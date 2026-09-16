आज का मौसम 16 सितंबर: दिल्ली-UP से बिहार तक बिगड़ेगा मौसम का मिजाज, इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में तेज हवाओं, आंधी-तूफान और भारी से मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की गई है.

दिल्ली-एनसीआर समेत पूरे देश में मौसम का मिजाज बदला-बदला सा है. कई राज्यों में लगातार झमाझम बारिश हो रही है. एक तरफ जहां मानसून अब विदाई के मूड में है, वहीं दूसरी तरफ गुजरात के ऊपर बने लो प्रेशर एरिया के चलते फिर से बारिश का दौर शुरू हो गया है.

मौसम विभाग (IMD) ने आज यानी बुधवार (16 सितंबर 2026) के लिए देश के 10 से ज्यादा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बारिश का अलर्ट जारी किया है. इसमें दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश, यूपी और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य शामिल हैं.

दिल्ली-एनसीआर में हल्की बारिश

दिल्ली-एनसीआर के लोगों को अभी बारिश से पूरी तरह राहत नहीं मिलने वाली है. मौसम विभाग का कहना है कि 20 सितंबर तक दिल्ली में यूं ही रुक-रुककर बारिश होती रहेगी. आज दिनभर बादल छाए रहेंगे और हल्की बूंदाबांदी या बारिश हो सकती है.

तापमान में हल्की बढ़त देखने को मिल सकती है, जहां अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है. सुबह के वक्त हवा में नमी काफी ज्यादा (लगभग 85%) रहेगी, जो दोपहर तक घटकर 55% तक आ जाएगी.

राजस्थान में आंधी के साथ बारिश

राजस्थान में एक नए वेदर सिस्टम की वजह से बारिश का दौर चल रहा है. मौसम केंद्र जयपुर के मुताबिक, दक्षिण-पश्चिम राजस्थान और कच्छ के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है. इसके साथ ही पश्चिमी विक्षोभ के असर से बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और शेखावाटी इलाके में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं.

यहां हल्की से मध्यम बारिश होने के पूरे आसार हैं. इसके अलावा पूर्वी राजस्थान के जयपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा और भरतपुर में अगले 3-4 दिनों तक हल्की-फुल्की बारिश जारी रहेगी.

यूपी-बिहार में नदियां उफान पर, बिजली गिरने की चेतावनी

उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी बारिश का सिलसिला जारी है. आज पूर्वी और पश्चिमी यूपी के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. राज्य की कई नदियां उफान पर हैं, जिससे कुछ जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं. बात बिहार की करें तो वहां भी मानसून विदा होने वाला है, लेकिन जाते-जाते कई इलाकों को भिगो रहा है.

मौसम विभाग ने आज बिहार में बारिश के साथ-साथ आंधी-तूफान और बिजली गिरने की आशंका जताई है. हालांकि, इस साल बिहार में मानसून काफी कमजोर रहा है और औरंगाबाद को छोड़कर राज्य के बाकी सभी 37 जिलों में सामान्य से करीब 35% कम बारिश दर्ज की गई है.

पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश का हाल

हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में आज काफी अच्छी बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग ने कुछ जगहों पर भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चलने और बिजली कड़कने की चेतावनी दी है.

मध्य प्रदेश के कई जिलों में भी आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. खासकर पश्चिमी मध्य प्रदेश में आंधी और बिजली चमकने के साथ अचानक मौसम बिगड़ सकता है.

अन्य राज्यों में बारिश का अलर्ट

इसके अलावा छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भारी बारिश का अलर्ट है. पश्चिम बंगाल, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, केरल और लक्षद्वीप में मध्यम बारिश हो सकती है. ओडिशा, झारखंड, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में हल्की या छिटपुट बारिश के आसार हैं.

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