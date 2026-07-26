आज का मौसम, 26 जुलाई: दिल्ली-नोएडा वाले आज भीगने के लिए रहें तैयार, भारी बारिश का है अलर्ट, 12 राज्यों में चलेंगी तूफानी हवाएं

दिल्ली-NCR, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित करीब 12 राज्यों में आज तेज हवाओं और आंधी के साथ भारी बारिश की संभावना जताई गई है.

यूपी, बिहार, दिल्ली और पंजाब समेत देश के 12 राज्यों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी

नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद में शाम तक तेज हवाओं के साथ बारिश होने का अनुमान

यूपी के लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर और हरियाणा-पंजाब के कई जिलों में तेज आंधी-पानी का अलर्ट

उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश की वजह से भूस्खलन का जोखिम

Aaj ka Mausam 26 July 2026: देश के कई हिस्सों में इस समय झमाझम बारिश का दौर जारी है. मौसम विभाग (IMD) की ओर से जारी ताजा चेतावनी के मुताबिक, आज 26 जुलाई को उत्तर प्रदेश और बिहार समेत देश के करीब 12 राज्यों में भारी बारिश, तेज आंधी और बिजली गिरने का बड़ा अलर्ट है. इस दौरान 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चल सकती हैं, जिससे बड़े पेड़ उखड़ने और बिजली के खंभों को नुकसान पहुंचने का खतरा है.

मौसम के इस बदले मिजाज को देखते हुए किसानों और आम लोगों को खास सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है. पूर्वी भारत के इलाकों में आसमानी बिजली गिरने की आशंका सबसे ज्यादा है, जबकि कुछ जगहों पर ओले गिरने से फसलों को नुकसान हो सकता है. अगले एक हफ्ते तक उत्तर भारत के 10 से ज्यादा राज्यों में मौसम का यह रुख बरकरार रहने वाला है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो सकता है.

दिल्ली में आज कैसा रहेगा मौसम?

दिल्ली में आज देर शाम तक धूल भरी आंधी और तेज बारिश का अनुमान है. 40 से 50 किमी/घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. आज दिल्ली का अधिकतम तापमान 35°C और न्यूनतम तापमान 28°C रहने की संभावना है. दिल्ली से सटे पूरे NCR क्षेत्र नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी आज दिनभर बादल छाए रहने, भारी उमस और शाम तक गरज-चमक के साथ बारिश होने की पूरी संभावना है.

नोएडा में आज कैसा रहेगा मौसम?

इस दौरान 40 से 50 किमी/घंटे की रफ्तार से तेज आंधी और धूल भरी हवाएं चल सकती हैं, जिससे मौसम तो सुहावना होगा लेकिन जलभराव की वजह से सड़कों पर आवाजाही में थोड़ी परेशानी आ सकती है. इन सभी इलाकों में आज का अधिकतम तापमान 33°C से 35°C और न्यूनतम तापमान 27°C से 29°C के आसपास बने रहने का अनुमान है.

यूपी के मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली, कानपुर, प्रयागराज, गोरखपुर और देवरिया समेत कई जिलों में आंधी-पानी का अलर्ट है. राजधानी लखनऊ में आज पारा 36°C तक जा सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 28°C रहेगा.

पहाड़ी राज्यों का हाल

उत्तराखंड के नैनीताल, चमोली, पिथौरागढ़, ऋषिकेश और हरिद्वार जैसे इलाकों में भारी बारिश और 50 किमी/घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की उम्मीद है. बारिश से तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी. देहरादून में आज का तापमान 24°C से 31°C के बीच रहेगा.

हिमाचल प्रदेश के शिमला, मनाली, कांगड़ा, कुल्लू के साथ-साथ और जम्मू-कश्मीर के जम्मू, कठुआ, बारामूला और श्रीनगर जैसे पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश और तूफानी हवाओं की चेतावनी दी गई है. मनाली में आज न्यूनतम तापमान 11°C तक गिर सकता है, वहीं श्रीनगर में तापमान 18°C से 27°C के बीच रहने का अनुमान है.

पहाड़ी इलाकों की यात्रा पर निकलने से पहले मौसम का हाल जानना बेहद जरूरी है, वरना आप लैंडस्लाइड या रास्ते बंद होने जैसी मुसीबतों में फंस सकते हैं. इसके अलावा पंजाब के जालंधर, लुधियाना, पटियाला और हरियाणा के पानीपत, सोनीपत जैसे मैदानी इलाकों में भी 50 से 65 किमी/घंटे की रफ्तार से आंधी और मध्यम से तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.

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