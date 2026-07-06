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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

आज का मौसम, 6 जुलाई: दिल्ली-नोएडा में आज भारी बारिश का अलर्ट, 50 KM की रफ्तार से चलेंगी हवाएं

Delhi-NCR Today Weather Update: आईएमडी ने दिल्ली-NCR सहित देश के 17 राज्यों में अगले 3 दिनों तक मौसम खराब रहने और 50 किमी/घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी दी है.

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Gaurav Barar

Updated : Jul 06, 2026, 08:51 AM IST

आज का मौसम, 6 जुलाई: दिल्ली-नोएडा में आज भारी बारिश का अलर्ट, 50 KM की रफ्तार से चलेंगी हवाएं

दिल्ली में बारिश-आंधी का अलर्ट (Image Source- IANS)

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  • दिल्ली-NCR में 6 जुलाई से 8 जुलाई तक झमाझम बारिश होने का अनुमान
  • बारिश के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चलने की आशंका 
  • आज का अधिकतम तापमान गिरकर करीब 33 डिग्री सेल्सियस रह सकता है
  • मौसम विभाग ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद के लिए खास अलर्ट जारी किया

IMD Weather Update 6 July 2026: दिल्ली-NCR में रहने वालों के लिए मौसम को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है. अगर आप दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा या गुरुग्राम में रहते हैं, तो आने वाले दो-तीन दिन आपको थोड़ा संभलकर रहने की जरूरत है. मौसम विभाग के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी में एक नया वेदर सिस्टम बन रहा है, जिसका सीधा असर अब दिल्ली-NCR के इलाकों पर दिखने वाला है.

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आज यानी 6 जुलाई से लेकर 8 जुलाई तक दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में झमाझम बारिश का दौर देखने को मिल सकता है. आज सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की शुरुआत भी हो चुकी है. 

दिल्ली में आज का मौसम कैसा रहेगा?

इस दौरान सिर्फ बारिश ही नहीं, बल्कि 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चलने की भी आशंका जताई गई है. ऐसे में दफ्तर या काम पर निकलने से पहले जलजमाव और ट्रैफिक जाम की स्थिति को ध्यान में रखना समझदारी होगी. अगर तापमान की बात करें, तो इस बारिश की वजह से दिल्ली-NCR के लोगों को उमस भरी गर्मी से काफी राहत मिलने वाली है. आज अधिकतम तापमान गिरकर 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, जिससे मौसम काफी सुहावना हो जाएगा. 

नोएडा में आज का मौसम कैसा रहेगा?

उत्तर प्रदेश के नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद की बात करें, तो यहां के लिए मौसम विभाग ने खास तौर पर अलर्ट जारी किया है. अगले 48 घंटों में इन शहरों में तेज गरज-चमक के साथ भारी बारिश हो सकती है. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि तेज आंधी और बारिश के दौरान बिजली के खंभों और कमजोर पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचें, क्योंकि इस दौरान आकाशीय बिजली गिरने का भी खतरा बना रहता है. 

गुरुग्राम, हरियाणा में हो सकती है हल्की बारिश

वहीं, हरियाणा के गुरुग्राम में भी मानसून पूरी तरह एक्टिव है. गुरुग्राम में भी अगले तीन दिनों तक रुक-रुक कर अच्छी बारिश होने की संभावना है, जिससे यहां के तापमान में बड़ी गिरावट देखी जाएगी. वैसे यह वेदर सिस्टम सिर्फ दिल्ली-NCR ही नहीं, बल्कि देश के एक बड़े हिस्से को प्रभावित कर रहा है.

मौसम विभाग ने देश के करीब 17 राज्यों में भारी बारिश और आंधी-तूफान का अलर्ट जारी किया है. बंगाल की खाड़ी से उठा यह सिस्टम अगले 24 घंटे में ओडिशा और छत्तीसगढ़ की तरफ बढ़ेगा. इसके असर से गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हिमाचल और राजस्थान जैसे राज्यों में अगले कुछ दिनों तक बहुत भारी बारिश होने के आसार हैं.

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