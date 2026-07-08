आज का मौसम, 8 जुलाई: क्या दिल्ली-NCR में आज पूरे दिन होगी बारिश? पहाड़ी राज्यों में लैंडस्लाइड का अलर्ट

Delhi-NCR Today Weather Update: भारतीय मौसम विभाग ने दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सहित देश के कई हिस्सों में अगले 72 घंटों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.

Aaj Ka Mausam 8 July: देशभर में मानसून अब पूरी तरह रंग जमा चुका है. कुछ दिनों पहले तक जो लोग भीषण गर्मी और चिपचिपी उमस से बेहाल थे, उन्हें अब राहत तो मिली है, लेकिन इसके साथ ही आफत भी शुरू हो गई है. कई राज्यों में लगातार बारिश, कड़कती बिजली और तेज हवाओं का दौर जारी है. आलम यह है कि नदियों का पानी ऊपर चढ़ रहा है, शहरों की सड़कें तालाब बन चुकी हैं और पहाड़ों पर लैंडस्लाइड का डर बैठ गया है.

मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, 8 जुलाई को देश के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है. इसके साथ ही ओले गिरने और बिजली कड़कने की भी आशंका है. बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आ रही नम हवाओं के कारण अगले 2 से 3 दिनों तक मौसम का यह उग्र रूप जारी रहेगा.

दिल्ली में आज का मौसम कैसा रहेगा?

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, मानसून अब गुजरात, राजस्थान और हरियाणा के नए इलाकों को कवर कर चुका है. इसके अलावा, राजस्थान के ऊपर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है, जो पूरे उत्तर, मध्य और पश्चिमी भारत में बादलों को खींच रहा है. यही वजह है कि दिल्ली-एनसीआर, यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, उत्तराखंड और हिमाचल समेत करीब एक दर्जन राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है. कुछ जगहों पर तो 70 से 80 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने के आसार हैं.

अगले 3 दिनों का हाल और जरूरी सलाह

आने वाले तीन दिन बेहद संवेदनशील हैं. जहां एक तरफ यह बारिश किसानों के लिए वरदान साबित होगी, वहीं शहरों में रहने वालों के लिए ट्रैफिक जाम और जलभराव की मुसीबत खड़ी कर सकती है. अगर आप पहाड़ों पर घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो अभी रुक जाएं. लैंडस्लाइड और अचानक आने वाली बाढ़ के कारण रास्ते कभी भी बंद हो सकते हैं.

नोएडा में आज का मौसम कैसा रहेगा?

दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज सुबह से ही बारिश हो रही है. नोएडा-ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में सुबह से पानी बरस रहा है. यहां दिन में तेज आंधी-तूफान का अनुमान है. हवा की रफ्तार 80 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जिससे पेड़ गिरने और बत्ती गुल होने का खतरा है. तापमान 27 से 29 डिग्री के आसपास रहेगा.

उत्तर प्रदेश में भारी आंधी-तूफान की चेतावनी

यूपी में मानसून का सबसे रौद्र रूप देखने को मिल सकता है. मथुरा, झांसी, वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या और देवरिया समेत कई जिलों में भारी बारिश और 80 किमी की रफ्तार से चलने वाली हवाओं का अलर्ट है. लखनऊ में तापमान 28 से 31 डिग्री के बीच रहेगा. ग्रामीण इलाकों और किसानों को विशेष तौर पर खेतों में न जाने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है.

पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन का खतरा

उत्तराखंड के देहरादून, नैनीताल और चमोली समेत कई जिलों में 10 जुलाई तक भारी आफत आ सकती है. चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को कड़ाई से मौसम का अपडेट देखकर ही आगे बढ़ने को कहा गया है. हिमाचल प्रदेश के शिमला, मनाली, कुल्लू और कांगड़ा में लगातार बारिश से नदियां उफान पर हैं.

मनाली में तापमान गिरकर 11 से 14 डिग्री तक पहुंच गया है. पर्यटकों को नदी-नालों से दूर रहने की चेतावनी दी गई है. जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़, रामबन और गांदरबल जैसे पहाड़ी इलाकों में रास्ते ब्लॉक होने और भूस्खलन का खतरा सबसे ज्यादा है. मौसम लगातार बदल रहा है, इसलिए स्थानीय प्रशासन की गाइडलाइंस का पालन करें और सुरक्षित रहें.

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