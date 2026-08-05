आज का मौसम, 5 अगस्त: दिल्ली-यूपी में येलो अलर्ट, बिहार से केरल तक भारी बारिश, 19 राज्यों के लिए IMD की चेतावनी

मौसम विभाग (IMD) ने दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार और केरल समेत देश के 19 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है.

दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहेगा

मौसम विभाग ने 19 राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया है

उत्तर प्रदेश और बिहार के कई इलाकों में 6 अगस्त तक मूसलाधार बारिश होने की संभावना है

केरल के 8 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है, जहां बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं

Aaj Ka Mausam 5 August 2026: दिल्ली-एनसीआर समेत पूरे देश में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल चुका है. उत्तर भारत में मानसून एक बार फिर रफ्तार पकड़ रहा है, जिससे कई इलाकों में झमाझम बारिश देखने को मिल रही है. वहीं दक्षिण और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में लगातार हो रही बरसात से बाढ़ जैसी नौबत आ गई है. मौसम विभाग ने बुधवार (5 अगस्त 2026) के लिए बड़ा अपडेट जारी किया है, जिसके मुताबिक देश के लगभग 19 राज्यों में भारी बारिश का खतरा मंडरा रहा है.

दिल्ली में कैसा रहेगा आज मौसम?

राष्ट्रीय राजधानी और इसके आसपास के शहरों में बादलों का डेरा जमा हुआ है. दिनभर छाए काले बादलों और रुक-रुक कर हो रही बौछारों ने लोगों को उमस से खासी राहत दी है. दिल्ली में आज भी हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं. पूरे दिन बादल छाए रहेंगे और अधिकतम तापमान 33 डिग्री तथा न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है.

गाजियाबाद में बारिश का अनुमान

नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी मौसम काफी सुहावना बना रहेगा. लगातार बारिश और बादलों की आवाजाही से तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, जिससे राहगीरों और दफ्तर जाने वालों को गर्मी से राहत मिलेगी. गाजियाबाद में बारिश की वजह से हवा में ठंडक घुल गई है. मौसम विभाग ने यहां गरज-चमक के साथ फुहारें पड़ने और बारिश जारी रहने का अनुमान जताया है.

गुरुग्राम और फरीदाबाद में जारी रहेगा बारिश का दौर

पश्चिमी यूपी के मेरठ में मानसून पूरी तरह मेहरबान है. मेरठ और आसपास के ग्रामीण इलाकों में 6 अगस्त तक मध्यम से तेज बारिश का सिलसिला बना रहेगा. वहीं हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी बारिश का दौर जारी है. ठंडी हवाओं और हल्की से मध्यम बरसात से मौसम में ठंडक बनी रहेगी.

उत्तर प्रदेश और बिहार का मौसम

यूपी में मानसून की चाल काफी तेज है. मौसम विभाग ने पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है. यह सिलसिला 6 अगस्त तक रुक-रुक कर जारी रहने की उम्मीद है. बिहार की बात करें तो वहां स्थिति और भी संवेदनशील है. राज्य के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है और 5 अगस्त को कुछ जिलों में बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिससे निचले इलाकों में पानी भरने की समस्या बढ़ सकती है.

केरल में हालात गंभीर

दक्षिण भारत के केरल में बारिश का सबसे रौद्र रूप देखने को मिल रहा है. मौसम विभाग ने राज्य के 8 प्रमुख जिलों- जैसे पत्तनमथिट्ठा, कोट्टायम, इडुक्की, एर्णाकुलम, वायनाड और कन्नूर में रेड अलर्ट घोषित किया है. इसके अलावा चार जिलों में ऑरेंज अलर्ट और दो जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है. लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है.

पंजाब, हरियाणा और पूर्वोत्तर भारत

पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में बारिश होने से पिछले कुछ दिनों से जारी चिपचिपाहट वाली गर्मी खत्म हो गई है. आने वाले दिनों में भी यहां ऐसा ही खुशनुमा मौसम बना रहेगा. पूर्वोत्तर के राज्यों जैसे असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में भी भारी बारिश का अंदेशा जताया गया है. इसके अलावा पहाड़ी राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और तटीय इलाकों जैसे कोंकण, गोवा और कर्नाटक में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है.

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