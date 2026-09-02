आज का मौसम 2 सितंबर: दिल्ली-यूपी समेत 21 राज्यों के लिए अगले 9 घंटे भारी! मूसलाधार बारिश का अलर्ट, 80 की रफ्तार से चलेंगी हवाएं

मौसम विभाग ने दिल्ली, यूपी, बिहार और उत्तराखंड समेत देश के 21 राज्यों में भारी बारिश और 80 किमी/घंटे की रफ्तार से चलने वाली तूफानी हवाओं का अलर्ट जारी किया है.

देशभर में मानसून एक बार फिर अपने पूरे शबाब पर है और मौसम विभाग ने आज यानी 2 सितंबर को भारी बारिश की चेतावनी दी है. दिल्ली, यूपी और बिहार समेत देश के 21 राज्यों में आज तूफानी बारिश का खतरा मंडरा रहा है. मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, इस दौरान 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं.

पहाड़ी इलाकों में रहने वालों के लिए भूस्खलन का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि मैदानी इलाकों में नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ सकता है. तेज आंधी और ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को भी नुकसान पहुंचने की आशंका है. इसके अलावा, ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के आसपास एक नया लो-प्रेशर एरिया बन रहा है, जिससे आने वाले 48 घंटों में बारिश और तेज हो सकती है.

21 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने उत्तर भारत से लेकर दक्षिण और पूर्वोत्तर तक अलर्ट जारी किया है. यूपी, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, असम, त्रिपुरा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में आज तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो सकती है.

दिल्ली-एनसीआर के मौसम का हाल

राजधानी दिल्ली में आज देर शाम तक तेज बारिश और 50 किमी/घंटे की रफ्तार से आंधी चलने का अनुमान है. आज दिल्ली में दिन का तापमान करीब 32 डिग्री और रात का तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा.

उत्तर प्रदेश में मौसम की स्थिति

यूपी के कई जिलों जैसे गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मोरदाबाद, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर और आजमगढ़ में 65 से 70 किमी/घंटे की हवाओं के साथ जोरदार बारिश हो सकती है. लखनऊ में आज अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री रहेगा.

उत्तराखंड और हिमाचल का मौसम

उत्तराखंड के नैनीताल, देहरादून, ऋषिकेश, उत्तरकाशी और चमोली समेत कई जिलों में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी है. देहरादून में पारा 27 डिग्री तक रहेगा. हिमाचल प्रदेश के शिमला, मनाली, कुल्लू, चंबा और कांगड़ा में भारी बारिश से हालात बिगड़ सकते हैं. मनाली में आज ठंड काफी बढ़ जाएगी, जहां तापमान 9 से 14 डिग्री के बीच रहने की संभावना है.

हरियाणा और जम्मू-कश्मीर का मौसम

हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक, हिसार और सोनीपत जैसे जिलों में 40 से 50 किमी की स्पीड से हवाएं चलेंगी और बारिश होगी. वहीं, जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर, जम्मू, पूंछ और कुपवाड़ा में 60 से 70 किमी की रफ्तार से आंधी के साथ मूसलाधार बारिश का अलर्ट है. श्रीनगर में तापमान 18 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा.

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