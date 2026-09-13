आज का मौसम 13 सितंबर: दिल्ली-UP-बिहार समेत 25 राज्यों में बिगड़ेगा मौसम, मूसलाधार बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने 13 सितंबर को दिल्ली-NCR समेत देश के 25 राज्यों में भारी बारिश, तेज हवाओं और आंधी-तूफान की चेतावनी दी है.

देश के अलग-अलग हिस्सों में मानसून एक बार फिर अपने तेवर दिखाने लगा है. मौसम विभाग के मुताबिक आज यानी रविवार (13 सितंबर 2026) को देश के कई राज्यों में मौसम का मिजाज काफी खराब रह सकता है.

दिल्ली-NCR का मौसम

दिल्ली-एनसीआर में आज मौसम पूरी तरह से बदला-बदला रहेगा. राजधानी दिल्ली के साथ-साथ नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में दिनभर बादल छाए रहने, आंधी चलने और बारिश होने का पूरा अनुमान है. इस दौरान हवा की रफ्तार 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है.

तापमान की बात करें तो दिल्ली में अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा. बारिश होने से लोगों को गर्मी से तो कुछ राहत मिलेगी, लेकिन हवा में नमी की वजह से उमस बनी रह सकती है. ऐसे में अगर आप सड़क पर निकल रहे हैं, तो अचानक आने वाली तेज हवा और बारिश से संभलकर रहें.

मैदानी इलाकों में मानसून की मार

यूपी के करीब 20 जिलों में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है. गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, नोएडा, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, कानपुर, गोरखपुर और लखनऊ जैसे शहरों में बादलों की तेज गर्जना के साथ बारिश हो सकती है. तेज हवाओं के चलते किसानों को अपनी खड़ी फसलों के नुकसान की चिंता सता रही है.

बिहार में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और भारी बारिश का अलर्ट है. पटना, गया, सिवान, सारण, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा समेत कई जिलों में बिजली गिरने की आशंका जताई गई है, इसलिए खुले मैदानों में जाने से बचने की सलाह दी गई है.

पंजाब और हरियाणा का मौसम

पंजाब के अमृतसर, लुधियाना, बठिंडा और हरियाणा के अंबाला, रोहतक, पंचकूला के कई इलाकों में 60 किमी/घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और गरज के साथ बारिश होने की संभावना है.

पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन का खतरा

उत्तराखंड के नैनीताल, ऋषिकेश, देहरादून और हिमाचल के मनाली और कांगड़ा जैसे इलाकों में भारी बारिश के साथ 50 से 60 किमी/घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. लगातार बारिश की वजह से पहाड़ों पर भूस्खलन और रास्ते बंद होने का खतरा काफी बढ़ गया है.

जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर, जम्मू, अनंतनाग और पुंछ में भी मौसम बेहद खराब रहने का अनुमान है. अगर आप पहाड़ों की यात्रा करने का प्लान बना रहे हैं, तो पहले रास्ते और मौसम की पूरी जानकारी जरूर ले लें.

दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत का हाल

पूर्वोत्तर के राज्यों- असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में लगातार मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, जिससे निचले इलाकों में पानी भरने और पहाड़ों में लैंडस्लाइड का जोखिम बना हुआ है. वहीं, दक्षिण भारत के तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में हवा की रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है.

केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में रहने वालों और मछुआरों को समुद्र की ओर न जाने की चेतावनी दी गई है. अगले 24 से 48 घंटे देश के बड़े हिस्से के लिए सतर्क रहने वाले हैं.

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