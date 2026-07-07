आज का मौसम, 7 जुलाई: दिल्ली में चलेंगी तेज हवाएं, नोएडा-गाजियाबाद में भारी बारिश की चेतावनी

Delhi-NCR Today Weather Update: मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है. दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में मूसलाधार बारिश की संभावना है.

Aaj Ka Mausam 7 July: जुलाई के शुरू होते ही मानसून ने पूरे देश में अपनी रफ्तार पकड़ ली है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक, आज (7 जुलाई 2026) देश के बड़े हिस्से में जबरदस्त बारिश होने के आसार हैं. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि झारखंड और छत्तीसगढ़ के ऊपर एक मजबूत कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जो धीरे-धीरे उत्तर-पश्चिम की तरफ बढ़ रहा है. अरब सागर से आ रही नमी और पश्चिमी विक्षोभ के मिलने से यह सिस्टम और भी घातक हो गया है, जिसकी वजह से देश के 20 से ज्यादा राज्यों में भारी बारिश और 4 राज्यों में रेड अलर्ट जैसे हालात हैं.

दिल्ली में आज का मौसम कैसा रहेगा?

दिल्ली-एनसीआर में आज सुबह से ही बादलों का डेरा है. गुरुग्राम, फरीदाबाद और दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में दिनभर रुक-रुक कर बौछारें पड़ती रहेंगी. उमस से तो राहत मिलेगी, लेकिन निचले इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक जाम की पुरानी समस्या फिर सामने आ सकती है.

नोएडा में आज का मौसम कैसा रहेगा?

उत्तर प्रदेश की बात करें तो पूर्व से लेकर पश्चिम तक मानसून का पूरा जोर है. वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर जैसे पूर्वी जिलों में भारी बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने का बड़ा खतरा है. वहीं पश्चिमी यूपी के नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, बरेली और आगरा जैसे शहरों में भी तेज पानी बरसने की उम्मीद है.

बिहार में भी मानसून पूरी तरह मेहरबान है. पटना, भागलपुर और गया समेत कई जिलों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट है, जिससे स्थानीय छोटी नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ सकता है.

पहाड़ी क्षेत्रों में संकट

उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले और वहां घूमने गए लोगों को इस समय बेहद सावधान रहने की जरूरत है. देहरादून, चमोली और केदारनाथ-बद्रीनाथ जैसे चारधाम रूटों पर भारी बारिश की चेतावनी है. मौसम विभाग के अनुसार, इस मौसम में लैंडस्लाइड और पहाड़ों से पत्थर गिरने का जोखिम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. इसलिए जब तक बहुत जरूरी न हो, पहाड़ी रास्तों पर सफर करने से बचें.

वहीं, महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों में भी आफत की बारिश जारी है. मुंबई, कोंकण और पुणे के घाटों पर अत्यधिक भारी बारिश का अनुमान है. असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 24 घंटों तक मूसलाधार बारिश का दौर थमेगा नहीं, जिससे वहां बाढ़ और मिट्टी धंसने का खतरा बना हुआ है.

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