आज का मौसम, 29 जुलाई: दिल्ली-नोएडा में मूसलाधार बारिश का अलर्ट, 70 की स्पीड से चलेंगी हवाएं, जानें अन्य राज्यों का हाल

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देशभर में मानसून पूरी रफ्तार पकड़ चुका है और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद समेत कई शहरों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.
Aaj ka Mausam 29 July 2026: देशभर में मानसून पूरी तरह मेहरबान है और मूसलाधार बारिश ने आम जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है. दिल्ली-एनसीआर में मंगलवार की तरह ही आज (29 जुलाई 2026) भी दिनभर बारिश की संभावना है. मौसम विभाग (IMD) ने दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद समेत पूरे एनसीआर क्षेत्र में बारिश की चेतावनी जारी की है.
दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है. वहीं 30 जुलाई को दिनभर बादलों का डेरा रहेगा और सुबह से शाम तक अच्छी-खासी बारिश देखने को मिल सकती है. नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम के निचले इलाकों में पानी भरने का डर है, इसलिए प्रशासन ने भी लोगों को सतर्क रहने को कहा है.
सिर्फ दिल्ली-एनसीआर ही नहीं, बल्कि देश के 17 राज्यों में आज मूसलाधार बारिश का अलर्ट घोषित किया गया है. मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, आने वाले 4 से 5 दिनों तक उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत में मानसून बहुत ज्यादा सक्रिय रहने वाला है. इस दौरान 40 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी-तूफान चल सकता है और आकाशीय बिजली गिरने का भी खतरा है.
अगर पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की बात करें, तो यहां 29 जुलाई से 3 अगस्त तक मानसून की जबरदस्त बारिश देखने को मिलेगी. पश्चिमी यूपी के जिलों जैसे मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा में भारी बारिश की आशंका जताई गई है. वहीं दूसरी तरफ पूर्वी यूपी के क्षेत्रों- लखनऊ, अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी और प्रयागराज में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहेगा.
पहाड़ी राज्यों में हालात थोड़े और नाजुक बने हुए हैं. हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 3 अगस्त तक तेज बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं लेगा. शिमला, मंडी, कांगड़ा, देहरादून और नैनीताल जैसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों पर रुक-रुक कर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है. पहाड़ों पर लैंडस्लाइड और नदियां उफान पर आने का खतरा बढ़ गया है, इसलिए वहां की यात्रा करने से फिलहाल बचने में ही समझदारी है.
इसी तरह जम्मू-कश्मीर में भी अगले कुछ दिनों तक मौसम खराब रहेगा. श्रीनगर, जम्मू, सांबा और कठुआ समेत कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बिजली चमकने और बारिश होने की संभावना बनी हुई है. देश के अन्य राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड और ओडिशा में भी बारिश का अलर्ट है.
मौसम विभाग ने सभी राज्यों के लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान बेवजह घर से बाहर न निकलें. निचले इलाकों में रहने वाले लोग खास ख्याल रखें क्योंकि जलभराव और बाढ़ जैसी नौबत आ सकती है. स्थानीय प्रशासन की हिदायतों का सख्ती से पालन करें ताकि किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सके.
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