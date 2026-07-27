आज का मौसम, 27 जुलाई: यूपी-बिहार समेत 13 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, जानिए कैसा रहेगा दिल्ली-NCR का मौसम?

मौसम विभाग ने 28 से 31 जुलाई के बीच दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है.

दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम में आज बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होगी

28 से 31 जुलाई के बीच भारी बारिश और आंधी-तूफान के लिए येलो अलर्ट जारी

यूपी, बिहार, पंजाब और हरियाणा में बारिश का दौर तेज होगा,

हिमाचल और उत्तराखंड जाने वाले पर्यटकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है

Aaj ka Mausam 27 July 2026: दिल्ली-एनसीआर वालों को उमस से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. मौसम विभाग (IMD) का कहना है कि आज (27 जुलाई 2026) दिल्ली में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश भी हो सकती है. दिन का अधिकतम तापमान 36 डिग्री और रात का न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा. लेकिन असली खेल 28 और 29 जुलाई को शुरू होगा, जब बारिश और आंधी-तूफान के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है.

उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों में आज पानी बरसने के आसार हैं. मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों के लिए अगले सात दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. असल में, उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और पश्चिमी राजस्थान के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिससे मानसून और ज्यादा मजबूत हो गया है. इसी वजह से 1 अगस्त तक उत्तर, पूर्व, मध्य और पश्चिम भारत के कई इलाकों में धमाकेदार बारिश होने की संभावना है.

दिल्ली-नोएडा में कैसा रहेगा आज मौसम?

दिल्ली से सटे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी लोगों को फिलहाल इस पसीने छुड़ाने वाली उमस से थोड़ी राहत मिलने वाली है. इन सभी शहरों में आज दिन भर बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम बारिश या बौछारें पड़ने की संभावना है. दिन का तापमान 35 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है, लेकिन उमस के कारण गर्मी ज्यादा महसूस होगी. 28 से 31 जुलाई के बीच यहां तेज बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है, जिसके लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है.

गुरुग्राम में हो सकती है हल्की बारिश

हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी आसमान में बादलों का डेरा रहेगा. बीच-बीच में धूप-छांव का खेल चलेगा और रुक-रुक कर बारिश की बौछारें गिर सकती हैं. गुरुग्राम में खासकर हीरो होंडा चौक, सोहना रोड और सुशांत लोक जैसे इलाकों में तेज बारिश होने पर जलभराव की समस्या आ सकती है. यहां भी 28 और 29 जुलाई को आंधी-तूफान के साथ भारी बारिश का अलर्ट है, जिससे तापमान में थोड़ी गिरावट आएगी और मौसम सुहावना होगा.

पहाड़ों और तटीय इलाकों में सावधान रहने की जरूरत

अन्य राज्यों की बात करें तो मौसम विभाग ने आज ओडिशा और छत्तीसगढ़ में कुछ जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी दी है. वहीं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, झारखंड, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भी अच्छी-खासी बारिश हो सकती है. पहाड़ों पर जाने वालों को खास ख्याल रखने की जरूरत है.

यूपी-बिहार और बाकी राज्यों में कैसा रहेगा मौसम?

पंजाब, हरियाणा और यूपी में आज से बारिश का दौर तेजी पकड़ेगा. 28 से 31 जुलाई के बीच इन इलाकों में कई जगह मूसलाधार बारिश देखने को मिल सकती है. पूर्वी यूपी के कुछ इलाकों में तो बहुत तेज बारिश की चेतावनी दी गई है. दूसरी तरफ, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में अगले कुछ दिनों तक लगातार पानी गिरता रहेगा. उत्तर-पूर्व के राज्यों जैसे असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में भी झमाझम बारिश का अनुमान है.

बाढ़ का खतरा और मछुआरों के लिए चेतावनी

ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड के निचले इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान अचानक बाढ़ जैसा खतरा बन सकता है. समुद्र के किनारे रहने वालों के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है. बंगाल की खाड़ी में 55 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. इसीलिए मौसम विभाग ने मछुआरों को 29 जुलाई तक समुद्र में न जाने की सख्त सलाह दी है.

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