आज का मौसम, 28 जुलाई: दिल्ली-नोएडा में भारी बारिश का अलर्ट, यूपी-बिहार में भी बदलेगा मौसम

Delhi Weather Today: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.

दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम में अगले 4-5 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी

तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश की संभावना है

बारिश के कारण जलभराव और ट्रैफिक की समस्या हो सकती है

दिल्ली-एनसीआर के अलावा उत्तराखंड, हिमाचल में भारी बारिश, भूस्खलन का खतरा

Aaj ka Mausam 28 July 2026: देशभर में इस समय मानसून अपनी पूरी रंगत में है. कहीं असम में बाढ़ से लोग परेशान हैं, तो कहीं पहाड़ों पर भूस्खलन का डर बना हुआ है. इसी बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने एक नया अलर्ट जारी कर लोगों की चिंता बढ़ा दी है. बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के चलते अगले 8 घंटों के भीतर दिल्ली-एनसीआर समेत देश के लगभग 22 राज्यों में मूसलाधार बारिश और तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है.

दिल्ली में आज कैसा रहेगा मौसम?

राजधानी दिल्ली में आज (28 जुलाई 2026) आसमान में काले बादलों का पहरा रहेगा. सुबह से लेकर दोपहर तक शहर के ज्यादातर हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश या बूंद-बांदी देखने को मिल सकती है. इस दौरान अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है. 29 और 30 जुलाई को बारिश की रफ्तार थोड़ी बढ़ सकती है और कई इलाकों में अच्छी-खासी बौछारें गिर सकती हैं.

नोएडा में कैसा रहेगा मौसम?

पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सटे होने के कारण नोएडा और ग्रेटर नोएडा में मौसम ज्यादा मेहरबान रहेगा. मौसम विभाग के मुताबिक, 28 से 31 जुलाई तक पूरे पश्चिमी यूपी में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है. तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश होने से यहां के नीचले इलाकों में पानी भरने की समस्या आ सकती है. नोएडा वालों को ऑफिस निकलते वक्त ट्रैफिक और जलभराव का ध्यान रखना होगा.

गाजियाबाद का हाल भी नोएडा जैसा ही रहने वाला है. 28 से लेकर 31 जुलाई तक यहां रुक-रुक कर भारी बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है. बीच-बीच में 40 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और बिजली चमकने की भी संभावना है, जिससे मौसम तो सुहाना रहेगा लेकिन गाड़ी चलाते वक्त सावधानी बरतनी होगी.

गुरुग्राम में भी होगी बारिश

हरियाणा के बाकी हिस्सों की तरह गुरुग्राम में भी भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. आने वाले दो-तीन दिनों में गुरुग्राम और आसपास के इलाकों में बदरा जमकर बरसेंगे. गुरुग्राम में हल्की सी बारिश में भी वॉटरलॉगिंग की दिक्कत हो जाती है, इसलिए आने वाले दिनों में यात्रा करते समय थोड़ा अतिरिक्त समय लेकर निकलें.

पहाड़ों और अन्य राज्यों की क्या है स्थिति?

दिल्ली-एनसीआर के अलावा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में भी स्थिति काफी संवेदनशील बनी हुई है. उत्तराखंड और हिमाचल के कई जिलों में 28 जुलाई से 2 अगस्त के बीच भारी से बहुत भारी बारिश, भूस्खलन और अचानक बाढ़ आने का खतरा है. इसके अलावा ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है.

मौसम विभाग ने समंदर किनारे रहने वाले लोगों और मछुआरों को भी सलाह दी है कि वे 29 जुलाई की सुबह तक ओडिशा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश के तटों के पास समुद्र में न जाएं, क्योंकि वहां हवा की रफ्तार 50 से 70 किमी प्रति घंटा तक पहुंच सकती है.

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