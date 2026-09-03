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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

आज का मौसम 3 सितंबर: UP-बिहार और दिल्ली समेत 19 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, तेज हवाएं बढ़ाएंगी मुश्किल

यूपी, बिहार और दिल्ली-NCR समेत 19 राज्यों में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है. जानें अपने शहर के मौसम का हाल कैसा रहेगा.

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Gaurav Barar

Updated : Sep 03, 2026, 07:00 AM IST

आज का मौसम 3 सितंबर: UP-बिहार और दिल्ली समेत 19 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, तेज हवाएं बढ़ाएंगी मुश्किल

कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (Image- ANI)

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लगता है मानसून अभी जाने के मूड में बिल्कुल नहीं है. सितंबर की शुरुआत होते ही मौसम ने एक बार फिर करवट बदल ली है. बंगाल की खाड़ी से आ रही ठंडी और नम हवाओं ने देश के कई हिस्सों में बारिश और तेज आंधी का पूरा माहौल तैयार कर दिया है. मौसम विभाग ने आज यानी 3 सितंबर को यूपी, बिहार और दिल्ली समेत देश के 19 राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया है.

कहीं-कहीं तो मूसलाधार बारिश होने वाली है, तो कहीं 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. ऐसे में पेड़ और बिजली के खंभे गिरने का डर है, रास्तों में पानी भर सकता है और किसानों की चिंता भी बढ़ सकती है. पहाड़ों पर लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है, जबकि समुद्र में जाने वाले मछुआरों को भी रुकने की सलाह दी गई है यानी आने वाले कुछ घंटे कई राज्यों के लिए काफी संभलकर रहने वाले हैं.

मौसम का मिजाज क्यों बिगड़ा?

मौसम के इस तरह अचानक बदलने के पीछे बंगाल की खाड़ी से आ रही नम हवाएं बड़ी वजह हैं. दक्षिणी यूपी और उत्तरी मध्य प्रदेश के आसपास हवा का एक गोल चक्कर बन रहा है. ऐसा ही सिस्टम बंगाल, ओडिशा और झारखंड के पास भी सक्रिय हो रहा है. इसका असर सिर्फ एक-दो राज्यों तक सीमित नहीं रहेगा. पूर्वी भारत में बादल गरजने और बिजली गिरने की पूरी आशंका है, कुछ जगह ओले भी गिर सकते हैं. वहीं, दक्षिण भारत में भी बारिश का दौर जारी रहेगा. 

दिल्ली-NCR में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश 

दिल्ली-NCR में 3 सितंबर को मौसम का मिजाज फिर बिगड़ सकता है. मौसम विभाग ने तेज बारिश और आंधी का अलर्ट दिया है. इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. अचानक होने वाली बारिश से सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार थम सकती है.

खुले इलाकों में पेड़ या कमजोर शेड तेज हवा से गिर सकते हैं. हालांकि, तापमान गिरकर 31 डिग्री तक आ जाएगा, जिससे गर्मी से थोड़ी राहत तो मिलेगी, लेकिन बारिश और हवा से रोजमर्रा के कामों में रुकावट आ सकती है.

यूपी के कई जिलों में आंधी और बारिश का खतरा

उत्तर प्रदेश में भी बारिश का सिस्टम दोबारा एक्टिव हो गया है. 3 सितंबर को गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, नोएडा, आगरा, अलीगढ़, रायबरेली, लखनऊ, अयोध्या और देवरिया समेत कई जिलों में आंधी-पानी की चेतावनी दी गई है. हवा का नया सिस्टम मौसम को और ज्यादा असरदार बनाएगा. 

पंजाब और हरियाणा में आंधी-तूफान की दस्तक

पंजाब के अमृतसर, लुधियाना, जालंधर और पटियाला जैसे इलाकों में 50 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और भारी बारिश होने का अंदेशा है. वहीं, हरियाणा में भी इसका असर दिखेगा. तेज हवा और बारिश से तापमान गिरेगा. किसानों को अपनी फसलों को पानी से बचाने के इंतजाम करने की सलाह दी गई है.

पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन का डर

उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू-कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बारिश मुसीबत बढ़ा सकती है. लगातार बारिश की वजह से ढलानों पर भूस्खलन और सड़कें धंसने का खतरा काफी बढ़ गया है. नदियों और बरसाती नालों का जलस्तर भी बढ़ सकता है. अगर आप पहाड़ों की यात्रा पर निकल रहे हैं, तो रास्ते का हाल और मौसम का अपडेट देखकर ही आगे बढ़ें। बारिश के चलते पहाड़ों पर ठंड भी अचानक बढ़ सकती है. 

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