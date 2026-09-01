आज का मौसम 1 सितंबर: अगले कुछ घंटों में बिगड़ेगा मौसम, दिल्ली-यूपी समेत 17 राज्यों में तेज बारिश और आंधी का अलर्ट

दिल्ली, यूपी, बिहार, उत्तराखंड और हिमाचल समेत देश के 17 राज्यों में भारी बारिश और तेज आंधी का अलर्ट जारी किया गया है. पहाड़ों पर लैंडस्लाइड को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी दी है.

Aaj Ka Mausam 1 September: मानसून एक बार फिर पूरे देश में जोर पकड़ रहा है और कई जगहों पर आफत बनकर बरसने को तैयार है. मौसम विभाग ने आज यानी 1 सितंबर को दिल्ली, यूपी और बिहार समेत देश के 17 राज्यों में भारी बारिश, तेज आंधी और तूफान की चेतावनी दी है. इस दौरान 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं.

पहाड़ों पर लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ गया है, इसलिए अगर आप वहां घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो पहले मौसम का हाल जरूर जांच लें. मैदानी इलाकों में नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ सकता है, जिससे बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है. इसके अलावा तेज हवाओं और ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका है.

देशभर में मौसम का सिस्टम

मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, पूर्वोत्तर असम के निचले इलाकों में हवा का एक चक्रवाती दबाव बना हुआ है. वहीं, पश्चिम बंगाल और उससे लगे तटीय ओडिशा के पास कम दबाव का क्षेत्र एक्टिव है. इसी वजह से गंगा के मैदानी इलाकों से लेकर पूर्वोत्तर और उत्तर भारत के राज्यों में मौसम बिगड़ा हुआ है.

17 राज्यों में आंधी और बारिश की चेतावनी

दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, असम, सिक्किम और केरल में आज तेज बारिश और आंधी का अलर्ट है. पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है.

दिल्ली में आज कैसा रहेगा मौसम?

दिल्ली-NCR में शाम ढलते-ढलते मौसम का मिजाज बदल सकता है. कई इलाकों में 20 से 30 किमी/घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और बारिश होने के आसार हैं. आज अधिकतम तापमान 34°C और न्यूनतम 27°C के आसपास रहेगा.

उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल

नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, आगरा, कानपुर, लखनऊ और गोरखपुर समेत 20 से ज्यादा जिलों में भारी बारिश और 70 किमी/घंटे की रफ्तार से तूफान आने की संभावना है. लखनऊ में तापमान 26°C से 33°C के बीच रहेगा.

उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का मौसम

देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार और ऋषिकेश जैसे इलाकों में मूसलाधार बारिश के साथ आंधी का अलर्ट है. पहाड़ों पर चट्टानें खिसकने का डर बना हुआ है. देहरादून का तापमान 23°C से 26°C रहेगा. हिमाचल के शिमला, मनाली, कुल्लू और कांगड़ा में भारी बारिश और तेज हवाएं चलेंगी. मनाली में ठंड बढ़ गई है, जहां तापमान 9°C से 15°C के बीच रहने का अनुमान है.

जम्मू-कश्मीर में कैसा रहेगा मौसम?

जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर, जम्मू, अनंतनाग और बारामूला में गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है. संवेदनशील इलाकों में रहने वाले लोगों को सावधान रहने को कहा गया है. श्रीनगर में तापमान 18°C से 27°C रहेगा. पंजाब के अमृतसर, जालंधर, लुधियाना और पटियाला समेत कई शहरों में 60 से 70 किमी/घंटे की रफ्तार से आंधी चलने और मूसलाधार बारिश का अनुमान है.

राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा समेत कई जिलों में बादलों की गड़गड़ाहट के साथ बारिश होगी. जयपुर में तापमान 25°C से 32°C के बीच दर्ज किया जा सकता है. मौसम के इस बदले मिजाज को देखते हुए सभी से सतर्क रहने और बेवजह घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है.

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