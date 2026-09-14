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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

आज का मौसम 14 सितंबर: दिल्ली-यूपी समेत 17 राज्यों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट, 65 की रफ्तार से चलेंगी हवाएं

दिल्ली-एनसीआर समेत देश के 17 राज्यों में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग के अनुसार 65 किमी/घंटे की रफ्तार से आंधी चलने और मूसलाधार बारिश का अनुमान है.

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Gaurav Barar

Updated : Sep 14, 2026, 07:36 AM IST

आज का मौसम 14 सितंबर: दिल्ली-यूपी समेत 17 राज्यों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट, 65 की रफ्तार से चलेंगी हवाएं

कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (Image- ANI)

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देशभर में मानसून एक बार फिर पूरी रंगत में आ चुका है. उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली-एनसीआर तक झमाझम बारिश का दौर जारी है. मौसम विभाग (IMD) ने आज यानी सोमवार (14 सितंबर 2026) के लिए एक बड़ी चेतावनी जारी करते हुए देश के 17 राज्यों में तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है.

मौसम विभाग के मुताबिक, इस दौरान 65 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से आंधी चलने का अनुमान है. तेज हवाओं और खराब मौसम को देखते हुए किसानों और मछुआरों को खास एहतियात बरतने की सलाह दी गई है.

दिल्ली-एनसीआर में आज कैसा रहेगा मौसम?

दिल्ली-एनसीआर के लोगों के लिए आज का दिन संभलकर रहने वाला है. 14 सितंबर को राजधानी और आसपास के इलाकों में आंधी-तूफान के साथ भारी बारिश की चेतावनी दी गई है. इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तेज हवाएं चल सकती हैं.

तापमान की बात करें तो दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान करीब 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है. इस बारिश से जहां तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी, वहीं सड़कों पर जलभराव और ट्रैफिक जाम की समस्या भी बढ़ सकती है.

देश के इन 17 राज्यों में खराब रहेगा मौसम

मौसम विभाग के अनुसार आज भारत के 17 राज्यों में बारिश का कहर देखने को मिल सकता है. इन राज्यों में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, असम, तेलंगाना और केरल शामिल हैं. इन सभी जगहों पर तेज तूफानी हवाओं के साथ भारी बारिश का अंदेशा जताया गया है.

यूपी और बिहार का हाल

उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आज मौसम का मिजाज बिगड़ा रहेगा. गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, अलीगढ़, आगरा, मेरठ, मथुरा, मुरादाबाद, मिर्जापुर और प्रतापगढ़ में 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और भारी बारिश होने की संभावना है. लखनऊ में आज पारा 32 डिग्री के आसपास रहेगा.

वहीं बिहार के पटना, आरा, गया, गोपालगंज, समस्तीपुर, सीवान, मुंगेर, भागलपुर और पूर्णिया समेत 17 से ज्यादा जिलों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी है. यहां 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और राजधानी पटना में तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

पहाड़ों पर आफत!

मैदानी इलाकों के साथ-साथ पहाड़ी राज्यों में भी मौसम का मिजाज बेहद सख्त है. हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर, ऊना, कांगड़ा, हमीरपुर और सोलन में 50 किमी की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और जोरदार बारिश होगी. मनाली में पारा गिरकर न्यूनतम 6 डिग्री तक जा सकता है.

वहीं उत्तराखंड के ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, उत्तरकाशी और देहरादून में 40 किमी की रफ्तार से आंधी चलने और मूसलाधार बारिश का ऑरेंज/येलो अलर्ट जारी किया गया है. पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड के खतरे को देखते हुए यात्रियों को संभलकर सफर करने की सलाह दी गई है. 

ये भी पढ़ें- फिर बेआबरू होकर स्टेडियम से भागे मोहसिन नकवी, अब भारतीय महिला टीम ने नहीं ली एशिया कप ट्रॉफी

 

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