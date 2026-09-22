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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

आज का मौसम 22 सितंबर: यूपी-बिहार समेत इन राज्यों में बारिश-आंधी का अलर्ट, जानिए दिल्ली-NCR में कैसा रहेगा मौसम

बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण 22 से 26 सितंबर के बीच देशभर में मौसम का मिजाज बदलने वाला है.

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Gaurav Barar

Updated : Sep 22, 2026, 07:08 AM IST

आज का मौसम 22 सितंबर: यूपी-बिहार समेत इन राज्यों में बारिश-आंधी का अलर्ट, जानिए दिल्ली-NCR में कैसा रहेगा मौसम

कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (Image- ANI)

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दिल्ली-एनसीआर समेत देशभर के मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल रहा है. एक तरफ जहां कई इलाकों से मानसून की विदाई शुरू हो चुकी है, वहीं मौसम विभाग (IMD) ने देश के 13 राज्यों में मूसलाधार बारिश, तेज आंधी और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है.

दिल्ली-एनसीआर में कैसा रहेगा मौसम?

सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली और इससे सटे नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद की. दिल्ली-एनसीआर में आज यानी 22 सितंबर को बारिश के आसार बेहद कम हैं. मौसम विभाग के मुताबिक, 22 से 24 सितंबर तक दिल्ली में आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा. धूप खिलने की वजह से थोड़ी गर्मी और उमस का अहसास हो सकता है.

आज दिल्ली में अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, अगले 2-3 दिनों में दिल्ली से मानसून की पूरी तरह विदाई के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं.

बंगाल की खाड़ी में बना नया सिस्टम 

मानसून की विदाई के बीच मौसम में आए इस अचानक बदलाव की बड़ी वजह बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र है. मौसम विभाग का कहना है कि यह सिस्टम अगले 48 घंटों में और मजबूत होकर डिप्रेशन में बदल जाएगा. इसके प्रभाव से 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चल सकती हैं. 24 सितंबर को ओडिशा और छत्तीसगढ़ में भारी से बहुत भारी बारिश का खतरा जताया गया है.

अन्य राज्यों में कैसा रहेगा मौसम?

पूर्वी यूपी के देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, वाराणसी, प्रयागराज और मिर्जापुर जैसे जिलों में आज हल्की बारिश हो सकती है. वहीं पश्चिमी यूपी में मौसम साफ रहेगा. हालांकि, 24 सितंबर से पूरे प्रदेश में बारिश की गतिविधियां फिर जोर पकड़ सकती हैं. राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों से मानसून वापस लौट चुका है. पंजाब में आज सिर्फ हल्की फुहारें पड़ने के आसार हैं.

बिहार में आज और कल हल्की बौछारें पड़ने की उम्मीद है. लेकिन 24 और 25 सितंबर को राज्य के कई जिलों में झमाझम बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. झारखंड के रांची, बोकारो और गिरिडीह समेत कई जिलों में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी है. झारखंड में बारिश का यह सिलसिला 26 सितंबर तक जारी रह सकता है. 

पहाड़ी राज्यों का हाल

उत्तराखंड में 22 से 25 सितंबर के बीच हल्की बारिश हो सकती है, जबकि 25-26 सितंबर को मूसलाधार बारिश की संभावना है. बारिश के कारण पहाड़ों पर भूस्खलन का खतरा बना हुआ है. हिमाचल प्रदेश में आज कहीं-कहीं हल्की बारिश होगी, जिसके बाद मौसम सामान्य रहने का अनुमान है.

ये भी पढ़ें- क्या 23 सितंबर से बंद होंगी ईरानी एयरलाइंस? US की चेतावनी- नियम तोड़े तो 'डॉलर सिस्टम' से होंगे बाहर

 

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