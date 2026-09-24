आज का मौसम 24 सितंबर: बारिश के साथ आएगा तूफान, 17 राज्यों में अलर्ट, जानें दिल्ली-NCR में कैसा रहेगा मौसम

बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान 'अर्नब' के सक्रिय होने से यूपी, बिहार, झारखंड समेत कई राज्यों में 75 किमी/घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और तेज बारिश की संभावना है.

देश में मानसून की विदाई का वक्त नजदीक आ गया है, लेकिन जाते-जाते भी मौसम का मिजाज काफी बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है. मौसम विभाग (IMD) ने आज यानी गुरुवार (24 सितंबर 2026) को लेकर एक बड़ा अलर्ट जारी किया है. बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवाती तूफान ‘अर्नब’ और उत्तर-पश्चिम यूपी के ऊपर बने चक्रवाती हवाओं के दबाव के कारण देश के लगभग 17 राज्यों में भारी बारिश, तेज आंधी और बिजली गिरने का खतरा मंडरा रहा है.

दिल्ली-एनसीआर में मौसम का हाल

अगर आप दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद या गुरुग्राम में रहते हैं, तो आपको आज शाम से गर्मी और उमस से निजात मिल सकती है. दिल्ली-एनसीआर में 24 सितंबर की शाम से लेकर 26 सितंबर के बीच रुक-रुक कर बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने के आसार हैं.

इस दौरान 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी और तेज हवाएं चल सकती हैं. तापमान की बात करें तो आज दिल्ली में दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री और रात का न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है.

यूपी और बिहार में झमाझम बारिश

उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आज भारी बारिश और 60 से 65 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने का अलर्ट है. लखनऊ, आजमगढ़, अमेठी, सुल्तानपुर, गाजीपुर, मिर्जापुर, बलिया, रायबरेली, प्रयागराज, बस्ती और सोनभद्र जैसे इलाकों में मौसम काफी खराब रह सकता है. लखनऊ में आज अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रहने का अनुमान है.

पटना, सिवान, भोजपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर और अररिया समेत लगभग पूरे बिहार में 24 से 26 सितंबर तक तेज हवाओं (40-50 किमी/घंटा) के साथ झमाझम बारिश हो सकती है. पटना में आज अधिकतम तापमान 26 डिग्री और न्यूनतम 24 डिग्री के बीच रहेगा.

पहाड़ी राज्यों में लैंडस्लाइड का खतरा

अगर आप पहाड़ों की तरफ यात्रा करने की सोच रहे हैं, तो फिलहाल रुक जाना ही बेहतर होगा. उत्तराखंड के देहरादून, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चमोली और हरिद्वार में 26 सितंबर तक भारी बारिश और आंधी की संभावना है. पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड की चेतावनी दी गई है.

हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, मनाली, कांगड़ा और मंडी में 60 से 70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी और जोरदार बारिश हो सकती है. मनाली में आज न्यूनतम तापमान गिरकर 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर, जम्मू, बारामूला और अनंतनाग में गरज-चमक के साथ बारिश का अनुमान है.

झारखंड और छत्तीसगढ़ का मौसम

झारखंड के रांची, जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद और हजारीबाग में 26 सितंबर तक तेज बारिश का अलर्ट है. छत्तीसगढ़ के बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और दुर्ग जैसे इलाकों में 60 से 70 किमी की रफ्तार से आंधी-तूफान आने और भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है.

दक्षिण और तटीय भारत में चक्रवात का असर

बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के कारण ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बेहद भारी बारिश हो सकती है. तटीय इलाकों में 70 से 75 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी. मौसम की इस आपात स्थिति को देखते हुए मछुआरों को समुद्र की तरफ न जाने की सख्त हिदायत दी गई है. इसके अलावा, बिजली गिरने के खतरे को देखते हुए किसानों और आम लोगों को खुले मैदानों या पेड़ों के नीचे रुकने से मना किया गया है.

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