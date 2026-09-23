FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
ईरान को चेतावनी से लेकर रूस-यूक्रेन युद्ध और AI तक, ट्रंप के UNGA भाषण की बड़ी बातें

ईरान को चेतावनी से लेकर रूस-यूक्रेन युद्ध और AI तक, ट्रंप के UNGA भाषण की बड़ी बातें

Explainer: खत्म होने की कगार पर BSP! संसद से विधानसभा तक गिरा सियासी ग्राफ... खतरे में राष्ट्रीय मान्यता

Explainer: खत्म होने की कगार पर BSP! संसद से विधानसभा तक गिरा सियासी ग्राफ... खतरे में राष्ट्रीय मान्यता

पत्नी को मारा, दो पुजारी मारे, बेटे की हत्या! आरोपी एनकाउंटर में ढेर, यूपी के आजमगढ़ के इस घर में आखिर क्या हुआ?

पत्नी को मारा, दो पुजारी मारे, बेटे की हत्या! आरोपी एनकाउंटर में ढेर, यूपी के आजमगढ़ के इस घर में आखिर क्या हुआ?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले महान बल्लेबाज, देखें लिस्ट में टॉप पर किस खिलाड़ी का नाम

IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले महान बल्लेबाज, देखें लिस्ट में टॉप पर किस खिलाड़ी का नाम

IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, वॉल्श का रिकॉर्ड तोड़ने से एक कदम दूर जडेजा

IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, वॉल्श का रिकॉर्ड तोड़ने से एक कदम दूर जडेजा

IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, एक ने बनाए 2000 से ज्यादा रन

IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, एक ने बनाए 2000 से ज्यादा रन

हिंदी न्यूज़भारत

भारत

आज का मौसम 23 सितंबर: भारी बारिश से फिर बिगड़ेगा मौसम! 13 राज्यों के लिए IMD का अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार उत्तर-पश्चिम भारत से मानसून की विदाई के आसार हैं, लेकिन बंगाल की खाड़ी में बने डीप डिप्रेशन के कारण 13 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.

Latest News

Gaurav Barar

Updated : Sep 23, 2026, 07:12 AM IST

आज का मौसम 23 सितंबर: भारी बारिश से फिर बिगड़ेगा मौसम! 13 राज्यों के लिए IMD का अलर्ट

कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (Image- IANS)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

अगले 2-3 दिनों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी यूपी के कुछ इलाकों से मानसून की विदाई के लिए माहौल बिल्कुल अनुकूल बन रहा है. हालांकि, दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र ने चिंता बढ़ा दी है. मौसम विभाग का कहना है कि यह अगले 12 घंटों में और गहराकर डीप डिप्रेशन में बदल सकता है.

इसके असर से देश के 13 राज्यों में बुधवार (23 सितंबर 2026) को हल्की से तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. हवाएं 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं. मौसम विभाग के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी का यह सिस्टम आज आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटों से टकरा सकता है. 

ओडिशा, आंध्र प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट

इसके चलते ओडिशा और छत्तीसगढ़ में 23-24 सितंबर, तटीय आंध्र प्रदेश में 23 सितंबर और तेलंगाना में 23-24 सितंबर के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश का खतरा है. समुद्र में ऊंची लहरें उठ सकती हैं और हालात काफी खराब रहने का अनुमान है, इसलिए मछुआरों को पानी में न उतरने की सलाह दी गई है. ओडिशा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा भी जताया गया है.

किन राज्यों में है बारिश का अलर्ट?

आज केरल, राजस्थान, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, सिक्किम, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, असम और मेघालय में बारिश का अलर्ट है. हवाएं 40 से 75 किमी/घंटे की रफ्तार पकड़ सकती हैं और कई जगह पानी भरने या बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है.

अन्य राज्यों में मौसम का हाल

दिल्ली-एनसीआर में 23 और 24 सितंबर को आसमान साफ रहेगा. आज तापमान 25 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है. 25 सितंबर से मौसम थोड़ा बदलेगा और हल्के बादल छा सकते हैं.

उत्तर प्रदेश में आज बारिश की कोई बड़ी चेतावनी नहीं है. लेकिन पूर्वी यूपी, जैसे- बनारस, गोरखपुर, आजमगढ़, बलिया में 25 से 27 सितंबर के बीच झमाझम बारिश और गरज-चमक हो सकती है. 26 सितंबर को कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना है. 

बिहार का मौसम

बिहार में आज हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. हालांकि, 24 से 27 सितंबर के बीच राज्य के कुछ हिस्सों में काफी तेज बारिश के आसार हैं. झारखंड में 23 से 27 सितंबर तक मौसम खराब रहेगा. आज और 25-26 सितंबर को कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है.

मध्य प्रदेश में भी बारिश का दौर शुरू होने वाला है. मौसम विभाग ने 25 और 26 सितंबर को पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. 

ये भी पढ़ें- किस आपत्ति के लिए कौन सा दस्तावेज, अधिकारी कहां मिलेंगे, BLO हर घर में जा रहे? दिल्ली SIR पर SC में उठे क्या-क्या सवाल?

 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले महान बल्लेबाज, देखें लिस्ट में टॉप पर किस खिलाड़ी का नाम
IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले महान बल्लेबाज, देखें लिस्ट में टॉप पर किस खिलाड़ी का नाम
IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, वॉल्श का रिकॉर्ड तोड़ने से एक कदम दूर जडेजा
IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, वॉल्श का रिकॉर्ड तोड़ने से एक कदम दूर जडेजा
IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, एक ने बनाए 2000 से ज्यादा रन
IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, एक ने बनाए 2000 से ज्यादा रन
T20I में सबसे ज्यादा बार 100 या उससे ज्यादा रन से जीतने वाली टीमें, लिस्ट में भारतीय टीम का दबदबा
T20I में सबसे ज्यादा बार 100 या उससे ज्यादा रन से जीतने वाली टीमें, लिस्ट में भारतीय टीम का दबदबा
तीन मैचों की टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, अभिषेक शर्मा ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
तीन मैचों की टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, अभिषेक शर्मा ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement