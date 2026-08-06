असम से केरल तक बाढ़ से भारी तबाही, 100 से ज्यादा मौतें, जानें किन राज्यों में आज भी बारिश का अलर्ट

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मौसम विभाग (IMD) ने दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद समेत NCR के कई शहरों में तेज हवाओं और बिजली चमकने के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.
Aaj Ka Mausam 6 August 2026: देशभर में इस समय मानसून का जबरदस्त असर देखने को मिल रहा है. लगातार हो रही भारी बरसात की वजह से देश के कई हिस्सों में आम जिंदगी पूरी तरह पटरी से उतर गई है. नदियां खतरे के निशान को पार कर चुकी हैं और मैदानी इलाकों में सड़कों पर लबालब पानी भरा हुआ है.
अगर आज (6 अगस्त 2026) अपने आसपास के इलाकों के मौसम की बात करें, तो दिल्ली-एनसीआर और उससे सटे शहरों में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं और बारिश हो रही है. दिल्ली में दिनभर रुक-रुक कर रिमझिम और कभी तेज बौछारें पड़ने की उम्मीद है. नोएडा और ग्रेटर नोएडा में हल्की ठंडी हवाओं के साथ बारिश के आसार बने हुए हैं, जिससे सड़कों पर जलभराव की समस्या हो सकती है.
गाजियाबाद और मेरठ में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है, यहां गरज-चमक के साथ जोरदार बारिश की चेतावनी दी गई है. दूसरी तरफ गुरुग्राम और फरीदाबाद में हवाओं की रफ्तार तेज रहेगी और रुक-रुक कर होने वाली बारिश से तापमान में गिरावट आएगी, जिससे लोगों को गर्मी से राहत तो मिलेगी लेकिन ट्रैफिक की रफ्तार धीमी पड़ सकती है. पूरे एनसीआर में अधिकतम तापमान 32 से 35 डिग्री के आसपास बना रहेगा.
देश के बाकी राज्यों की हालत देखें तो पूर्वोत्तर का असम राज्य इस समय कुदरत की सबसे बुरी मार झेल रहा है. असम के शिवसागर, जोरहाट और गोलाघाट जैसे इलाकों में बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई है. धनसिरी नदी उफान पर है और पानी बस्तियों में घुस गया है. हजारों हेक्टेयर फसल बर्बाद हो चुकी है, 85 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और एक लाख से अधिक लोग अपना घर छोड़कर राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं.
दक्षिण भारत के केरल में भी मूसलाधार बारिश और भूस्खलन की घटनाओं ने मुसीबत बढ़ा दी है. वायनाड और इडुक्की जैसी जगहों पर जनजीवन ठप सा हो गया है. यहां दर्जनों लोग हादसों का शिकार हुए हैं और हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है.
उधर पश्चिम भारत के गुजरात में भी हालात कुछ खास अच्छे नहीं हैं. सूरत, नवसारी और मोरबी जैसे जिलों में लगातार पानी बरसने से नदियां-नाले उफन रहे हैं. सड़कों पर तीन-तीन फीट तक पानी जमा हो गया है, जिससे रास्तों का संपर्क टूट गया है. वहां राहत और बचाव काम के लिए सेना और राहत टीमों की तैनात किया गया है.
मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आज देश के 12 से ज्यादा राज्यों में मूसलाधार बरसात, बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने का सिलसिला जारी रहेगा. उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बादल फटने और पहाड़ खिसकने का खतरा बना हुआ है.
शिमला, मंडी, देहरादून और नैनीताल जैसे टूरिस्ट स्पॉट्स पर जाने वाले लोगों को बेहद सावधानी बरतने की सलाह दी गई है क्योंकि यहां सड़कों पर मलबा आने से रास्ते बंद हो रहे हैं. जम्मू-कश्मीर के नदी-नालों के आसपास रहने वाले लोगों को भी फ्लैश फ्लड यानी अचानक बाढ़ आने के डर से सतर्क किया गया है.
इसके अलावा मैदानी राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में भी आज अच्छी बारिश की संभावना है. बिहार और झारखंड के कई जिलों में तो बहुत भारी बरसात का अलर्ट जारी किया गया है.
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