल

हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार, रोहतक और पानीपत जैसे जिलों में 40 से 50 किमी प्रति घंटे की हवाओं के साथ बारिश होने के आसार हैं. 

पहाड़ी राज्यों में कैसा रहेगा मौसम

उत्तराखंड के नैनीताल, मसूरी, देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश समेत पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश और 60 किमी/घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी है. देहरादून में तापमान 22 से 26 डिग्री रहेगा.

हिमाचल प्रदेश के शिमला, मनाली, कुल्लू, चंबा और कांगड़ा में भारी बारिश का अलर्ट है. मनाली में ठंड बढ़ गई है, जहां तापमान न्यूनतम 6 डिग्री और अधिकतम 14 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा. जम्मू-कश्मीर के जम्मू, श्रीनगर, पुंछ और कुपवाड़ा में 60 से 70 किमी/घंटे की रफ्तार से आंधी-तूफान और भारी बारिश का खतरा है. 

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