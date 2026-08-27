आज का मौसम, 27 अगस्त: दिल्ली-UP समेत 14 राज्यों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट, अगले 7 घंटे बेहद भारी

दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश समेत देश के 14 राज्यों में तेज आंधी-तूफान के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.

देशभर में मानसून ने पूरी रफ्तार पकड़ ली है और कई राज्यों में इसका भीषण रूप देखने को मिल रहा है. मौसम विभाग ने ताजा हालात को देखते हुए एक बड़ी चेतावनी जारी की है, जिससे कई इलाकों में लोगों की चिंता बढ़ सकती है. आज यानी गुरुवार (27 अगस्त) के लिए जारी इस अलर्ट के मुताबिक, दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश और बिहार समेत देश के करीब 14 राज्यों में तेज आंधी-तूफान के साथ मूसलाधार बारिश का अंदेशा जताया गया है.

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इस दौरान 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. खासकर पहाड़ी राज्यों में रहने वाले और वहां की यात्रा करने वाले लोगों के लिए आने वाले कुछ घंटे बेहद चुनौतीपूर्ण साबित हो सकते हैं.

पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन का खतरा

उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भूस्खलन यानी चट्टानें खिसकने का बड़ा खतरा बना हुआ है. इसके अलावा कुछ जगहों पर ओले गिरने की भी आशंका जताई गई है. मौसम विभाग ने साफ हिदायत दी है कि अगर बहुत जरूरी न हो तो घने जंगलों या पहाड़ी रास्तों पर यात्रा करने से बचें और घर से निकलने से पहले मौसम की ताजा जानकारी जरूर ले लें.

पूर्वी भारत के मैदानी इलाकों में तेज हवाओं, भारी बारिश और बिजली गिरने से फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका है, जिससे किसान बेहद चिंतित हैं. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, इस समय असम और उत्तर-पश्चिमी मध्य प्रदेश के आसपास चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है, जिसकी वजह से देश के बड़े हिस्से में बादलों की आवाजाही और भारी बारिश का माहौल बना हुआ है.

इन राज्यों के लिए तूफानी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने जिन 14 राज्यों के लिए तूफानी बारिश का अलर्ट जारी किया है, उनमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और गुजरात शामिल हैं. इन सभी इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो सकती है. मछुआरों और खुले खेतों में काम करने वाले किसानों को भी विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है.

दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम?

राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और बारिश होने की संभावना है, जिससे तापमान में थोड़ी गिरावट दर्ज की जा सकती है. उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी, दोनों हिस्सों में मौसम काफी बिगड़ा हुआ रहेगा.

यूपी के मौसम का हाल

मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, मुजफ्फरनगर, आगरा, कानपुर, गोरखपुर, देवरिया, प्रयागराज और मिर्जापुर जैसे दर्जनों जिलों में मूसलाधार बारिश और तूफान को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है. राजधानी लखनऊ में भी बादलों का डेरा रहेगा और हल्की से मध्यम बारिश के साथ मौसम सुहावना बना रहेगा.

बिहार में तेज आंधी और भारी बारिश का अनुमान

बिहार के भी लगभग 20 से ज्यादा जिलों में तेज आंधी और भारी बारिश का साया मंडरा रहा है. पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पश्चिमी व पूर्वी चंपारण, अररिया, कटिहार और पूर्णिया जैसे इलाकों में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और तेज बारिश का अनुमान है.

उत्तराखंड-हिमाचल में भारी बारिश की चेतावनी

पहाड़ी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड के देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, नैनीताल और पिथौरागढ़ जैसे जिलों में आंधी और भारी बारिश की चेतावनी दी गई है, जिससे नदी-नाले उफान पर आ सकते हैं. हिमाचल प्रदेश के शिमला, मनाली, कुल्लू, कांगड़ा और मंडी में भी 50 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के साथ जोरदार बारिश हो सकती है, जिससे ठंडक बढ़ जाएगी.

जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर, बारामूला, रामबन, कठुआ और जम्मू जैसे इलाकों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसके चलते तापमान में दो से तीन डिग्री तक की गिरावट आ सकती है. इसके अलावा पंजाब के अमृतसर, लुधियाना, पटियाला और जालंधर में भी तेज तूफानी हवाओं के साथ भारी बारिश की पूरी संभावना बनी हुई है.

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