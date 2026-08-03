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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

आज का मौसम 3 अगस्त: दिल्ली-यूपी समेत 15 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, तेज हवाओं की चेतावनी

देशभर में मानसून एक बार फिर पूरी तरह सक्रिय हो गया है. मौसम विभाग (IMD) ने दिल्ली-एनसीआर समेत देश के 15 से अधिक राज्यों में अगले कुछ दिनों तक मध्यम से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.

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Gaurav Barar

Updated : Aug 03, 2026, 06:47 AM IST

आज का मौसम 3 अगस्त: दिल्ली-यूपी समेत 15 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, तेज हवाओं की चेतावनी

कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (Image Source- ANI)

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  • दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम में रुक-रुक कर बारिश का दौर जारी रहेगा
  • यूपी, पंजाब में 3 से 8 अगस्त के बीच बारिश और तेज हवाएं चलने के आसार हैं
  • पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश के चलते लैंडस्लाइड का जोखिम बढ़ गया है
  • शिमला, कुल्लू और मनाली जैसे इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है

Aaj Ka Mausam 3 August 2026: दिल्ली-एनसीआर में बारिश का सिलसिला अभी जारी रहने वाला है. मौसम विभाग के मुताबिक, दिल्ली में 3 और 4 अगस्त को हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिलेगी. दिनभर आसमान में बादल छाए रहेंगे और रह-रहकर फुहारें गिरती रहेंगी. इस दौरान दिल्ली का अधिकतम तापमान करीब 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है. 

दिल्ली में कैसा रहेगा आज मौसम?

फिलहाल दिल्ली के लिए कोई बड़ा रेड या ऑरेंज अलर्ट तो नहीं है, लेकिन सुहाने मौसम के बीच हल्की बारिश आपको भिगो सकती है. वहीं बात अगर नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ की करें, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा होने के कारण यहां बारिश का असर दिल्ली से थोड़ा ज्यादा देखने को मिल सकता है.  

यूपी में बदलेगा मौसम का मिजाज

3 से 8 अगस्त के बीच पूरे यूपी में मौसम का मिजाज काफी बदला हुआ रहेगा. खासकर 4 से 7 अगस्त के दौरान इन इलाकों में अच्छी-खासी बारिश होने के आसार हैं. कभी रिमझिम तो कभी तेज बौछारें पड़ने से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत तो मिलेगी, लेकिन सड़कों पर जलभराव और ट्रैफिक जाम जैसी परेशानी भी झेलनी पड़ सकती है. 

गुरुग्राम में भी हो सकती है बारिश

दूसरी तरफ हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी बादल जमकर बरसने के मूड में हैं. हरियाणा में अगले कुछ दिनों तक आंधी-पानी का माहौल बना रहेगा, इसलिए इन शहरों में भी लगातार नमी और बारिश वाली स्थिति बनी रहेगी. अगर देश के बाकी हिस्सों पर नजर डालें, तो मौसम विभाग ने देश के करीब 15 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. 

पूर्वोत्तर के राज्यों में भारी बारिश के आसार

इस पूरे हफ्ते उत्तर और पूर्वोत्तर भारत में बादलों का पहरा रहने वाला है. पूर्वोत्तर के राज्यों जैसे असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अगले पांच दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है. इसके अलावा हिमालय की तराई वाले इलाकों और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में भी 4-5 दिनों तक बदरा खुलकर बरसेंगे.

हालांकि, दक्षिण भारत के अंदरूनी और तटीय कर्नाटक के कुछ हिस्सों में दो दिन तो तेज बारिश होगी, लेकिन उसके बाद वहां बारिश थोड़ी थम सकती है. मौसम की यह हलचल हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल तक फैली हुई है. 

हिमाचल और उत्तराखंड में भूस्खलन का खतरा

इस दौरान 30 से लेकर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है, जिससे कई जगह पेड़ गिरने या बिजली के खंभे उखड़ने का डर भी रहेगा. पहाड़ी इलाकों में स्थिति थोड़ी चिंताजनक हो सकती है, क्योंकि लगातार हो रही बारिश से हिमाचल और उत्तराखंड जैसे राज्यों में भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड का खतरा काफी बढ़ गया है.

अगर राज्यों के हिसाब से देखें तो हिमाचल प्रदेश में 3 से 8 अगस्त तक मौसम काफी खराब रहने की आशंका है. शिमला, मनाली, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, चंबा, सोलन और सिरमौर जैसे जिलों में भारी बारिश की वजह से जलभराव और रास्ते बंद होने की समस्या आ सकती है. प्रशासन ने यहां आने-जाने वाले लोगों और पर्यटकों को खास सतर्कता बरतने को कहा है. 

पंजाब में भी लगातार बारिश की संभावना

पंजाब में भी बारिश का असर अच्छा-खासा देखने को मिलेगा. 3 और 4 अगस्त को यहां कई जगहों पर भारी बारिश हो सकती है. इसके बाद 5 और 6 अगस्त को भी पंजाब के ज्यादातर इलाकों में अच्छी बारिश का दौर जारी रहेगा, जो 7 और 8 अगस्त आते-आते थोड़ा धीमा जरूर पड़ेगा लेकिन हल्की बौछारें तब भी पड़ती रहेंगी.

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