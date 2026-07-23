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आज का मौसम, 23 जुलाई: दिल्ली-NCR में 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी, चलेंगी तेज हवाएं, जानें बाकी राज्यों का हाल

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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

आज का मौसम, 23 जुलाई: दिल्ली-NCR में 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी, चलेंगी तेज हवाएं, जानें बाकी राज्यों का हाल

उत्तर भारत में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने दिल्ली-NCR सहित यूपी, पंजाब और पहाड़ी राज्यों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है.

Latest News

Gaurav Barar

Updated : Jul 23, 2026, 06:52 AM IST

आज का मौसम, 23 जुलाई: दिल्ली-NCR में 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी, चलेंगी तेज हवाएं, जानें बाकी राज्यों का हाल

दिल्ली समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट (Image Source- ANI)

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  • दिल्ली-NCR में आज हल्की से मध्यम बारिश के साथ मौसम सुहाना रहेगा 
  • 26 से 28 जुलाई के बीच मूसलाधार बारिश होने का अनुमान है
  • यूपी और पंजाब में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है
  • उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू-कश्मीर में आंधी-तूफान और भारी बारिश की संभावना है

दिल्ली-NCR समेत पूरे उत्तर भारत में इस समय मानसून पूरी तरह से मेहरबान है. पिछले कुछ दिनों से रुक-रुक कर हो रही बारिश से लोगों को भीषण गर्मी और उमस से काफी राहत मिली है. अगर आप अगले कुछ दिनों में घर से बाहर निकलने या कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो मौसम का ये ताजा अपडेट आपके बहुत काम आ सकता है.

दिल्ली-NCR में आज कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विशेषज्ञों और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, दिल्ली और आसपास के इलाकों में फिलहाल बारिश से राहत मिलने के आसार नहीं हैं. गुरुवार (23 जुलाई 2026) को भी आसमान में लगातार बादल बने रहेंगे और दिन भर हल्की से मध्यम फुहारें गिरती रहेंगी. तापमान की बात करें तो दिन का अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस और रात का न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है यानी मौसम सुहाना बना रहेगा.

मौसम के पैटर्न को देखें तो 26 जुलाई से मानसून की रेखा उत्तर दिशा की तरफ खिसकेगी. इसका असर यह होगा कि 26 से 28 जुलाई के बीच दिल्ली-NCR में बारिश की रफ्तार और बढ़ सकती है. कुछ जगहों पर तेज और मूसलाधार बारिश भी देखने को मिल सकती है. हालांकि, 29 जुलाई के बाद से बारिश में थोड़ी कमी आने की उम्मीद है.

यूपी और पंजाब का मौसम

मौसम का यह असर सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, बल्कि आसपास के राज्यों में भी इंद्रदेव जमकर बरस रहे हैं. यूपी के पश्चिमी और मध्य जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. मेरठ, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, गोरखपुर, झांसी और चित्रकूट जैसे शहरों और इनके आसपास के इलाकों में तेज बारिश होने की पूरी संभावना है.

इस बार पंजाब में मानसून काफी मजबूत दिख रहा है. अमृतसर जैसे सीमावर्ती इलाकों में इस सीजन की रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई है, जिससे वहां का मौसम काफी बदल गया है.

पहाड़ों पर जाने से पहले बरतें सावधानी

अगर आप इस वीकेंड उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या जम्मू-कश्मीर जाने की सोच रहे हैं, तो थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है. मौसम विभाग ने पहाड़ों पर यात्रा करने वाले पर्यटकों के लिए अलर्ट जारी किया है. तेज बारिश के कारण भूस्खलन और नदियों का जलस्तर बढ़ने का खतरा रहता है, इसलिए गैर-जरूरी यात्रा से बचें.

उत्तराखंड के देहरादून, नैनीताल, ऋषिकेश, हरिद्वार, चमोली और अल्मोड़ा समेत लगभग सभी प्रमुख जिलों में तेज हवाओं और आंधी के साथ भारी बारिश का अलर्ट है. हिमाचल प्रदेश के शिमला, कुल्लू, मनाली, कांगड़ा और मंडी जैसे टूरिस्ट स्पॉट्स पर रिमझिम से लेकर तेज बारिश का सिलसिला बना रहेगा. जम्मू-कश्मीर के जम्मू, कठुआ, अनंतनाग और बारामूला में अगले 2-3 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी दी गई है.

ये भी पढ़ें- क्या ईरान युद्ध में मध्यस्थता के नाम पर ईनाम मांग रहा पाकिस्तान? अमेरिका के सामने 10 अरब डॉलर के लिए गिड़गिड़ा रहा

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