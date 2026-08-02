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आज का मौसम 2 अगस्त: दिल्ली-NCR में मूसलाधार बारिश का अलर्ट, 70 किमी की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, जानें बाकी राज्यों का हाल

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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

आज का मौसम 2 अगस्त: दिल्ली-NCR में मूसलाधार बारिश का अलर्ट, 70 किमी की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, जानें बाकी राज्यों का हाल

Weather Update Today: दिल्ली-NCR से लेकर यूपी, बिहार और उत्तराखंड समेत 12 राज्यों में तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश की आशंका जताई गई है.

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Gaurav Barar

Updated : Aug 02, 2026, 08:26 AM IST

आज का मौसम 2 अगस्त: दिल्ली-NCR में मूसलाधार बारिश का अलर्ट, 70 किमी की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, जानें बाकी राज्यों का हाल

दिल्ली-यूपी समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (Image Source- ANI)

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  • दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है
  • यूपी, बिहार, उत्तराखंड समेत 12 राज्यों में तेज तूफानी हवाओं और ओलावृष्टि का अलर्ट 
  • हिमाचल और जम्मू-कश्मीर के कई इलाकों में भी मूसलाधार बारिश का अलर्ट
  • तेज आंधी से पेड़ उखड़ने और फसलों को नुकसान होने का खतरा

Aaj Ka Mausam 2 August 2026: देश के कई हिस्सों में आज यानी रविवार (2 अगस्त 2026) को तेज आंधी और भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया गया है. उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली-NCR समेत देश के 12 राज्यों में आंधी-तूफान के साथ जोरदार बारिश की आशंका जताई गई है. इस दौरान 85 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तूफानी हवाएं चल सकती हैं. 

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कुछ इलाकों में ओले गिरने का भी खतरा है, जिससे बड़े-बड़े पेड़ उखड़ सकते हैं और किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंच सकता है. मौसम विभाग के मुताबिक, आने वाले एक हफ्ते तक पूर्वोत्तर भारत और उत्तर-पश्चिम के कई राज्यों में आफत की बारिश देखने को मिल सकती है. राजस्थान और आसपास के इलाकों में बने दबाव के कारण मौसम का यह मिजाज बिगड़ा हुआ है.

दिल्ली में कैसा रहेगा आज मौसम? 

दिल्ली-NCR में रहने वाले लोगों के लिए आज का दिन काफी उथल-पुथल भरा रह सकता है. दिल्ली, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में मध्यम से भारी बारिश का अनुमान है. तेज गरज के साथ 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. दिल्ली में आज दिन का पारा अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है. 

गुरुग्राम में बारिश की संभावना

गाजियाबाद और फरीदाबाद में भी काले बादलों का डेरा रहेगा और रुक-रुक कर तेज बारिश के साथ झोंकेदार हवाएं परेशानी बढ़ा सकती हैं. जलभराव के कारण सड़कों पर जाम की स्थिति भी बन सकती है. गुरुग्राम में भी बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और गरज-चमक के साथ बारिश होने की पूरी संभावना है. पश्चिमी यूपी के मेरठ जिले में मौसम ज्यादा सख्त रुख अपना सकता है. यहां भारी बारिश के साथ 70 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने का अलर्ट जारी किया गया है.

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मौसम का हाल

उत्तर प्रदेश के मेरठ के अलावा आगरा, मथुरा, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज और अयोध्या समेत कई जिलों में तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का अलर्ट है. राजधानी लखनऊ में अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

उत्तराखंड में भी 2 से 4 अगस्त के दौरान मौसम का मिजाज बिगड़ा रहेगा. नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली और रुद्रप्रयाग जैसे पहाड़ी जिलों में तूफानी बारिश का खतरा बना हुआ है. 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. देहरादून में अधिकतम तापमान 26 डिग्री और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा सकता है.

हिमाचल और जम्मू-कश्मीर के लिए अलर्ट जारी

हिमाचल प्रदेश के शिमला, मनाली, कुल्लू, चंबा और कांगड़ा जैसे इलाकों में जोरदार बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी दी गई है. मनाली में आज अधिकतम तापमान 17 डिग्री और न्यूनतम तापमान सिमटकर 11 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. जम्मू, उधमपुर, अनंतनाग और कुलगाम समेत कई जिलों में आंधी के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.

श्रीनगर में आज अधिकतम तापमान 28 डिग्री और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है. आज देश के 12 राज्यों- यूपी, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल- में मौसम का मिजाज काफी सख्त रहने वाला है.

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