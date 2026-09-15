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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

आज का मौसम 15 सितंबर: दिल्ली से बिहार तक भारी बारिश का अनुमान, 22 राज्यों में चेतावनी जारी, गुजरात-कर्नाटक में रेड अलर्ट

गुजरात के 8 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट है, जबकि दिल्ली-एनसीआर, यूपी, पंजाब और हरियाणा में हल्की से मध्यम बारिश और बादल छाए रहने का अनुमान है.

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Gaurav Barar

Updated : Sep 15, 2026, 06:45 AM IST

आज का मौसम 15 सितंबर: दिल्ली से बिहार तक भारी बारिश का अनुमान, 22 राज्यों में चेतावनी जारी, गुजरात-कर्नाटक में रेड अलर्ट

कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (Image- ANI)

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दिल्ली-एनसीआर समेत पूरे देश में मौसम एक बार फिर करवट ले रहा है. उत्तर से लेकर पूर्वी भारत तक कई जगहों पर रुक-रुक कर पानी गिर रहा है, वहीं गुजरात में तो हालात को देखते हुए मौसम विभाग ने बारिश का रेड अलर्ट तक घोषित कर दिया है.

आईएमडी (IMD) के ताजा बुलेटिन के अनुसार, आज यानी मंगलवार (15 सितंबर) को देश के करीब 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बारिश का असर देखने को मिलेगा. इसमें दिल्ली-यूपी, बिहार, एमपी से लेकर महाराष्ट्र और केरल जैसे राज्य शामिल हैं. 

दिल्ली-एनसीआर में हल्की फुहारें

दिल्ली और आसपास के इलाकों में बीते कुछ दिनों से मौसम सुहाना बना हुआ है. आने वाले दिनों में भी यह दौर जारी रहने की उम्मीद है. आसमान में काले बादल छाए रहेंगे और हल्की-फुल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है. दिन का तापमान 32 डिग्री और रात का पारा 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है, जिससे गर्मी से थोड़ी राहत बनी रहेगी.

यूपी और बिहार में कैसा रहेगा माहौल?

उत्तर प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी, दोनों हिस्सों में गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई गई है. कुछ जिलों में बिजली कड़कने की भी चेतावनी दी गई है. दूसरी तरफ, बिहार में मौसम का मिला-जुला असर दिख रहा है. कहीं बारिश राहत दे रही है, तो कहीं चिपचिपाहट वाली उमस लोगों पसीने छुड़ा रही है.

मौसम विभाग ने अगले 72 घंटों का अलर्ट जारी किया है. पूर्वी-पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया, किशनगंज, सारण, औरंगाबाद और रोहतास जैसे लगभग आधे बिहार में येलो अलर्ट जारी किया गया है. सीमांचल के इलाकों में अच्छी-खासी बारिश देखने को मिल सकती है.

गुजरात में रेड अलर्ट 

गुजरात में इन दिनों मूसलाधार बारिश का दौर जारी है. मौसम विभाग ने अहमदाबाद, गांधीनगर, राजकोट, पोरबंदर, जामनगर, मोरबी, सुरेंद्रनगर और देवभूमि द्वारका समेत 8 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट दिया है. हालांकि, माना जा रहा है कि आज के बाद से स्थिति में थोड़ा सुधार आ सकता है.

पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड का हाल

पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में 15 से 17 सितंबर के बीच झमाझम बारिश होने की उम्मीद है. इस दौरान बादल गरजने और बिजली चमकने का भी खतरा है, इसलिए लोगों को बेवजह घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है.

वहीं उत्तराखंड के पहाड़ों पर भी 15 से 20 सितंबर तक बारिश का सिलसिला बना रहेगा. 15 और 16 तारीख को पहाड़ी रास्तों पर भूस्खलन और बिजली गिरने का खतरा अधिक रहता है, इसलिए वहां के निवासियों और यात्रियों को खास सावधानी बरतने की जरूरत है.

अन्य राज्यों का मिजाज

गुजरात और कर्नाटक में भारी बारिश के आसार हैं. वहीं, महाराष्ट्र, गोवा, पूर्वोत्तर राज्य (असम, मेघालय, अरुणाचल, नागालैंड), केरल और अंडमान-निकोबार में मध्यम से तेज बारिश का अनुमान है. राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में हल्की बारिश हो सकती है. 

ये भी पढ़ें- क्या युद्ध की ओर बढ़ रहा है उत्तर कोरिया? मिसाइलों से लेकर ड्रोन तक लाइव-फायर, जानें इसके मायने

 

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