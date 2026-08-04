FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
क्या भारत में 'महंगाई की दूसरी लहर' आने वाली है? जानिए क्यों अगस्त-सितंबर में महंगे हो सकते हैं 12 रोजमर्रा के सामान

क्या भारत में 'महंगाई की दूसरी लहर' आने वाली है? जानिए क्यों अगस्त-सितंबर में महंगे हो सकते हैं 12 रोजमर्रा के सामान

भारत के 'धुरंधर' ने पाकिस्तान में चुन-चुनकर मारे 30 आतंकी? लश्कर ऑपरेटिव के दावे से मची हलचल

भारत के 'धुरंधर' ने पाकिस्तान में चुन-चुनकर मारे 30 आतंकी? लश्कर ऑपरेटिव के दावे से मची हलचल

दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या कोलकाता... किस शहर में सबसे सस्ता सोना? जानिए आज आपके सिटी में सोने का भाव क्या होगा

दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या कोलकाता... किस शहर में सबसे सस्ता सोना? जानिए आज आपके सिटी में सोने का भाव क्या होगा

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
CWG 2026 में ब्रांज मेडल जीतने वाले भारतीय एथलीट, देखें किसने जीता पदक

CWG 2026 में ब्रांज मेडल जीतने वाले भारतीय एथलीट, देखें किसने जीता पदक

CWG 2026 में सिल्वर मेडल जीतने वाले भारतीय एथलीट, देखें पूरी लिस्ट

CWG 2026 में सिल्वर मेडल जीतने वाले भारतीय एथलीट, देखें पूरी लिस्ट

CWG 2026 में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारतीय पुरुष एथलीट, सिर्फ 5 खिलाड़ियों ने ये किया कारनामा

CWG 2026 में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारतीय पुरुष एथलीट, सिर्फ 5 खिलाड़ियों ने ये किया कारनामा

हिंदी न्यूज़भारत

भारत

आज का मौसम, 4 अगस्त: दिल्ली-NCR से यूपी तक मूसलाधार बारिश! नोएडा-गुरुग्राम के लिए येलो अलर्ट, तेज आंधी-बिजली गिरने की चेतावनी

उत्तर भारत से लेकर दक्षिण तक मानसून की वजह से मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है. दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में 60 से 70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की संभावना जताई गई है.

Latest News

Gaurav Barar

Updated : Aug 04, 2026, 07:50 AM IST

आज का मौसम, 4 अगस्त: दिल्ली-NCR से यूपी तक मूसलाधार बारिश! नोएडा-गुरुग्राम के लिए येलो अलर्ट, तेज आंधी-बिजली गिरने की चेतावनी

दिल्ली समेत कई राज्यों में बारिश की चेतावनी (Image Source- IANS)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

  • दिल्ली-एनसीआर में तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है
  • उत्तराखंड के देहरादून, नैनीताल में भूस्खलन की आशंका जताई गई है
  • हिमाचल के शिमला, कुल्लू जैसे इलाकों में भारी बारिश और भूस्खलन का अलर्ट है
  • मुंबई समेत पालघर, ठाणे और रत्नागिरी में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट है

Aaj Ka Mausam 4 August 2026: मौसम का मिजाज इन दिनों काफी बदला-बदला सा नजर आ रहा है. कहीं आसमान से राहत की बूंदें टपक रही हैं, कहीं बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है, तो कहीं लोग तेज गर्मी और चिपचिप वाली उमस से पसीना-पसीना हो रहे हैं. अगर आप दिल्ली-एनसीआर और आसपास के इलाकों में रहते हैं, तो आने वाले दिन आपके लिए काफी अहम रहने वाले हैं. 

(अपनी राय देने और ऐसी ही खबरें पढ़ने के लिए जुड़ें हमारे वॉट्सऐप चैनल से.)

दिल्ली में कैसा रहेगा आज मौसम? 

दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में आज (4 अगस्त 2026) सुबह से ही बारिश हो रही है. राजधानी और इसके आसपास के शहरों में आज मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी है. 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. तेज हवाओं और बारिश के कारण पारे में गिरावट देखी जाएगी. दिल्ली का न्यूनतम तापमान लगभग 30 डिग्री और अधिकतम तापमान करीब 36 डिग्री सेल्सियस तक रहने की उम्मीद है. 

