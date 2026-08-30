आज का मौसम, 30 अगस्त: दिल्ली-यूपी समेत 16 राज्यों में मूसलाधार बारिश-आंधी का अलर्ट, 70 KM की रफ्तार से चलेंगी हवाएं

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने आज के लिए दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश समेत 16 राज्यों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है.

पूरे देश में मानसून इस वक्त जबरदस्त तरीके से मेहरबान है और हर तरफ बदरा जमकर बरस रहे हैं. मौसम के इस आक्रामक मिजाज को देखते हुए मौसम विभाग (IMD) ने एक बार फिर बड़ा अलर्ट जारी कर दिया है. आज यानी रविवार (30 अगस्त) को देश के करीब 16 राज्यों में मूसलाधार बारिश के साथ-साथ भयंकर आंधी-तूफान का अंदेशा जताया गया है. इस दौरान 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं.

इस तूफानी मौसम का सबसे ज्यादा बुरा असर पहाड़ों और किसानों पर पड़ सकता है. पहाड़ी इलाकों में चट्टानें खिसकने यानी भूस्खलन की गंभीर आशंका है, जिससे रास्तों के बंद होने का खतरा बढ़ गया है. नदियों के पास रहने वाले लोगों को भी सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि जलस्तर काफी तेजी से ऊपर आ सकता है. वहीं, आंधी और कई जगहों पर गिरने वाले बड़े-बड़े ओलों के कारण खेतों में खड़ी फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो सकती हैं.

अगले 24 घंटे पूर्वी भारत के लिए काफी भारी

अगर हम देश के अलग-अलग हिस्सों के मौसम का हाल देखें, तो अगले 24 घंटे पूर्वी भारत के लिए काफी भारी माने जा रहे हैं. पश्चिम बंगाल और उसके आसपास के इलाकों में तेज हवाओं के साथ-साथ मूसलाधार पानी गिर सकता है. दरअसल, उत्तरी पंजाब के ऊपरी हिस्से में हवा का एक बड़ा घेरा बन रहा है और उधर ओडिशा के पास भी कम दबाव का क्षेत्र तैयार हो चुका है. इन दोनों ही वजहों से देश के अलग-अलग हिस्सों में बादलों की भारी आवाजाही और मूसलाधार बारिश का माहौल बना हुआ है.

दिल्ली में बादलों का पहरा

देश की राजधानी दिल्ली में 30 अगस्त को मौसम का मिजाज बदला रहेगा. शहर के कई इलाकों में हल्की से लेकर तेज बौछारें गिर सकती हैं. दिन भर 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है. तापमान की बात करें तो आज दिल्ली में पारा ज्यादा से ज्यादा 36 डिग्री और कम से कम 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा सकता है.

उत्तर प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट

यूपी के एक बड़े हिस्से में आज बादलों की गरज और पानी का जोर दिखेगा. मेरठ, मथुरा, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, गोरखपुर, मिर्जापुर, झांसी, सीतापुर और आजमगढ़ जैसे तमाम जिलों में मूसलाधार पानी गिरने और आंधी चलने की पूरी संभावना है. हवाएं यहां काफी तेज रहेंगी. राजधानी लखनऊ की बात करें तो आज यहां अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रह सकता है.

बिहार के मौसम का मिजाज

बिहार के पटना, सारण, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर, सहरसा और सुपौल समेत कई इलाकों में मूसलाधार बारिश और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं का अलर्ट है. पटना में आज का तापमान अधिकतम 33 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है.

उत्तराखंड और हिमाचल में पहाड़ दरकने का खतरा

पहाड़ी राज्यों में हालात थोड़े ज्यादा संवेदनशील हैं. उत्तराखंड के देहरादून, ऋषिकेश, नैनीताल और चमोली जैसे क्षेत्रों में आंधी के साथ भारी बारिश हो सकती है. यहां पहाड़ों से पत्थर गिरने का डर बना हुआ है. देहरादून में आज तापमान 27 डिग्री तक रहेगा.

वहीं हिमाचल प्रदेश के शिमला, मनाली, कुल्लू और कांगड़ा में भारी बारिश के साथ 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार वाली हवाएं तबाही मचा सकती हैं. मनाली में आज ठंडक काफी बढ़ जाएगी, जहां अधिकतम तापमान केवल 16 डिग्री और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है.

पंजाब और जम्मू-कश्मीर का हाल

पंजाब के पठानकोट, अमृतसर, लुधियाना और पटियाला में चक्रवाती हवाओं के असर से तेज तूफान और बारिश हो सकती है. वहीं जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग, जम्मू, बारामूला और उधमपुर में गरज-चमक के साथ बारिश का अंदेशा है. संवेदनशील इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित जगहों पर रहने की सलाह दी गई है. श्रीनगर में आज तापमान 30 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा.

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