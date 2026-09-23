आज का मौसम 23 सितंबर: भारी बारिश से फिर बिगड़ेगा मौसम! 13 राज्यों के लिए IMD का अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार उत्तर-पश्चिम भारत से मानसून की विदाई के आसार हैं, लेकिन बंगाल की खाड़ी में बने डीप डिप्रेशन के कारण 13 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.

अगले 2-3 दिनों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी यूपी के कुछ इलाकों से मानसून की विदाई के लिए माहौल बिल्कुल अनुकूल बन रहा है. हालांकि, दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र ने चिंता बढ़ा दी है. मौसम विभाग का कहना है कि यह अगले 12 घंटों में और गहराकर डीप डिप्रेशन में बदल सकता है.

इसके असर से देश के 13 राज्यों में बुधवार (23 सितंबर 2026) को हल्की से तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. हवाएं 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं. मौसम विभाग के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी का यह सिस्टम आज आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटों से टकरा सकता है.

ओडिशा, आंध्र प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट

इसके चलते ओडिशा और छत्तीसगढ़ में 23-24 सितंबर, तटीय आंध्र प्रदेश में 23 सितंबर और तेलंगाना में 23-24 सितंबर के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश का खतरा है. समुद्र में ऊंची लहरें उठ सकती हैं और हालात काफी खराब रहने का अनुमान है, इसलिए मछुआरों को पानी में न उतरने की सलाह दी गई है. ओडिशा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा भी जताया गया है.

किन राज्यों में है बारिश का अलर्ट?

आज केरल, राजस्थान, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, सिक्किम, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, असम और मेघालय में बारिश का अलर्ट है. हवाएं 40 से 75 किमी/घंटे की रफ्तार पकड़ सकती हैं और कई जगह पानी भरने या बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है.

अन्य राज्यों में मौसम का हाल

दिल्ली-एनसीआर में 23 और 24 सितंबर को आसमान साफ रहेगा. आज तापमान 25 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है. 25 सितंबर से मौसम थोड़ा बदलेगा और हल्के बादल छा सकते हैं.

उत्तर प्रदेश में आज बारिश की कोई बड़ी चेतावनी नहीं है. लेकिन पूर्वी यूपी, जैसे- बनारस, गोरखपुर, आजमगढ़, बलिया में 25 से 27 सितंबर के बीच झमाझम बारिश और गरज-चमक हो सकती है. 26 सितंबर को कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना है.

बिहार का मौसम

बिहार में आज हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. हालांकि, 24 से 27 सितंबर के बीच राज्य के कुछ हिस्सों में काफी तेज बारिश के आसार हैं. झारखंड में 23 से 27 सितंबर तक मौसम खराब रहेगा. आज और 25-26 सितंबर को कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है.

मध्य प्रदेश में भी बारिश का दौर शुरू होने वाला है. मौसम विभाग ने 25 और 26 सितंबर को पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है.

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