नोएडा में आज मौसम कैसा रहेगा?

गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी सुबह से बारिश हो रही है, जिससे पिछले कुछ दिनों से जारी उमस से लोगों को बड़ी राहत मिली. गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और कुछ इलाकों में तेज हवाओं के साथ जोरदार बौछारें पड़ सकती हैं. वहीं मेरठ की बात करें तो यहां भी मौसम सुहाना होने वाला है. मेरठ और आसपास के मैदानी इलाकों में तेज गर्जना के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जा सकती है, जिससे तापमान में थोड़ी गिरावट आएगी.

उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों में कैसा रहेगा हाल?

पूरे उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है. इसका सीधा सा मतलब यह है कि मौसम कभी भी करवट ले सकता है. राज्य के ज्यादातर हिस्सों में गर्जना के साथ बौछारें पड़ने और तेज हवाएं चलने की पूरी संभावना है. हालांकि, राहत की बात यह है कि स्थिति इतनी गंभीर नहीं है कि ऑरेंज या रेड अलर्ट जारी करना पड़े, लेकिन अचानक आने वाली तेज बारिश और आंधी से इनकार नहीं किया जा सकता.

पहाड़ी राज्यों में भारी तबाही की आशंका

उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश आफत बनकर बरस रही है. उत्तराखंड के नैनीताल, देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग और पौड़ी गढ़वाल जैसे जिलों में भारी बारिश और आंधी का खतरा मंडरा रहा है. तेज हवाओं के कारण संवेदनशील इलाकों में भूस्खलन का डर भी बना हुआ है. हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, शिमला, मंडी, सोलन, सिरमौर और चंबा में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है. पहाड़ी रास्तों पर सफर करने वालों को खास सावधानी बरतने की जरूरत है.

देश के अन्य राज्यों का हाल

महाराष्ट्र के कई हिस्सों में मौसम काफी सख्त नजर आ रहा है. पालघर, ठाणे, रत्नागिरी, कोल्हापुर, सतारा, नागपुर, यवतमाल और गोंदिया में आंधी-तूफान के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. इन इलाकों में भी 60 से 70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है.

मुंबई की बात करें तो वहां दिनभर बादल छाए रहेंगे और रह-रहकर बारिश की बौछारें पड़ती रहेंगी. मुंबई में अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है. तटीय इलाकों और नदियों के आसपास रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है. मौसम विभाग ने स्पष्ट रूप से मछुआरों को समुद्र और उफनती नदियों के पास न जाने की हिदायत दी है.

ये भी पढ़ें- दतिया में असली खेल चंद्रशेखर की 'आजाद समाज पार्टी' ने किया, उपचुनाव में मिले वोट से बिगड़ा BJP का गेम?

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
CWG 2026 में ब्रांज मेडल जीतने वाले भारतीय एथलीट, देखें किसने जीता पदक
CWG 2026 में ब्रांज मेडल जीतने वाले भारतीय एथलीट, देखें किसने जीता पदक
CWG 2026 में सिल्वर मेडल जीतने वाले भारतीय एथलीट, देखें पूरी लिस्ट
CWG 2026 में सिल्वर मेडल जीतने वाले भारतीय एथलीट, देखें पूरी लिस्ट
CWG 2026 में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारतीय पुरुष एथलीट, सिर्फ 5 खिलाड़ियों ने ये किया कारनामा
CWG 2026 में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारतीय पुरुष एथलीट, सिर्फ 5 खिलाड़ियों ने ये किया कारनामा
CWG 2026 में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय महिला एथलीट, देखें पूरी लिस्ट
CWG 2026 में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय महिला एथलीट, देखें पूरी लिस्ट
Datia Bypoll: कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह कितने एजुकेटेड हैं? जानें नेटवर्थ और कहां-कहां से होती है कमाई
Datia Bypoll: कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह कितने एजुकेटेड हैं? जानें नेटवर्थ और कहां-कहां से होती है कमाई
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement