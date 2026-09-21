आज का मौसम 21 सितंबर: 14 राज्यों में बारिश के साथ तूफानी हवाओं का अलर्ट, दिल्ली-NCR में कैसा रहेगा मौसम? जानिए वेदर अपडेट

मौसम विभाग ने यूपी, बिहार, ओडिशा और छत्तीसगढ़ समेत 14 राज्यों में भारी बारिश, तेज आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है. पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड का खतरा है.

मानसून जाते-जाते एक बार फिर अपना रंग दिखाने वाला है. मौसम विभाग (IMD) ने आज यानी सोमवार (21 सितंबर 2026) को यूपी, बिहार समेत देश के 14 राज्यों में भारी बारिश और तेज आंधी का अलर्ट जारी किया है. इस दौरान 60 से 65 किमी/घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं.

पहाड़ों पर लैंडस्लाइड और पूर्वी भारत में बिजली गिरने का खतरा जताया गया है. बंगाल की खाड़ी में बन रहे कम दबाव के क्षेत्र के कारण आने वाले दिनों में आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में मूसलाधार बारिश हो सकती है.

दिल्ली-एनसीआर में आज कैसा रहेगा मौसम?

दिल्ली और आसपास के पूरे एनसीआर क्षेत्र में फिलहाल बारिश के कोई आसार नहीं हैं. दिन में धूप खिली रहेगी और मौसम मुख्य रूप से सूखा रहेगा.

उत्तर भारत के अन्य राज्यों का हाल

उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में 25 और 26 सितंबर को गरज-चमक के साथ अच्छी बारिश होने की संभावना है. राजस्थान के कुछ इलाकों में आज हल्की बारिश और तेज आंधी चल सकती है.

उत्तराखंड और हिमाचल का मौसम

उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग, चमोली और नैनीताल में हल्की फुहारें पड़ सकती हैं. हिमाचल और जम्मू-कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में भी हल्की बारिश का अनुमान है. पंजाब में फिलहाल बारिश की कोई चेतावनी नहीं है, मौसम साफ रहेगा.

बिहार, झारखंड, बंगाल का मौसम

बिहार के ज्यादातर हिस्सों में 21 से 26 सितंबर के दौरान तेज बारिश होने के पूरे आसार हैं. झारखंड में 30 से 50 किमी/घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी. ओडिशा में 21 से 22 सितंबर के बीच बिजली गिरने और आंधी के साथ भारी बारिश का खतरा है. सिक्किम और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल में हफ्ता भर बारिश का दौर जारी रहेगा.

मध्य भारत का हाल

मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में 23 से 26 सितंबर और पश्चिमी में 25-26 सितंबर को अच्छी बारिश होगी. छत्तीसगढ़ में पूरे हफ्ते बारिश का अलर्ट है. खासकर 24 सितंबर को राज्य के दक्षिणी हिस्सों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो सकती है.

अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा में 21 से 26 सितंबर के बीच तेज आंधी-तूफान के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, तमिलनाडु, रायलसीमा, केरल और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में 21 से 26 सितंबर के दौरान भारी बारिश देखने को मिल सकती है. कर्नाटक में 26 सितंबर को तेज बारिश का अनुमान है.

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